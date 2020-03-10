Мировой кризис надвигается: Украине еще далеко до ситуации "все пропало"

Імовірність пандемії чи всесвітньої епідемії коронавірусу зростає. Якщо Китай зумів локалізувати поширення захворювання завдяки авторитарним механізмам, то демократичні європейські режими поки не можуть ефективно протидіяти новій заразі.

Глибоке падіння цін на нафту, як результат розвалу коаліції ОПЕК+, вже потягнуло за собою втечу інвесторів від ризиків, зокрема, провал 7-8% у європейських біржових індексах.

Все більша імовірність виникнення великих спалахів захворювання в Україні. Відкриті для наших співгромадян європейські кордони і величезні обсяги трудової міграції, особливо в Італію, дозволяють припустити, що кількість інфікованих українців обчислюється десятками, а то й сотнями, осіб.

Паралельно розвивається сценарій урядової кризи. Відмова кількох непоганих міністрів від продовження роботи в новому Кабінеті міністрів натякає на певні негаразди. Довіра суспільства до багатьох нових і "нових" міністрів на дуже низькому рівні.

А на порядку денному нові загрози: курсова стабільність, боргова криза у державних фінансах, затримка з новою угодою з Міжнародним валютним фондом, зростаючий тиск на правління Нацбанку тощо. Механізми державного управління в Україні все більше розбалансовуються.

Втім, нам ще далеко до становища "все пропало!". За ухвалення своєчасних і добре продуманих рішень можна перетворити кризу, що насувається, на нові можливості для України.

Першим кроком на цьому шляху повинно стати створення Національного Штабу перемоги над кризою за участю президента, Кабінету міністрів, Нацбанку, проукраїнських парламентських фракцій, економічної спільноти, медиків та недискредитованих силовиків. І, що основне, Штаб повинен ухвалювати не ті рішення, які сьогодні сподобаються громадянам, а необхідні для української економіки.

На гарматний постріл не можна допускати до керівництва Штабу представників олігархів. Для цих громадян криза дуже бажана. Слабка держава - їхня мрія. Мутна водичка - найкраще середовище для їхніх оборудок.

Україна має шанс вийти з кризи міцнішою!