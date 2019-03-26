Люди VS Бизнес: почему банки делают ставку на розничные кредиты

Украинские банки по-прежнему активнее кредитуют население, чем бизнес. По данным Национального банка Украины, рост гривневых розничных кредитов составил 34% по итогам 2018 года, а бизнес-кредитов – лишь 8%, хотя в сегменте заемщиков, не допускавших ранее дефолтов, – около 26%.

Проблема в том, что количество таких заемщиков невелико, учитывая, что 56% корпоративного кредитного портфеля до сих пор является проблемным (данные НБУ за февраль), особенно среди крупных корпораций. Поэтому в корпоративном кредитовании все большее количество финучреждений декларируют в своих бизнес-стратегиях смещение фокуса кредитной активности на сегмент МСБ – более динамичный, адаптивный и менее рисковый с точки зрения концентрации портфелей.

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По данным НБУ, результаты первых двух месяцев 2019 года не изменили сложившийся тренд. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 4,2%, в том числе его гривневый сегмент – на 2,7%. А вот розничные кредиты в гривне приросли на 2,5%.

Более 80% гривневого розничного портфеля формируют потребительские кредиты, тогда как ипотека и автокредитование фактически поровну делят между собой скромные 15%.

Причина очевидна: сегодня в ресурсной базе банков преобладают короткие деньги. По данным НБУ депозиты со сроком погашения до одного месяца составляют 60% от общего объема. Потребкредитование дает возможность размещать короткое фондирование в быстро оборачиваемый портфель. Оно интересно банкам с высокой маржинальностью, возможностью перекрыть старые проблемные кредиты новым хорошим портфелем.

Не стоит забывать, что розничное кредитование, – эффективный инструмент финансовой поддержки потребительского спроса и развития экономики.

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По данным Госстата и НБУ о динамике ВВП за 2018 год, сегодня драйвер экономического роста - не реальный сектор экономики, а именно розничный товарооборот, подпитываемый потребительским спросом.

Логично, что банки ориентируются и поддерживают наиболее динамичное и перспективное направление.

Итак, предложение растет, а что же спрос? У спроса позитивная динамика и хороший потенциал. Постепенное увеличение платежеспособности населения и его запросов, наряду с повышением уровня финансовой грамотности, способствуют снижению градуса потребительского негатива к кредитным продуктам и, соответственно, к росту их востребованности. Процесс идет неотвратимо, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

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В 2019 году розничные потребительские кредиты останутся основным направлением кредитования и катализатором роста кредитных портфелей банков: НБУ прогнозирует их рост на уровне 30%.

Стоимость кредитов - производная от стоимости ресурсов. Кроме того, банки закладывают в нее свои операционные расходы и так называемую "плату за риск", которая все еще достаточно высока, учитывая уровень проблемных кредитов более 50% в целом по системе.

Для существенной активизации долгосрочного кредитования бизнеса и населения необходимы три ключевых предпосылки: повышение уровня доверия к кредитным инструментам, оздоровление конкуренции и улучшение условий кредитования для заемщиков. Их выполнение, в свою очередь, зависит от следующих факторов: