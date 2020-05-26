Ликвидация или украинский оффшор: закон 1210 подписан. Что делать с КИКами?

Президент підписав Закон №466 (законопроєкт №1210). Серед іншого це означає, що правила контрольованих іноземних компаній (КІК) в Україні все ж таки будуть запроваджені.

Хоча поточна редакція правил надає багато можливостей для звільнення від фактичної сплати податку на нерозподілений прибуток КІК, підготовка звітності сама по собі може бути складним і витратним процесом. Більше того, немало власників бізнесу бачать у розкритті такої інформації та обов’язку звітувати про будь-які зміни багато ризиків стосовно конфіденційності та захисту даних.

Окрім безпосередньо випадків звільнення КІК від оподаткування (без звільнення від обов’язку подавати звітність щодо КІК), законодавець передбачив ще два привабливих варіанти дій для українських власників, на які варто звернути увагу окремо.

Ліквідуй КІК, проінформуй про це українські податкові органи та отримай в Україні звільнення від оподаткування доходів у зв’язку з такою ліквідацією.

За результатами другого читання, у законопроєкті з’явилась норма, яка звільняє від оподаткування доходи фізичних осіб, котрі вони отримують в результаті ліквідації іноземної компанії. Наразі (до набуття чинності цієї норми) такий дохід фізичної особи підлягає оподаткуванню за ставкою 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військовий збір).

Щоб ліквідація іноземної компанії не викликала податкових наслідків, слід виконати низку умов, зокрема:

- умови щодо строків, коли рішення про ліквідацію прийнято та коли така ліквідація має бути завершена. За загальним правилом, ліквідація має бути розпочата не раніше 1 січня 2020 року і завершена не пізніше 31 грудня 2021 року. Водночас законодавець передбачає винятки, коли фактично завершити ліквідацію дозволяється пізніше;

- умови щодо декларування та повідомлення податкових органів про ліквідацію компанії без податкових наслідків. Власник такої компанії (фізична особа, яка є податковим резидентом України) одночасно з податковою декларацією за 2020 рік має також подати заяву в довільній формі про звільнення від оподаткування отриманих доходів. Така заява має містити інформацію про характеристики отриманого майна та ліквідованої компанії. Разом із заявою необхідно буде подати документи, що містять відомості про вартість отриманого майна відповідно до фінансової звітності компанії.

Можливість ліквідувати іноземну компанію без податкових наслідків в Україні може бути дієвим рішенням для деяких українських власників КІК. Наприклад, якщо такі КІК є напівзабутими компаніями в колись популярних острівних юрисдикціях або просто компаніями, які вже давно не виконують суттєві функції, то зусилля на дотримання правил КІК щодо них (зокрема, підготовка фінансової звітності й аудиторського висновку) є більш значними, ніж кошти на ліквідацію таких компаній.

2. Зроби КІК податковим резидентом України – тоді колишній КІК стане «українським офшором».

Друга цікава норма для українських власників іноземних компаній – можливість добровільно визнати іноземну компанію податковим резидентом України (для цілей податку на прибуток). Така іноземна компанія може бути визнана податковим резидентом України, якщо місце ефективного управління знаходиться в Україні.

Іноземна компанія, яка скористається такою можливістю, не буде вважатись КІК. Інакше кажучи, щодо такої компанії не треба буде сплачувати податки в Україні з нерозподіленого прибутку, а також готувати спеціальну звітність щодо КІК.

Більше того, дохід такої іноземної компанії з джерел за межами України не буде об’єктом оподаткування в Україні, тобто ця компанія є своєрідним «українським офшором».

Про те, що іноземною компанією ефективно управляють з України, свідчать такі ознаки:

проведення зборів виконавчого органу іноземної компанії відбувається регулярніше в Україні, ніж в будь-якій іншій країні;

прийняття управлінських рішень та здійснення іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії здійснюється її посадовими особами з України;

здійснення фактичного управління діяльністю іноземної компанії переважно відбувається з України незалежно від наявності в осіб, які здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для цього управління.

Якщо місцем ефективного управління може бути визнана як Україна, так і інша юрисдикція, то застосовується ряд додаткових критеріїв (наприклад, здійснення в Україні управління банківськими рахунками).

Очевидно, що варіант «українського офшору» буде цікавим рішенням для окремих українських власників КІК. Проте чекати, що така опція набуде масової популярності, не варто. Недовіра бізнесмену до рішення, яке виглядає занадто привабливо, аби бути правдою, та обґрунтовані побоювання, що податкові правила можуть змінитися знову, і тоді такий варіант вже не буде таким ефективним, скоріше за все відштовхнуть багатьох бізнесменів від цього варіанту.

Комусь простіше ліквідувати КІК, інші ж перетворять його на «український офшор». Що б там не було, слід уже зараз ретельно вивчити всі можливості та вимоги щодо контрольованих іноземних компаній, аби варіант, який ви оберете, був максимально ефективним саме у вашій ситуації.