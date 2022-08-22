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Налоговая реформа 10-10-10: почему идея Офиса президента – прямая дорога к дефолту Украины

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Налоговая реформа 10-10-10: почему идея Офиса президента – прямая дорога к дефолту Украины

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
22.08.2022, 16:51

А давайте в Украине снизим налоги: пусть все налоги будут "10-10-10", красиво же. Красиво, но никак не поможет Украине. Вот почему

Пусть НДС будет 10%. Налог на прибыль – 10%. И пусть социальный налог будет 10%. Почему именно "10"? Цифра красивая.

Опыт Шри-Ланки, где снизили налоги и получили дефолт, вдохновил украинских популистов. И теперь экс-нардепу Геннадию Балашову не так одиноко с его идеей введения системы "5.10" (5% с продаж, которые платит покупатель, 10% социального налога, который платит получатель зарплаты, согласно программе его партии "5.10". – Ред.).

Хотя, ему в принципе никогда не было одиноко с его сектой свидетелей отмены налогов, и теперь он скорее должен ревновать. Все-таки на его исконную территорию зашли чужие. Это даже подло. Человек так долго холил и лелеял эту нишу, а тут раз, ворвались, топчутся по вскопанному.

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Популисты бывают разные. Мы, в Украине, привыкли к традиционным популистам, таким как Юлия Тимошенко. Этот традиционный украинский популизм – "давайте всем раздадим денег и побольше. И все будут счастливы". По крайней мере какое-то время. Потом, конечно, приходят инфляция и девальвация, съедают весь рост доходов и люди становятся беднее.

А теперь мы изучаем нетрадиционный популизм: "Давайте сильно снизим (а лучше – вообще отменим) налоги, и будет всем счастье". При этом говорится, что снижение налогов приведет к росту платежей и никто ничего не заметит. 

Где и в какой стране мира так происходило, история умалчивает. Зато недавняя история на Шри-Ланке четко показывает, как быстро наступает дефолт после резкого неоправданного снижения налогов. Ну вот прямо сейчас провели эксперимент. Как будто специально для Украины. И получили дефолт и народные волнения. А президент сбежал, правда не в Ростов, а на Мальдивы. Потому что это не приводит к росту экономики. Просто не приводит и все. Зато дыра в бюджете вырастает моментально. А значит резко растет долг. А значит дефолт стучится в двери. Очень простая и наглядная картина. И, кстати, как и с первым видом популизма, тоже приходят инфляция и девальвация.

Нравится ли бизнесу идея снижения налогов? Конечно. Никто не любит платить налоги. Вообще. В любой стране мира. И если есть возможность не платить – не платит. Поэтому каждый конкретный бизнесмен всегда за снижение налогов.

Являются ли высокие налоги основной проблемой в Украине? 

Нет. И даже до войны так не было. Сдерживало рост экономики, по словам самого бизнеса, отсутствие верховенства права. Суды, суды и еще раз суды. Ну и силовики. Уровень налогов никогда не был критичным для бизнеса в Украине. И это было до войны с Россией. 

Сейчас, во время войны, уровень налогов вообще не играет роли для бизнеса при принятии решений. Бизнес либо чувствует себя в безопасности. Либо нет. И если уже начинать смотреть в сторону налогов, то в первую очередь речь должна идти о реформе самой службы, превращении ее в сервисную функцию. Но всегда проще математически снизить налоги. И все за. И ни один коррупционер не пострадает.

И да, во время войны налоги не снижают. Война это дорого. Во время войны налоги подымают. Увы. И очень инфантильно считать, что можно снижать налоги и вести войну. Так еще в истории никому не удавалось. И важно помнить. Западная помощь не может расходоваться на армию. На армию идут только налоги. Ну и печатный станок.

Выиграет ли бизнес, если налоги снизят? 

Поначалу – да. Тут все как с классическим популизмом. Поначалу всем все нравится. А потом, когда рушится макроэкономическая стабильность, нравится перестает. Спросите у бизнеса на Шри-Ланке, как им там инвестиционный климат во время дефолта? Не говоря уже о других участниках процесса. Не предпринимателях. Ведь пенсии откуда-то брать нужно. И как ни странно, их берут из налогов.

Надо ли закрывать дырки и бороться со схемами? Конечно. Может ли это увеличить поступления в бюджет? Теоретически может. Может даже сильно. Но давайте сначала пусть они вырастут. И мы увидим страшный профицит украинского бюджета. А потом уже решим, что нам с этим профицитом делать. Обратный процесс – слегка авантюристичный. А авантюры с собственной экономикой во время войны – плохая идея.

Ну и чисто технически. Если быть педантом и скучным задротом. Снизить НДС до 10% – это нарушение правил ЕС. Так уж повелось, что там установили минимальный уровень этого налога на уровне 15%. Снизить налог на прибыль до 10% – это нарушение консенсусного решения G7 о минимальном налоге на прибыль в 15%, принятом в рамках борьбы с офшорами. Как то неудобно получается.

А так да, идея прекрасная. Цифры красивые. И все очень своевременно. Как раз во время войны.

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Сергей Фурса налоги НДС ндфл 10-10-10 налоговая реформа 10-10-10
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