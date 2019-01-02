Меньше конфликтов. Как изменилось корпоративное законодательство

2018 год ознаменовался двумя важными событиями в области корпоративного права. В январе вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг» (далее – Закон №2210-VIII), а в июне начал действовать Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон №2275-VIII).

Принятый 16 ноября 2017 года Закон №2210-VIII внес изменения в законы, такие как «Про Национальный банк», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «О депозитарной системе» и другие.

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В разрезе регулирования корпоративных отношений наиболее интересные – внесенные изменения в Закон Украины «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

Что дает Закон об АО

Закон №2210-VIII четко разграничил частные и публичные акционерные общества, дополнив Закон про АО определением публичного акционерного общества. ПАО – это акционерное общество, по акциям которого осуществлено публичное предложение и/или акции которого допущены к торгам на фондовой бирже в части включения в биржевой реестр.

Новая редакция Закона об АО уменьшает размер значительного пакета акций с 10% и более до 5% и более простых акций. Также определены пороговые значения пакета акций – 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 95% голосующих акций публичного акционерного общества.

Претерпел изменения и правовой статус акционерных обществ – со вступления в силу Закона №2210-VIII тип акционерного общества не является обязательной составляющей наименования акционерного общества. В новой редакции закона указано, что полное наименование акционерного на украинском языке должно содержать только его организационно-правовую форму (акционерное общество).

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Преимущественное право акционеров при дополнительной эмиссии акций в соответствии с новой редакцией закона об АО предоставляется в обязательном порядке, при эмиссии обществом простых акций – владельцу простых акций и при эмиссии привилегированных акций – владельцу таких акций.

Однако в той же ст. 27 закона указывается, что неиспользование такого права владельцем простых и/или привилегированных акций может быть решено на общем собрании. Для рассмотрения такого вопроса наблюдательный совет (в случае отсутствия такого – исполнительный орган) предоставляет письменное пояснение о неиспользовании такого права. Кроме того такое решение может быть принято исключительно больше чем 95% голосов акционеров от их общего количества, которые зарегистрировались для участия в общем собрании.

Общему собранию расширили компетенции

Важным нововведением можно назвать изменение подхода к компетенции общего собрания. Старая редакция закона определяла, что общее собрание может решать любые вопросы деятельности акционерного общества, новая же редакция указывает, что общее собрание может решать любые вопросы деятельности акционерного общества, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции наблюдательного совета законом или уставом.

Однако урегулирована возможность для частных акционерных обществ внести в устав положение о том, что общее собрание может рассматривать вопросы в том числе, отнесенные к исключительной компетенции наблюдательного совета (при условии, что количество участников превышает 100 человек, такое решение должно быть принято более чем 95% голосов акционеров от их общего количества). Также законодатель расширил список вопросов, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания.

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Требования к уведомлению о проведении общего собрания претерпели незначительные, но достаточно важные изменения. Обязательная письменная форма уведомления уже не является таковой, изменены требования к перечню данных, которые должны содержаться в уведомлении.

Нововведением является требование не позднее 30 дней до проведения собрания разместить и обеспечивать на собственном веб-сайте наличие определенной информации (сообщение о проведении общего собрания, информацию об общем количестве акций и голосующих акций, перечень документов, необходимых для участия в общем собрании, проекты решений по вопросам).

Закон №2210-VIII дополнил закон об АО новой статьей, которая определяет ограничения при определении кворума общего собрания и прав участия в голосовании на общем собрании.

Хорошей новостью для частных акционерных обществ стало уменьшение объема раскрываемой информации. В то же время, для публичных обществ такой объем был расширен, хотя при этом отменено обязательство публиковать такую информацию в официальном издании.

Новой редакцией закона об АО внесены коррективы и в работу наблюдательного совета. Работа наблюдательного совета становится прозрачнее, что регулируется новой статьей 511, расширяется круг полномочий, в том числе и перечень вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции наблюдательного совета, вводится понятие независимого члена наблюдательного совета.

Изменения в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

Вступивший в силу 17 июня 2018 года закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» стал главным законодательным актом года, которого ждали все представители бизнеса. Новый закон №2275-VIII призван урегулировать все проблемные вопросы и пробелы, которые присутствовали в законе «О хозяйственных обществах».

В частности, новый закон не ограничивает количество участников в обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Также законодатель изменил подход к регулированию таких аспектов как:

- срок внесения вкладов в уставной капитал после создания общества (6 месяцев с даты государственной регистрации, если другое не предусмотрено уставом);

- сроки для внесения дополнительных вкладов (сроки устанавливаются решением общего собрания участников, но не могут превышать один год со дня принятия решения о привлечении дополнительных вкладов), возможность внесения дополнительных взносов без соблюдения пропорций долей участников;

- срок, порядок, размер и способ расчетов с участником, который выходит из общества;

- период, за который могут выплачиваться дивиденды (за любой период, который является кратным квартала, если иное не предусмотрено уставом);

- размер и порядок формирования резервного фонда (отсутствует требование включать положения, закон предусматривает необходимость формирования резервного капитала в одном случае – с целью выкупа обществом доли в собственном уставном капитале) и некоторые другие.

Изменилось и положение о составе органов управления. Закон №2275-VIII предусматривает, что органами общества являются общее собрание, исполнительный орган и наблюдательный совет (в случае создания); при этом формирование ревизионной комиссии не требуется.

Что касается состава, компетенции органов общества, порядка принятия ими решений, включая перечень вопросов, по которым необходимо квалифицированное большинство голосов – законом №2275-VIII предусмотрен особый порядок принятия решений по отдельным вопросам. Устав может уточнять этот порядок, но не в сторону ухудшения по сравнению с законом.

Новым Законом внесены изменения в порядок выхода участников из общества. Так, участник, доля которого меньше 50%, может выйти из общества в любой момент без согласия других участников. При этом, не предусмотрена обязанность такого участника сообщать другим о своем выходе.

Изменена и более подробно урегулирована процедура наследования доли участника. Так, доля переходит к наследнику или правопреемнику без согласия участников общества. Если такая доля составляет менее 50%, а наследник (правопреемник) в установленный срок не подал заявление о вступлении в общество, участники могут принять решение о его исключении. В противном случае, если доля составляет 50% и более, общество может принять решения, связанные с ликвидацией.

Нововведениями закона №2275-VIII считаю закрепления понятия «корпоративный договор», по которому участники обязываются реализовывать свои права и полномочия определенным образом. Такой договор является безоплатным и заключается в письменной форме. Участникам такого договора может быть выдана безотзывная доверенность с целью выполнения или обеспечения выполнения обязательств участников как сторон корпоративного договора, предметом которых есть права на долю в уставном капитале или полномочия участников.

Эти изменения можно назвать позитивными для развития бизнеса в Украине в 2019-м году, ведь принятые законы позволяют урегулировать спорные вопросы в корпоративных взаимоотношениях. Хоть их и принимают с некоторым опозданием.