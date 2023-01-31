МВФ улучшил прогноз мировой экономики в 2023-м. Что это значит для мира и Украины

Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики в 2023 году. Теперь Фонд ожидает рост на 2,9%. Раньше ожидал 2,7%.

Изменение, казалось бы, символическое. Но главное динамика. И то, что эти изменения влияют на настроения. А настроения влияют на инвестиционные решения. А инвестиции приводят к росту.

Теперь в МВФ не ждут рецессии в Европе. Похоже, ее продолжают ждать только российский диктатор Владимир Путин, экс-глава РФ Дмитрий Медведев и их друзья, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но эти ребята заодно продолжают ждать, пока Европа замерзнет, так что у них двойная "радость". А победа на президентских выборах в Чехии Петра Павела показывает, что и ставка на то, что инфляция приведет к власти пророссийских популистов, не очень то и работает.

Единственная страна из G7, чью экономику ждет падение, – Великобритания. В 2023 году ожидается, что ВВП страны упадет на 0,6%. Очень хороший пример того, что могут сделать даже с развитой экономикой и работающими институтами популисты.

Сначала удар Brexit, во многом и определяющий текущую слабость британской экономики, а потом планы "отменить налоги – увеличить расходы – снизить тарифы" – и вот вы уже отброшены назад.

Еще один пример того, как могут быть опасны референдумы по сложным вопросам, для решения которых и придумали институты демократии. А тут на эмоциях "мы платим этим бюрократам" и "сделаем Британию британской снова" получаем экономический кризис и падение уровня жизни. А теперь опросы показывают, что британцы уже передумали, и сегодня никакой Brexit не случился бы. Но уже поздно.

Хорошо, что в Британии нет пророссийских популистов, по крайней мере среди партий, за которых голосуют. Так что будущее поражение консерваторов не означает приход к власти "друзей Путина".

Что тут может пугать?

Разве что перспективы более высоких цен на нефть. Что может помочь Путину, ведь объемы продаж он сейчас восстановил, правдами и неправдами, серыми и черными схемами. И падение доходов российского бюджета идет в основном за счет более низкой цены. Цены, которая определяется как "хорошая нефть минус большой дисконт за токсичность". Но если "хорошая нефть" будет расти, то и российская может подорожать.

Для нас рецессия в мире, за которую так боролись Путин и Ко, означала бы более резкое падение экономики России. Что ж, вместо резкого падения, экономика России продолжит сползать вниз неотвратимо но постепенно, продолжая варить жабу на медленном огне.

Значит ли это, что все самое страшное для мировой экономики позади? Нет. Просто базовый прогноз теперь оптимистичнее. Без рецессии в США и Европе и без катастрофических последствий от роста ставок. А именно рост стоимости денег в рамках борьбы с инфляцией и создали основные риски для мировой экономики. Пока что инфляцию удалось взять под контроль, как кажется, и не завалить мировую экономику. Более того, даже на фондовых рынках пока обошлось без громко лопающихся пузырей.

И где-то в углу гордо ждет выборов президент Турции Реджеп Эрдоган. С инфляцией в стране 80% и Центральным банком Турции, которому запрещено повышать стоимость денег. В рамках борьбы с инфляцией имени экономического гения Эрдогана.

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