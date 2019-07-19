Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.07.2019, 08:39

Нафтогаз разместил еврооблигации. Три важных вывода

Наталья Шапран

глава группы кредитных аналитиков РА "Эксперт-Рейтинг"

Нафтогаз одолжил на внешнем рынке более $1 млрд. Как это повлияет на украинскую экономику? (укр.)

12 липня компанія НАК Нафтогаз України розмістила два транші єврооблігацій на сумму 600 млн евро и $335 млн, залучивши сумарно понад $1 млрд. У своєму релізі в соціальних мережах Нафтогаз повідомив про високий інтерес інвесторів до цінних паперів компанії. По словам голови Нафтогазу Андрія Коболєва, запит перевищив пропозицію в 2,5 рази, а єврооблігації нацкопанії купили більше 120 інвесторів з Великобританії, інших країн Європи, Азії та Південної Америки. 

Нафтогаз очікує побачити кошти 19 липня, після завершення усіх юридичних формальностей, які, зазвичай, тривають п'ять робочих днів, і планує використовувати для формування достатніх запасів газу на випадок зупинки Росією транзиту з 1 січня 2020 року.

Компанія повідомила, що була готова до розміщення у травні і вийшла на міжнародні ринки капіталу щойно отримала всі погодження від уряду. Також Нафтогаз відмічає підтримку при розміщенні цінних паперів Міністерства фінансів, андерайтерів Citi та Deutsche Bank, а також юристів з Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case та Avellum.

З відкритих джерел відомо, що Нафтогаз розмістив п'ятирічні євробонди на 600 млн євро під 7,125% і трирічні євробонди на $335 млн під 7,375%. За попередніми даними, попит на облігації в доларах перевищив $850 млн, на євробонди в євро – 1,5 млн євро.

Не берусь давати оцінку роботі андерайтерів з досить складним емітентом, який несе на собі не тільки політичні, але і геополітичні ризики. Проте мушу відзначити три важливі для поточної економічної ситуації висновки:

По-перше, розміщення цінних паперів Нафтогазом - досить своєчасне, оскільки ціни на нафту марки Brent все ще тримаються на рівні значно нижче $70 за барель. Низькі ціни на енергоресурси та збільшення присутності США на ринку газу в ЄС дозволяє утримувати ціни на газ у єврозоні на досить низькому рівні. Тобто фінансування закупівлі газу на зиму зараз є запорукою стратегічного успіху виконання Нафтогазом своїх функцій та прибуткової роботи компанії у майбутньому.

Читайте также

В Нафтогазе просят Кабмин разрешить выплату дивидендов частями 06.06.2019Премии сотрудников Нафтогаза должны быть обнародованы - суд 28.05.2019Коболев: Нужно готовиться к полной остановке транзита газа из РФ 16.05.2019

По-друге, на мою думку, позика під 7,125% річних у євро була досить дорогою. Мінфін на внутрішньому ринку у євро позичає кошти під 4,5-5%. Ставка позик для prime-позичальника у ЄС не перевищує 1%, а банкам кошти дістаються під 0,5-0,8% річних. Втім, цілий пласт ризиків об’єктивно не дозволив Нафтогазу здійснити позику на кращих умовах, близьких до тих рекордів, які демонструє Мінфін на внутрішньому ринку.

По-третє, позика у доларах була вдалою і кращою за деякі суверенні позики України в 2019 році. На це об’єктивна причина – очікування зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США. Анонс зниження відсоткових ставок ФРС вже зроблено і тепер інвестори шаленіють, намагаючись встигнути розмістити інвестиції в інструменти з високою відсотковою ставкою. Таку можливість їм надав Нафтогаз, тому попит і перевищив очікування в рази.

Думаю, що вікно можливостей для українських емітентів по позикам у доларах США буде відкритим як мінімум до кінця 2019 року.

Читайте также

Бизнес-неделя: иски Коломойского, деньги Зе, штраф МАУ, глава ГФС 11.05.2019Газовый спор на $100млрд: Что надо знать о конфликте Украины и РФ 07.05.2019
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: НАК Нафтогаз, єврооблігації
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 