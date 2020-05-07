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07.05.2020, 15:42

МВФ и возможное светлое будущее Украины без дефолта и девальвации гривни

Михаил Федоров

аналитик ИГ Универ

Сотрудничество Украины и Фонда было бы большим плюсом для нас, даже если бы объем программы составлял $1

На дворе уже май, но Украина пока так и не дошла до финальной точки в вопросе сотрудничества с  Международным валютным фондом. Текущую программу помощи для Украины в размере $5,5 млрд предварительно одобрили еще в конце 2019 года. Затем ее объем увеличили до $8 млрд, но стране нужно было выполнить два ключевых условия.

Земельный вопрос уже решен, и властям Украины осталось до конца принять, так называемый, "антиколомойский закон". Других дополнительных требований МВФ обещает не предъявлять.

По мнению главы Офиса президента, Андрея Ермака, этот закон парламент примет в ближайшее время.  После этого  никаких преград для сотрудничества Украины и МВФ уже не будет.  Когда это случится, точно спрогнозировать нельзя, поскольку все зависит от Верховной Рады - насколько быстро она сможет сработать. Полагаю, это все же случится, и, с большой долей вероятности, к лету или летом дело будет сделано.

Почему? Потому что в прошлые годы страна приняла "стратегическое решение" и выбрала вектор своего развития. И обстоятельства, которые вытекают из этого "стратегического решения",  не оставляют нынешним властям Украины другого выбора, кроме как продолжить путь по выбранному пути.

Украина не может отказаться от сотрудничества с МВФ, потому что это будет самоубийством для сегодняшней власти. В нынешних условиях это непозволительная роскошь. Поэтому, несмотря на желания, обстоятельства  диктуют действия для властей страны.  И Зекоманда, хочет она этого или нет, выполнит и выполняет условия Фонда.

Новая программа сотрудничества с МВФ будет большим шагом вперед для экономики Украины. Она поставит жирную точку в вопросе обслуживания государственного долга страны. И проблемы с государственным долгом Украины, как таковой, уже не будет. Проблема дефолта страны станет неактуальна.

Дело даже не в том, что МВФ даст нам деньги. Сумма помощи в этом вопросе не так важна. Сотрудничество Украины и Фонда было бы большим плюсом для нас, даже если бы объем программы составлял $1 млрд или $100 млн.

Важно другое - сотрудничество с МВФ запустит позитивный эффект домино для экономики страны.  После Фонда,  Украина сможет получить макро финансовую помощь от Европейского Союза и кредит от Всемирного банка на 500 млн евро и $1 млрд. Но и это не самое главное.

Одобряя свою программу, МВФ, как бы, ставит галочку, к которой прислушиваются все деньги мира.  Ведь в современном мире, самыми богатыми являются не США или Китай, а частный капитал, который считает риски и доходность.

И МВФ - знаковая для них организация, она, образно говоря, является аудитором в глазах частного капитала. Если Фонд дает добро, пусть даже не на $8 млрд, а всего на $1, для частных денег это знак о том, что инвестиции в этот актив или в эту страну являются безопасными.

Сотрудничество с МВФ повышает условный рейтинг надежности Украины в глазах всего финансового мирового сообщества.  А с ростом надежности, вырастет и спрос на долговые бумаги Украины, то есть нерезиденты со всего мира будут более охотно покупать и гривневые, и валютные ОВГЗ. Их спрос поднимет цену долговых облигаций Украины и понизит по ним доходности. За счет этого, мы сможем занимать по более низким ставкам, и обслуживание долга будет стоить меньше.

Вместе с этим, после МВФ и окончательной стабилизации государственных финансов страны, если не произойдет какого-либо другого негативного события, рейтинговое агентство Moody’s наконец-то может повысить рейтинг Украины до уровня "B". И это будет очередной очень важной галочкой, потому что страна уже имеет рейтинг "B" от двух других ключевых рейтинговых агентств - Fitch и S&P.

Если у Украины будет рейтинг "B" от всех трех ключевых рейтинговых агентств  мира, это создаст совершенно другие, качественно лучшие условия для финансового положения страны.

С рейтингом "B", государственный долг Украины смогут покупать длинные инвестиционные деньги. Сейчас, пока что, такое почти невозможно - рейтинг "С" не позволяет это сделать, и пока ОВГЗ покупают и покупали спекулятивные деньги.  С рейтингом "B" спрос на государственный долг Украины может увеличиться в разы.

Но тема госдолга - далеко не все и даже не самое важное.  С рейтингом "B" в Украину, наконец, придут прямые инвестиции. Почему?

Представьте что вы, например, немец, и у вас есть банк. У вас есть 10 млрд евро собственных денег и депозиты в размере 40 млрд евро. То есть всего 50 млрд евро. На эти деньги вы покупаете какие-либо активы или выдаете кредиты. Но поскольку вы банк, то обязаны следить за своим балансом и выполнять требования наблюдательных органов.

Наблюдательный орган, в лице Европейского Центрального банка, ввел нормативы, которые регулируют вашу деятельность для того, чтобы вы не потратили деньги вкладчиков, играя в азартные игры с высоким доходом.

Эти нормативы ЕЦБ не взял с потолка, а исполнил рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору (написаны в соглашении Базель-3, который был утвержден в 2010-2011годах). Им следуют почти все Центральные Банки мира.   

И по этому соглашению, при оценке капитала банков, различные активы оцениваются по-разному, в зависимости от степени риска. Например, государственные облигации США с рейтингом "ААА" оцениваются на 100% стоимости. Активы в виде сырья, таких как медь, нефть или серебро, оценивается с дисконтом 50%. А активы с рейтингом "C", как у Украины сейчас, оцениваются в 0%.

То есть, если вы, будучи немецким банком, купите ОВГЗ Украины с рейтингом "С", то при стресс-тесте капитала вашего банка, этот актив будет оценен аудитором как НОЛЬ. Вы, конечно, можете купить ОВГЗ Украины, но только в случае если их полностью будут покрывать ваши собственные средства, без использования  денег вкладчиков.

Или же вы можете быть французской компанией, у которой есть четыре завода  в разных странах с балансовой стоимостью $4 млрд. Плюс, у вас еще есть $2 млрд оборотных средств. Но у вас есть и пассивы в виде долгосрочных и краткосрочных займов на, скажем, $3 млрд, а свой капитал, в этом случае, составляет тоже $3 млрд.

Вы решаете построить пятый завод в Украине за $1 млрд. У вас есть выбор - построить его на свои $2 млрд и лишиться части оборотного капитала, или же занять денег в банке. Вы выбираете второй вариант и идете в вышеупомянутый немецкий банк, чтобы взять кредит под постройку завода. Но немецкий банк говорит вам, что у Украины рейтинг "C" и поэтому залог этого пятого завода будет стоить НОЛЬ!!! А потому кредит он вам не даст.

Поэтому вы решаете строить завод в другой стране, у которой есть хотя бы рейтинг "B", под который дают кредиты.

С рейтингом "В", немецкий банк сможет купить ОВГЗ Украины на деньги вкладчиков, а французская компания сможет построить свой завод у нас в стране на кредитные средства.  И в какой-то мере для страны это будет другая, НОРМАЛЬНАЯ финансовая реальность, которой до этого не было.

Конечно же, все это не означает, что завтра в одночасье наступит светлое будущее. Но в новых условиях, если конечно оно наступит, и никто не помешает этому процессу, развитие экономики страны может быть достаточно сильным, учитывая текущую "низкую базу".

Если при этом власти страны усовершенствуют законодательство и полноценно применят принцип равенства в вопросе отношений кредитора и заемщика, то есть полноценно защитят их права, то в стране полноценно заработает рынок кредитования. И реальные ставки по кредитам, с учетом дальнейшей макро стабилизации и дальнейшего снижения основной ставки НБУ, смогут упасть до уровня 7-9% в общем, а не только по специальным программам.

Плюс к этому стоит понимать, что разгорающийся конфликт между Китаем и остальным миром по вопросу вины Поднебесной в пандемии коронавируса, может сыграть на руку стране. США грозят Китаю санкциями, а это, в перспективе, может заставить многие западные компании искать новое место  для своих заводов. И Украине критически важно иметь рейтинг "B"  для того, чтобы наша условная французская компания, описанная выше, смогла на кредитные деньги построить завод в Украине, взамен своего китайского завода.

Если в добавок ко всему этому украинская власть успеет провести налоговую реформу, где, как в учебнике по экономике, основная фискальная нагрузка будет на прямых налогах, а косвенные налоги, как и положено, будут выполнять лишь регулятивную функцию, то таких французских, немецких, американских, китайских, украинских и прочих компаний, которые будут готовы инвестировать в Украину, будет множество.

Но, конечно же, многое зависит от того, как будут действовать власти страны.  В программе максимум, пользуясь удачной конъюнктурой и стечением обстоятельств, продолжая реформировать страну, можно создать в стране условия для полноценного инвестиционного бума.

Но если этого не удастся, то в программе минимум, страна хотя бы стабилизирует государственные финансы, и курс гривни к доллару вновь уйдет ниже уровня 26 грн/$.

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Теги: МВФ, инвестиции, курс гривни, кредитный рейтинг, сотрудничество с мвф
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