Налоговики и крупный бизнес против: воспоминания о будущем налоговой реформы

Пять лет назад, в разгар бурного, особенно в смысле налоговой реформы, лета 2015 года, коалиция ГО и экспертов, ядром которой стала группа "Налоговая реформа" РПР (теперь - Экономическая экспертная платформа), сформулировала основные принципы подлинной налоговой реформы, которая нужна Украине для того, чтобы освободить бизнес от личной власти налоговиков. При этом, оставив государству достаточно средств для выполнения его обязательств и основных функций.

Будучи одним из главных идеологов этой концепции, могу с гордостью отметить, что она прошла испытание временем: некоторые цифры и нюансы поменялись, но основное ядро осталось неизменным. К сожалению, приоритеты пятилетней давности остаются, за редким исключением, актуальными и сейчас, не смотря на все усилия энтузиастов.

Хуже того, "окно возможностей" после прошлогодних выборов было использовано противниками реформы - налоговиками и лоббистами крупного бизнеса - для протаскивания своих интересов, таких как расширение фискализации и дискреционных возможностей налоговиков.

Впрочем, предыдущей сменой власти они тоже попользовались. Напомню, что тогда, в 2015-м, вот-вот должна была вступить в действие норма уже принятого и подписанного президентом закона о тотальной фискализации. А замминистра финансов, союзница и единомышленница Николая Азарова, Елена Макеева, вместе с советником президента Иваном Миклошем, при полной поддержке профильного министра Натальи Яресько, продвигали антиреформу, которая призвана была исполнить все мечты азаровских налоговиков: убить упрощенную систему налогообложения, ввести непрямые методы контроля доходов физлиц, значительно расширить полномочия налоговой - и при этом не содержала ни единого слова о возврате НДС, отмене планов по поступлениям и штрафам. По сравнению с печально известным законопроектом №3630 прошлого созыва, все козни нынешней Верховной Рады представляются детскими шалостями.

Тогда антиреформа не прошла, но сумела заблокировать подлинную реформу. Это оказалось тем более легко, что в реформистском зоконопроекте №3357, подготовленном волонтерами-экспертами под эгидой Нины Южаниной, была заложена смертельная по всем меркам доза популизма - то ли по дремучей макроэкономической безграмотности главных авторов, то ли специально, чтобы не допустить реформы всерьез...

Как бы то ни было, свою роль торпеды против азаровщины , законопроект №3357 сыграл, но не более того. Впрочем, работа не пропала даром: через год, многое из этого законопроекта воплотила команда преемника Яресько, Александра Данилюка. К сожалению, этого было далеко недостаточно для смены принципов и подходов, заложенных еще в 1996-1997 годах Азаровым, Сергеем Терехиным и Виктором Пинзеником.

Гремучую смесь тогда образовали, с одной стороны, - сугубо московитская азаровщина, а с другой - карго-интеграторство "реформаторов".

Азаров, по поручению Леонида Кучмы, создал Государственную налоговую администрацию (ГНА) в форме монолитного монстра с жесткой вертикальной дисциплиной, объединением под одной крышей всех мыслимых и немыслимых функций - от законодательной инициативы до силового задержания - без всяких там западных заморочек, вроде конфликта интересов или сдержек и противовесов.

Все было заточено под избирательное применение неисполнимых законов. А Пинзенык с Терехиным снабдили этого монстра как раз такими законами, под копирку списанными с "лучших европейских практик" без всякого учета местных особенностей применения.

В итоге, азаровский налоговик получил неограниченную и ничем не сбалансированную возможность кошмарить бизнес под разнообразными предлогами, получая премии в процентах от доначислений и штрафов. Плюс откупные от жертв, плюс доходы от уже существовавшей в то время индустрии по уклонению от налогов.

И все это при двух условиях: (а) выполнять план и (б) быть готовым разорвать любой бизнес, на который укажет вышестоящий перст. Ведь в вопросах подчиненности, Украина пошла самобытным путем - ГНА подчинялась непосредственно президенту Кучме, и это очень многое объясняет...

Единственной брешью в этой стройной системе поборов и репрессий, стала упрощенная система для малого бизнеса - потому что он не был интересен Кучме и Азарову в качестве дойной коровы: много не надоишь, а бодаться умеет. Уж лучше его оставить в покое...

Но сами налоговики все годы мечтали вернуть себе такую замечательную коррупционную кормушку, как проверки мелкого бизнеса. Причем, в этом они нашли союзников в лице крупной розницы, которая мечтает избавиться от конкурентов.

Чтобы разрушить эту систему поборов и репрессий и сделать на ее месте систему цивилизованного налогообложения, нужно произвести операцию обратную описанной выше: "перезагрузить" налоговую на сугубо европейских принципах, а законодательство, наоборот, адаптировать к местным условиям, с сокращением коррупционных возможностей в качестве главной цели.

На практике, это означает, прежде всего, минимизировать дискрецию и необходимость в проверках.

Собственно, на этих принципах и была построена концепция пять лет назад.

Кроме этого, она включала и чисто экономически компонент: налоговый маневр от прямых налогов на доходы в сторону непрямых и налога на имущество, как менее вредных для экономического роста и потенциально менее коррупционных. Причем, эти два компонента, как оказалось, прекрасно сочетаются.

На практике это означает несколько непростых, но реализуемых шагов.

1. Жесткое администрирование НДС и акцизов. В этом Украина уже пошла своим путем, и добилась немалых успехов, хотя так и не решила проблему полностью.

2. Модернизация налога на землю/недвижимое имущество с тем, чтобы сделать его справедливее и эффективнее, на основе массовой оценки и конкурентного механизма корректировки назначенной цены - а тогда можно и несколько повысить, предварительно убрав возможность произвольно раздавать льготы.

3. Пересмотр бюджетных расходов с тем, чтобы постепенно сократить перераспределение ВВП через публичные финансы до не более чем 33%.

Эти три меры не только сами по себе сокращают возможности для коррупции и вообще власть налоговой, но и, главное, открывают фискальное пространство для очень важных системных изменений.

Имея рост поступлений от непрямых налогов и налога на землю/недвижимость, можно:

4. Заменить неисправимо коррупционный налог на прибыль налогом на выведенный капитал, в котором облагается не условная величина, а конкретные операции.

5. Полностью отменить экономически абсурдный налог на труд (пенсии при этом можно продолжать выплачивать за счет других источников, но глубокая пенсионная реформа все равно необходима и неизбежна, поскольку солидарная система нежизнеспособна).

6. Сократить НДФЛ до "десятины".

При этом, налог на землю/недвижимость должен идти в зачет при уплате налогов на доходы.

И все это должно сопровождаться "перезагрузкой" (а не просто перетасовкой) налоговой и таможни с тем, чтобы убрать оттуда дух отца-основателя - Николая Яновича.

Причем, важно, чтобы персональные изменения и законодательная реформа происходили одновременно: правда, что нынешние налоговики извратят любое законодательство, которое попадет к ним в руки; но, правда и то, что если оставить нынешние коррупционные возможности (а то, не приведи Господь, еще и расширить их наступлением на упрощенку), то на места нынешних коррупционеров придут новые, а честных людей или выживут, или их развратят соблазны.

Пять лет назад нам порой казалось, что раз мы смогли убрать режим Виктора Януковича и отстоять Украину в войне, то и реформировать ее сил хватит.

Как и следовало (на самом деле) ожидать, все оказалось наоборот. Но и окно возможностей - тоже не последнее. Важно встретить его во всеоружии.

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