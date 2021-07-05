Налоги. Если повышать, то налоги на потребление. Остальные часто превращаются в схемы

В любом налоге есть два параметра: справедливость и простота администрирования. И между ними надо найти баланс с учетом специфики каждой страны.

Вот есть Украина – где государство считает, что бизнесы создают, чтобы платить налоги. А люди и владельцы бизнесов считают, что если можно "откосить" от налога, то это прекрасно! Если поймают, то в крайнем случае откупимся взяткой. Ведь несмотря на то, что бухгалтера набивают себе цену "если я ошибусь, то меня посадят", я не помню, чтобы кого-то за "налоги" садили в тюрьму! Ну разве что мучают тупыми допросами (сам был на таких не раз), отвлекают от работы и вообще вгоняют в стресс.

Поэтому, налоги типа "на прибыль", НДС, "личный подоходный" превращаются очень часто в схемы. Там есть "прокладки", ФОПы, "скрутки" и многие другие звери украинского налогового зоопарка.

В ответ на это государство вводит все больше проверяющих органов, которые часто готовы коррумпироваться, и тогда, чтобы уже следить за ними, надо создавать новый орган.

Все это убивает справедливость и также простоту.

Также, надо понимать что любой налог, который взяли с бизнеса, он попытается переложить на потребителя. (Люди, которые злорадно потирают руки и говорят: "Вот сейчас прижмут этих барыг и миллионеров!", не понимают что прижмут их самих. Если наконец закрыть дыры на таможне, например, то вырастут цены на товары в стране, причем, включая и локально произведенные – они же тоже ориентируются на цену импорта, и также упадет разнообразие предложения. Пострадают покупатели.

Поэтому в более развитых странах больше налогов собирают с потребителей и инвесторов (таких зверей у нас совсем пока мало – о них говорить не будем. Сначала надо их развести – а потом уже стричь!

Надо резко увеличить косвенные налоги – акцизы в основном.

Да – ФОПы и те люди, которые вообще получают зарплату в конвертах, платят очень малый налог на прибыль, и чтобы заставить их платить больше, есть два пути.

Или они моментально изменятся и превратятся в законопослушных немцев, или надо над ними поставить армию контролеров (это может стоить дороже, чем их налоги!)

Или есть третий путь – обложить акцизами то, что они (или хотя бы многие из них!) потребляют.

Алкоголь, сигареты, бензин, мобильная связь, интернет – все пойдет!

Например, мобильная связь: в стране 52 млн клиентов, каждый из которых платит 71 гривню в месяц. Примите закон, что за каждую сим-карту надо платить еще 10 гривень в месяц акциза – не выглядит страшно!

Но при этом, конечно, разрешите операторам поднять цены! Они не дураки – бедным клиентам поднимут мало, а богатым – много. Они очень хотят поднимать цены, но боятся, что конкурент не поднимет, а еще, что клиенты их за новые цены разлюбят и сбегут к конкуренту.

Если же этот налог всем придется поднять, да и клиенты поймут, что это не жадный оператор, а "любимое" государство! И получится примерно 500 млн гривень в месяц дополнительных сборов или 6 млрд в год. И цена за связь все равно будет самой низкой в Европе. А можно и по 20 гривень в месяц...

Или пиво – продажи в год 1,6 млрд литров. По цене от производителя примерно 12 гривень за литр. Можно ли добавить еще акциз 1-2-3 гривни на литр? Это от 2 до 5 млрд в год.

Да, но при одном условии – если аналогично (в соответствии с градусами на литр) поднять акциз на водку. И сделать акциз на вино не "почти нулевым" как сейчас (преклоняюсь перед талантами винных лоббистов!!!), а соответствующим пивному. И главное сделать так, чтобы все водочники и винники реально бы платили свой акциз государству, а не треть акциза, но в карманы чиновников.

И все равно пиво останется самым дешевым в Европе!

То же с сигаретами – если на них сильно поднять акциз, но "закрывать глаза" на две (или уже больше?) "подпольных" фабрики, то это несправедливо. А можно еще поднять – все равно сигареты будут самыми дешевыми в Европе – но кто-то бросит курить и сэкономим на медицине!

С бензином конечно надо быть осторожным – может пойти по цепочке и дойти до цены экспортных товаров. Так что повышать без фанатизма на бензин!

И те, кто ФОПы, и те, кто с "конвертами", всем придется доплачивать налоги в потреблении!

Если хотите, можно ввести и акциз на сахар и продукты его содержащие (Coca-Cola и Рошен – приготовиться!) Ведь сахар – вреден!

Построить в стране армию, медицину, образование, когда везде схемы, а граждане платят налоги 5% – нельзя. А "ловить" схемщиков и бегать за всеми ФОПами и фермерами – только укреплять коррупцию. Даешь налоги на потребление!

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