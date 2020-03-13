Макароны, гречка, доллары, паника

Макароны, гречка, туалетная бумага, соль, сахар, свечки и на оставшиеся деньги – доллары. Примерно так обычно выглядят антикризисные закупки простого украинца.

Думаю, на этот раз от последних двух позиций можно смело отказываться. Свечки нам не понадобятся, так как перебоев с энергоносителями нам ожидать не стоит – они сейчас в мире просто скандально дешевы. По той же причине, не стоит тратить лишние гривны на покупку долларов. Из-за дешевой нефти, наша страна сэкономит на импорте миллиарды долларов, в то время как наши основные экспортные позиции – зерно/продтовары/продукция металлургии упадут в цене значительно меньше. Таким образом, наш торговый баланс в 2020 году может побить многолетние рекорды.

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Курс доллара – это не только торговый баланс, скажете вы. И будете абсолютно правы: во многом курс также зависит от финансовых потоков Украины и настроений населения.

Пока что с финансовыми потоками у нас все не так плохо – иностранцам особо нечего вынести из Украины, по той простой причине, что они мало что сюда принесли. То есть это совсем не ситуация 2009 года, которой предшествовали четыре года активных иностранных инвестиций (более $30 млрд).

Те несколько миллиардов иностранных инвестиций в ОВГЗ – не в счет, так как Национальный банк создал под возможный их вывод достаточно резервов. С начала прошлого года, Нацбанк купил в резервы более чем $8 млрд.

Да и иностранцы пришли в ОВГЗ, чтобы заработать, а продавая облигации сегодня со скидкой, заработать не получится. Принимая во внимание хорошие перспективы нашего торгового баланса, они-то понимают, что лучше оставаться в бумагах, ждать щедрых купонов и окончательного погашения облигаций.

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Остается эффект паники населения. Но в панике обычно проигрывают сами паникеры.

Да, мы видим, что курс продажи долларов в обменниках сильно вырос. Но это не повод туда бежать. Потому что мы также видим, что курс продажи долларов сильно превышает курс покупки. Если раньше разница составляла 10-20 копеек, по сегодня порой превышает одну гривну. Понятно, кто на этом заработает - сами обменники. А вы можете и проиграть, - просто вспомните осень прошлого года.

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И да, забудьте про слово "дефолт".

Во-первых, оно в большинстве случаев у нас ассоциируется не с долговым кризисом, а с чем-то страшным из периода лихих девяностых. Пока в Украине золотовалютные резервы находятся на рекордных уровнях – выше $26 млрд, а государственный долг по отношению к ВВП стремительно сокращается и впервые за несколько лет стал ниже 50%. Из-за внешних выплат в $5 млрд в этом году, из которых правительство уже рефинансировало 1,5 млрд, никто дефолтить не будет. Поэтому о дефолте могут открыто рассуждать только паникеры. А они, повторюсь, почти всегда проигрывают.

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