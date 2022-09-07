Малый и микробизнес – надежный тыл для экономики и ВСУ. Но его нужно вывести из тени

Уже скоро Национальный совет по восстановлению Украины утвердит финальный документ своей работы – План восстановления Украины. Он содержит тысячи ключевых задач, которые должны помочь украинской экономике развиваться, создать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине и, конечно, уменьшить государственное регулирование предпринимательской деятельности.

Значительная часть раздела по восстановлению экономики этого Плана посвящена упрощению условий для старта малого и микробизнеса, его детенизации, а также легализации рынка труда и созданию новых рабочих мест.

Что там на рынке труда

До начала полномасштабного военного вторжения России в Украине, по оценкам экспертов, насчитывалось от 3 до 4 млн украинцев, работавших без оформления трудовых отношений или предпринимательской деятельности. Ориентировочные недопоступления в бюджет от такого положения дел колеблются от 120 до 150 млрд гривень в год.

В июне 2020- года 63,7% украинцев работали по трудовой книжке или письменному договору и получали только официальную заработную плату. Таковы данные опроса Центром Разумкова 2017 респондентов по всей Украине. Остальные признали, что получают всю или часть зарплаты неофициально. При этом почти каждый пятый респондент исследования (19,8%) работал без официального оформления (что соответствует данным Госстата также в пределах статистической погрешности), а 16,4% хоть и имели официальные отношения с работодателем, но часть зарплаты получали "в конверте".

В то же время более четверти (26,5%) экономически активного населения от 15 до 70 лет (а его в Украине на начало 2022 года насчитывалось 16,7 млн человек согласно данным Госстата) получают теневые доходы (исследование Института экономики и прогнозирования НАН ) Украины).

Но это не окончательный показатель и доля "теневиков" может быть больше, вероятно, за счет получателей незадекларированных доходов от индивидуальной предпринимательской и трудовой деятельности. Около 7-10% экономически активного населения являются вероятными "теневыми" предпринимателями или самозанятыми лицами. Это от 10 до 20 млрд гривень ежегодных недопоступлений в госбюджет.

Очевидно, за время войны ситуация только усугубилась. По разным оценкам аналитиков, около 1 млн украинцев потеряли работу, более 6,6 млн человек – внутренне перемещенные лица: они либо сейчас временно не работают, либо находят периодическую работу без оформления трудовых отношений.

Проблема детенизации предпринимательской и индивидуальной трудовой деятельности, а также занятости населения, требует комплексных и дифференцированных подходов решения в зависимости от специфики страны. При этом чисто репрессивный подход доказал свою низкую эффективность даже в развитых странах, не говоря уже о странах с худшим качеством государственного управления, к которым относится и Украина. А с уменьшением возможностей государства по контролю определенных видов деятельности и категорий налогоплательщиков увеличивается актуальность компромиссных подходов к детенизации таких видов деятельности и плательщиков.

В Украине роль механизма компромиссной детенизации выполняет упрощенная система налогообложения и отчетности для малого бизнеса (фактически – микробизнеса) – УСН. Она доказала свою эффективность в детенизации основной части микропредпринимательства и части самозанятых, особенно имеющих клиентами предприятия или физических лиц-предпринимателей.

Тем не менее, в 2010 году попытка ликвидации УСН со стороны тогдашнего руководства страны и дальнейший компромисс, значительно усложнивший и удорожавший пользование этой системой, привели к потере 2,2 млн легальных рабочих мест в секторе микробизнеса, из которых подавляющая часть перешла в полную "тень".

Однако необходимость регистрировать предпринимательскую деятельность и представлять отчеты с риском проверок и штрафов делает даже УСН недостаточно привлекательной для лиц, занимающихся индивидуальной или эпизодической трудовой деятельностью. Это обуславливает потребность в дополнении УСН еще более простым и компромиссным механизмом легализации, который был бы привлекателен для тех категорий, которые сегодня массово остаются вне правового поля.

Общественные эффекты микробизнеса

Общество в целом заинтересовано в создании условий развития микробизнеса и выходе его в официальное правовое поле. Кроме своей основной задачи – приносить доход владельцам – любая предпринимательская деятельность создает ряд внешних эффектов, которые, соответственно, становятся объектами государственной политики. Например:

- создание рабочих мест за небольшие средства и без необходимости государственного вмешательства;

– микробизнес считается наиболее эффективным способом борьбы с бедностью. Отдельные люди и целые регионы, попавшие в "ловушку бедности", нуждаются в ресурсном импульсе, который позволил бы им запустить спираль выхода из нищеты;

- критически важна роль микробизнеса как "люльки" для реализации творческого, в частности, предпринимательского потенциала. Особенно это касается постиндустриальной стадии развития, где именно таланты становятся величайшим богатством нации;

- поддержка конкурентной среды, особенно в отраслях с высокой отдачей от масштаба, позволяет напрямую увеличить общественное благосостояние;

- создание комфортной потребительской среды. Эта категория очень субъективна, но во многих развитых странах, в частности ЕС, уделяется внимание сохранению малого бизнеса, особенно в сферах обслуживания, питания и розничной торговли по мотивам создания комфорта для потребителей и туристов.

В дополнение к этому, в посткоммунистических странах малый и легально работающий микробизнес, – не только доходы в бюджет, но и воспитание предпринимательской культуры, а также преодоление негативного отношения к предпринимательству.

Оптимальные решения для Украины

Различные страны ЕС и Азии используют пять моделей налогообложения, в частности:

- налог с доходов физических лиц – Финляндия, Болгария, Чехия, Польша, Румыния, Венгрия и другие;

- упрощенный режим налогообложения на общей системе – Хорватия, Чехия, Польша, Италия и другие;

- налог с выручки – Польша, Грузия и другие;

- фиксированный налог – Украина, Польша, Венгрия, Грузия, Азербайджан и другие;

- патент – Казахстан, Молдова, Кыргызстан и другие.

Система упрощенного налогообложения, действующая в Украине, по сравнению с моделями других стран создает в целом неплохие возможности для самозанятых лиц, работающих на постоянной основе, и для которых такая деятельность является основной. Но что делать с негибкостью сроков перехода на УСН и невозможностью делать это эпизодически, при необходимости?

По этой причине получать дополнительные к основной работе заработки на нерегулярной (например, сезонной) основе в легальном секторе для самозанятых лиц может быть обременительно и невыгодно, поэтому этот сектор остается в "тени". Кроме того, определенная часть самозанятых не готова регистрироваться официально из-за обременительности процесса открытия и закрытия ФОП, дополнительной отчетности, возможных проверок.

Не забывайте и о том, что часто самый доступный вариант для временного заработка, – это сотрудничество с онлайн-платформами. Учитывая сложную экономическую ситуацию, достаточно большое количество людей может подрабатывать, идя работать на неполный рабочий день, на временные должности или как независимые подрядчики. К примеру, репетиторство, вождение авто под заказ, строительные работы, курьер, внештатная работа, фитнес-тренировка.

Но существующие налоговые режимы в Украине предусматривают представление отчетности в налоговую, уплату специальных взносов и другие моменты, усложняющие принятие решения о начале такой деятельности. Поэтому соответствующим экономическим субъектам нужно предложить привлекательное предложение, которое позволит не только легализовать их на добровольной основе, но и приносить умеренные бюджетные поступления.

Опыт других стран говорит, что такой режим для самозанятых не приводит к перетокам из других режимов, а происходит реальная детенизация, когда самозанятые, работавшие ранее без уплаты каких-либо налогов, массово регистрируются как самозанятые и начинают платить налоги. Общество заинтересовано в легализации какой-либо полезной деятельности даже за символическую плату, поскольку теневой статус порождает много негативных эффектов для других: коррумпирует контрольные органы, питает организованную преступность, выводит из правового поля активную и прогрессивную часть населения, сдерживает возможное развитие бизнеса.

В наших условиях, согласно мировому опыту, мы можем ожидать добровольной легализации от трети до половины работающих в неформальном секторе. То есть добровольной легализации до 1 млн самозанятых лиц, что может дополнительно принести в госбюджет до 10 млрд гривень в год, в зависимости от цены патентов/суммы выручки и интенсивности детенизации.

Для этого нужно законодательно ввести простейшую модель налогообложения для самозанятых, без регистрации и отчетов – где самозанятые регистрируются по декларативному принципу, а онлайн-платформы подают информацию об оборотах контрагентов в налоговые органы. Это может быть патентная система или налог от выручки со ставкой в пределах 5-6% и с освобождением от обязательной уплаты единого социального взноса.

Внедрение упрощенной системы для самозанятых позволит легализоваться более широкому кругу самозанятых лиц. При этом должны быть ограничения для определенных видов деятельности, чтобы помешать возможностям злоупотребления над упрощенной формой со стороны бизнеса – но только имеющие экономическое обоснование.

Важно также устранить необходимость учета доходов и расходов с целью уменьшения расходов на администрирование со стороны налогоплательщиков и налоговых органов для лиц, самозанятых в видах деятельности, которые ограничены таким образом, чтобы в любом случае не разрешить превысить установленный законом верхний порог для 1 группы УСН.

Вместо ведения учета доходов, их размер должен быть ограничен экономически из-за исключения определенных видов деятельности и требования исключительно личного предоставления услуг с запретом использования наемных работников. Следует ограничить возможности давления налоговых органов на самозанятых лиц. Все это позволит создать привлекательные условия как для добровольной легализации микробизнеса, так и детенизации в других секторах.

Надеюсь, что в скором времени План восстановления будет утвержден Нацсоветом, и все важные пункты Плана, направленные на компромиссную детенизацию и создание условий для работы малого и микробизнеса, будут реализованы уже в этом году.

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