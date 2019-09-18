Курс гривны укрепляется, или Не кладите все яйца в одну корзину

Все частіше спостерігаю розгубленість в очах багатьох українців. Тих, що не пішли працювати в уряд чи Верховну Раду, бо вже влаштувалися на роботу таксистами або охоронцями. Щось цього разу пішло не так...

Ну, дивіться, ніби все правильно вони робили. Взимку цього року вони ризикнули і продали частину валюти із-під матраців. По хорошому курсу – 27-28 гривень за долар США. Хтось поклав отримані гривні на кількамісячний депозит, а найбільш обізнані, навіть, купили гривневі облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) з погашенням в червні-липні. Вкладення в депозити додали по 3-4% до суми, а купівля ОВДП дозволила за 4-5 місяців збільшити активи на 6-7%.

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Звісно, було трохи страшно не відчувати під подушкою надійні зелені банкноти. Особливо нервово було в кінці травня, коли чи то жарти, чи то погрози пана Коломойського про дефолт України трохи підірвали довіру до гривні і заставили серце битися частіше. Але, якось минулося, слава Богу!

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І ось на початку – в середині літа ці, вже досвідчені доморощені фінансисти, накупили долярів на всі гроші. Курс американця виглядав дуже дешево і привабливо – близько 26 ₴/$. Дехто навіть взяв позики в гривнях і на них теж закупився баксами. Бо ситуація ж безпрограшна - в кінці літа/на початку вересня долар виросте "по-любому!".

Лише якісь недоумки-експерти попереджали про необхідність диверсифікації, про можливу відсутність яскраво вираженої сезонності в цьому році, про позитивну для України динаміку світових цін на сировину тощо.

Але навіщо їх слухати?! Хитрий громадянин сидів на дивані і лише посміхався з тих попереджень. "Це так нехай лохів розводять!", - розгадав підлий намір експертів наш герой. Бо хитрий і розумний українець одне знає точно - восени гривня падає! Так повелося з давніх-правдавніх часів, про це і легенди в народі ходять.

Літо закінчувалося, сонце щодня підіймалося все нижче на горизонті, і так само долар – в останні дні літа притулився до позначки 25 ₴/$. "Ну, все, дальше не впаде!, - заспокоював себе наш хитрун, – завтра вже осінь, "зелений" піде на зліт!".

Що маємо зараз? Долар на початку вересня впевнено пірнув під позначку 25 ₴/$. Гривня знову зростає, курс долара падає і в обмінках, і на міжбанку. Тут би його і купити по 24,80-24,85 ₴/$, але ж вільних гривень ні в кого немає, а "підматраци" та банківські сейфи ломляться від готівкового долара...

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"Щось пороблено!", - не знаходить собі місця хитрий українець. "Без якоїсь нечисті чи Сороса з Гонтаревою тут не обійшлося. Вони спеціально опускають долар, щоби всі українці збідніли!", - почав підшукувати виправдання своїм інвестиціям наш мудрегелик. Сидить на дивані і шукає винних.

А в очах з'явилася розгубленість…

PS Не сприймайте допис як пораду продати всю валюту. Просто дотримуйтеся простого правила - не можна класти всі яйці в один кошик.