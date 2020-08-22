Курс выходит из отпуска. Почему доллар дешевеет и что с ним будет осенью

Тенденция на укрепление гривны в середине августа вполне соответствует сезонным трендам и связана, прежде всего, с активизацией экспорта озимых зерновых.

Так, по данным Минагропрода экспорт зерновых в первой половине августа составил 2.6 млн тонн и уже превысил показатели июля (2.1 млн тонн). Кроме того, в июле выплавка стали (1.77 тонн) практически достигла докоронакризисных значений (-1% к июлю прошлого года).

Таким образом, соответствующая активизация экспорта металлопродукции тоже поддерживает курс. Последние два месяца цены на железную руду растут на фоне восстановления экономики Китая: за последние 30 дней цена выросла на 12% до 120 долл США за тонну, что также является позитивным фактором для гривны.

Объемы продаж ОВГЗ нерезидентами на вторичном рынке сейчас находятся в пределах 2-2,5% от общего объема валютного рынка и не оказывают существенного воздействия на курс.

Во второй половине августа волатильность курса традиционно растет, тенденция на рост курса в этот период наблюдалась и в 2019 году, и в 2018 году. Растет спрос на валюту со стороны топливных трейдеров. Аграрии покупают топливо для уборки яровых и посевной кампании озимых, кроме того, в этот период традиционно активизируется закупка газа.

В этом году низкие цены на нефть и газ могут частично нивелировать влияние этого фактора. Хотя за последний месяц цена на нефть выросла на 4% до 45 долл США за баррель, нефтяные котировки сейчас все равно на 20% ниже, чем год назад. А цены на газ на 25% ниже, чем год назад.

Что касается финансового рынка, пока что нет предпосылок к тому, что нерезиденты увеличат темпы продажи своих пакетов. 19 августа погасился выпуск ОВГЗ 2017 г на 7.9 млрд грн, однако, скорее всего, в этом выпуске нерезидентов было немного, то же самое можно сказать о погашении долларового выпуска ОВГЗ на 156 млн долл США 20 августа. В первой половине сентября погашений ОВГЗ не ожидается.

Однако, повышательный тренд курса в первой половине сентября может также поддержать покупка долларов под выплату дивидендов компаниями с иностранным капиталом, вынужденно отложивших из-за эпидемии коронавируса годовые собрания акционеров, на которые выносятся решения о выплате дивидендов.

Так, например, Сити Банк планирует в конце августа вынести решение о выплате 2,1 млрд грн дивидендов, 11 сентября аналогичное решение о выплате 4,3 млрд грн дивидендов будет вынесено на собрание акционеров Райффайзен Банк Аваль.

Таким образом, до конца месяца мы ожидаем умеренный повышательный тренд на валютном рынке, обусловленный сезонными факторами.

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