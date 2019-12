Налог на выведенный капитал: 7 страшилок МВФ и где он перегибает

Миссия МВФ изучила последние предложения о замене действующего налога на прибыль организаций на налог на выведенный капитал (далее - НнВК) и не нашла новых оснований для изменения позиции, изложенной предыдущей миссией (IMF Staff Report, май 2017), признавшей НнВК "плохой налоговой политикой" (bad tax policy), пагубной для Украины.

В поддержку указанного тезиса экспертами МВФ приведено ряд аргументов

№1: введение НнВК – это значительные потери налоговых поступлений на устойчивой основе, по консервативным оценкам 1,7% ВВП (2020-2021 гг.). Предполагается, что для Украины от внедрения НнВК сокращение доходов бюджета в 2021 году составит 101 млрд грн. При этом утверждается, что оценка потерь основана на опыте внедрение налога в Эстонии, Северной Македонии, Латвии и Грузии. Далее по тексту делается обобщение, что опыт четырех государств в контексте обеспечения поступления доходов в целом разочаровывает.

№2: расчет потерь бюджета в проекте закона недооценен, потому что:

- оптимистично предполагает, что предприятия будут распределять половину своей прибыли;

- не учитывает побочные эффекты в отношении НДФЛ, при котором физические лица с высоким доходом начнут злоупотреблять НнВК (отсрочка налога и более низкая ставка).

Сторонники НнВК утверждают, что эффекты от увеличения занятости и экономический рост частично компенсирует прямую потерю доходов, однако международный опыт не подтверждает это утверждение.

№3: проект не содержит надежных компенсационных мер для нейтрализации потери налоговых поступлений: увеличение НДС или сокращение государственных расходов окажет неблагоприятное воздействие на домохозяйства с низким доходом, а введение налога на активы (имущество) предприятий представляется не очень эффективным.

№4: утверждение о том, что НнВК стимулирует инвестиции, не может восприниматься как должное, так как в странах, которые его приняли, нет никаких доказательств этого.

№5: НнВК не проще налога на прибыль. Фактически, НнВК внедряет несколько сложностей, поскольку предполагаемое распределение дивидендов должно проверяться транзакция за транзакцией со ссылкой на сложные методы трансфертного ценообразования. Таким образом, он не сводит к минимуму взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.

№6: проблемы которые якобы решает НнВК могут быть решены в рамках действующего налога на прибыль. Например, путем принятия более привлекательного режима ускоренной амортизации и реформирования налоговой службы в сфере борьбы с коррупцией.

№7: правительство Украины должно противостоять давлению по принятию НнВК, которое пойдет на пользу только лицам, получающим доход от капитала, мало что сделает для решения каких-либо реальных проблем. Вместо этого следует продолжить модернизацию действующего налога на прибыль, особенно в контексте аспектов межуднародного налогообложения.

Относительно приведенных выше аргументов МФВ необходимо отметить следующее:

Манипулятивные технологии, увы, добрались и до Вашигтона. Вместо сухих цифр, которые тоже конечно присутствуют, логики, которая наличествует фрагментарно, и выводов, построенных исключительно на цифрах и фактах, – в отчетах МВФ доминируют искажения фактов и эмоции.

Детально:

Самый известный пример введения НнВК – Эстония – экспертами МВФ нивелируется главным месседжем о том, что доходы от введения НнВК даже спустя 14 лет так и не восстановились в процентном отношении к ВВП по сравнению с уровнем, который был во второй половине 90-х годов. При этом, умолчивается тот факт, что Эстония с 2014 года по расчетам американской Tax Foundation (International Tax Competitiveness Index), объявляется наиболее конкурентоспособной в ОЭСР страной, а успех обусловлен четырьмя положительными особенностями налогового кодекса страны, два из которых непосредственно базируются на НнВК.

Для закрепления негативного ощущения - в докладе акцентированно (трижды по тексту!) обращается внимание на отказ Северной Македонии от НнВК и возврат к классическому налогу на прибыль (раздел 1С пункты 6, 7 и 12).

При этом игнорируется сразу несколько важнейших факторов:

- Северная Македония вводила НнВК не на постоянной основе, а как временную меру и ответ на экономический кризис 2009 года;

- отмена, подчеркиваю - временной меры, сопровождалась восстановлением экономики к 2013 году и необходимостью вступления страны в ЕС (классический налог на прибыль повышает шансы на получение членства).

Далее, экспертами МВФ фиксируется, что оставшиеся два случая введения НнВК (Грузия и Латвия) слишком недавние, чтобы была возможность их оценки, хотя Грузия ввела налог еще в 2017 году – почти три года назад. Кстати, делается оговорка по Грузии, что они избежали больших потерь доходов вследствии сохранения налога на прибыль для финансового и нефтегазового секторов, полностью забывая, что украинская версия НнВК делает подобное же исключение для банковского сектора на три года. Почему эксперты МВФ забыли об этом?

Ну и для усиления эффекта от тезисов о потерях бюджета - экспертами МВФ дается четкая "эконометрически выверенная оценка" НнВК – разочарование ("revenue collections in these countries are disappointing"). Так возможно проблема не в потерях, математике и экономике, а в неприятии революционности нового?

Не меньшее удивление вызывает и суммарная оценка потерь для Украины за два года – 1,7% ВВП, в то время как (пользуюсь расчетами самих экспертов МВФ, Figure 1-3) в Эстонии введение налога привело к двухлетним потерям 1,02% от ВВП, Македонии – 1,18%, Грузии – 2,08%. Расчеты по Украине отсутствуют, зато делается безапелляционный вывод о несовершенстве расчетов потерь от Министерства финансов Украины, а иные альтернативные расчеты и компенсаторы (от авторов украинского НнВК и других украинских экономистов) вообще не берутся в расчет или отвергаются как неприемлемые без вменяемых контраргументов (механизм аванса, временное поднятие ставки НДС или увеличения налога на имущество называются плохими или не эффективными).

Но позвольте, где профессиональная дискуссия? По тому же НДС, анализ Oxfam International говорит о том, что при снижении доходов бюджета, вызванное снижением ставок корпоративного налога, правительства стран ОЭСР, чаще всего, как механизм балансировки, применяли сокращения государственных расходов и повышение налогов, в основном НДС. Так, сокращение корпоративных налоговых ставок на 0,8% в период между 2007 и 2014 годах было частично компенсировано увеличением на 1,5% средней стандартной ставки НДС в период с 2008 по 2015 год.

В поддержку позиции о вредности НнВК экспертами МВФ приводится сразу три отрицания:

новый налог

- НЕ стимулирует инвестиции;

- НЕ проще в администрировании (в сравнении с налогом на прибыль);

- НЕ дает решения проблем, вызванных налогом на прибыль.

Первое "НЕ" - статистика прямых иностранных инвестиций Мирового банка говорит по большей части о противоположном:

- Эстония, после внедрения НнВК в 2001 году, получила устойчивый рост ПИИ в период 2003-2005 годов.

- Северная Македония, после внедрения НнВК в 2009 году, демонстрировала рост ПИИ два года подряд – в 2010 и 2011 гг.

- рост инвестиций не демонстрировала только Грузия.

Как можно игнорировать очевидные факты?

Второе "НЕ" - упрощение администрирования целиком очевидно так как:

- при налоге на прибыль контролю подлежат все плательщики (около 100 000 компаний) - необходимость сплошного налогового контроля финансового результата, а при НнВК – осуществляется контроль отдельных операций, а именно выплата дивидендов и приравненных платежей (не более 5 000, в основном крупных и подлежащих контролю ТЦО);

- действующий налог включает 14 объектов налогообложения и 72 налоговые разницы, НнВК соответственно только 9 и 14, то есть сохранение времени плательщиков налогов на соблюдение требований законодательства;

- НнВК - это отмена авансовых платежей, отмена необходимости начисления "налоговой амортизации" и ликвидация налога на дивиденды.

Третье "НЕ" - НнВК в отличии от налога на прибыль решает сразу несколько проблем:

- снижение дискреции, так как проверок и контроля будет меньше (вспомним 100 000 и 5 000);

- вмешательство государства в экономику станет снижаться, так как бизнес сам решает сколько и когда платить в бюджет (операции между плательщиками НнВК не облагаются и не подлежат контролю);

- новый налог поощряет прозрачность финансового результата, то есть будет расти капитализация компаний, увеличиваются возможности доступа к внешнему кредитованию и реинвестиции прибыли;

- является более гибким и удобным для бизнеса в период кризиса, который у нас не прекращается с 2009 года.

В завершение хотелось заметить, что отношение к свободному суверенному государству, как к объекту для внешнего управления, не допустимо в современном мире. Эксперты миссии МВФ вполне ясно и без стеснения указывают Украине на ее текущее место в "табели о рангах" - долговая колония с отсталым гражданским обществом и государственностью на уровне "Failed state". Чего стоит наш фискальный суверенитет в контексте высокомерных приказов для Украины: "Правительство Украины должно противостоять давлению по принятию НнВК" (The government of Ukraine should resist the pressure of adopting the ECT) или "Вместо этого следует продолжить модернизацию действующего налога на прибыль" (Instead, upgrading the current CPT should be pursued).

А что еще должно будет сделать и сделает наше правительство по прихоти Вашингтона?

