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31.05.2019, 09:18

Налогово-бухгалтерский дайджест к утреннему кофе

Юрий Цыганок

руководитель Центра налоговой и бухгалтерской экспертизы ЛІГА:ЗАКОН

Главные налоговые новости последней недели мая

Пока "недораспущенная" Верховна Рада VIII созыва пытается продлить свое существование, обжаловав президентский указ о роспуске в Верховном Суде, полезных законодательных инициатив от нее трудно ожидать. Поэтому главными ньюсмейкерами уходящей недели стали органы исполнительной власти – Минфин, ДФС и Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Новая структура новой налоговой

Минфин бодро отрапортовал о том, что процесс создания новой Налоговой идет по плану: после регистрации ГНС как юридического лица утвердили ее структуру.

В новой структуре не будет Главного управления внутренней безопасности. Его функции разделят между двумя департаментами:

-          по вопросам предотвращения и выявления коррупции (в части антикоррупционных мер)

-          кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Ключевые функции укрупняются и отвечать за них будут новые объединенные департаменты:

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-          департамент администрирования налогов (объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц),

-          департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединения департамента аудита и департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения),

-          департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединение департамента мониторинга рисковых операций и департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

"Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС ​​будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечить модернизацией ИТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, ведь в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика "- отметили в Минфине.

Следующими шагами должны стать утверждение штатного расписания аппарата ГНС, перевод не менее 30% кадрового состава в новую службу и утверждения Кабинетом Министров распоряжения о передаче функций от ДФС в ГНС.

Что касается налоговой милиции, правовой статус которого остается неопределенным уже более двух лет, то руководитель новосозданной ГНС Сергей Верланов сообщил, что до законодательного решения вопроса она останется в составе налоговой службы.

А законодательное решение находится на стороне Верховной Рады, в комитетах которой уже заблудились многочисленные законопроекты и о финансовой полиции, и о Службе финансовых расследований, и о Национальном бюро финансовой безопасности. Поэтому вопрос с налоговой милицией останется в подвешенном состоянии как минимум до избрания нового состава Верховной Рады.

ДФС расформирована? Да здравствует ДФС!

Между тем "недорасформированная" Государственная фискальная служба перед своей ликвидацией объявила о проведении спецоперации со звучным названием "Бастион".

Операция начнется 3 июня и будет заключаться в борьбе с контрабандой и преступными схемами на таможне. Она будет проводиться на всей таможенной территории Украины – от пунктов пропуска на границе к местам доставки товаров. В ней будут задействованы все подразделения ДФС – таможенные и налоговые, включая налоговую милицию. Об этом сообщил и.о. Председателя ДФС Александр Власов.

Впрочем, законопослушному бизнесу вроде бы ничего не угрожает.

"Хочу заверить всех, что" белому бизнесу», который добросовестно платит налоги и честно ведет свою хозяйственную деятельность, бояться нечего. Я четко поставил задачу - от поголовного стопа на таможне - отказаться. От "запугивания" и "масок-шоу" внутри страны - отказаться. Только аналитика, только нарушители, только "схемщики", - подчеркнул Власов.

Остается вопрос: почему для борьбы с контрабандой и схемами на таможне нужно было объявлять "спецоперацию", и почему именно сейчас, накануне расформирования ДФС? 

IFRS, XBRL плюс электрификация всей страны

На днях Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила о том, что с июля запускает систему подачи финансовой отчетности в формате XBRL.

Новость эта касается только тех, кто по законодательству обязан составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards, IFRS). А таких предприятий в Украине не очень много. По разным оценкам, вместе с банками и другими финансовыми учреждениями их насчитывается около четырех тысяч. Но именно это крупнейшие предприятия, представляющие общественный интерес. Итак, что это такое - XBRL?

XBRL (eXtensible Business Reporting Language, что дословно переводится как "расширяемый язык деловой отчетности") - это универсальный стандарт, предназначенный для публикации, обмена, анализа и сравнения финансовых данных и деловой информации. О необходимости его внедрения уже не один год говорили в стенах Нацбанка, Минфина и НКЦБФР, однако дальше разговоров дело долгое время не продвигалось, пока обязательность этого стандарта не было закреплено в новом Законе о бухучете. И только тогда эти трое договорились о том, что НКЦБФР станет администратором нового единого окна для подачи финотчетности в формате XBRL.

Хотя и здесь не обошлось без ложки дегтя. Ведь очередное "единое окно" будет совсем не единственное. Ведь Государственная служба статистики и ДФС уже давно принимают финотчетность через другое Единое окно, создание которого было предусмотрено Налоговым кодексом еще с 2011 года.

И сейчас предприятия, отчитывающиеся по МСФО, будут вынуждены делать это дважды: для ДФС / Госстата и для НКЦБФР.

Автор этих строк неоднократно поднимал эту проблему в общении с чиновниками, но пока вопрос унификации не решен на законодательном уровне, каждый госорган будет отвечать за свое собственное "единое окно".

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Теги: таможня, разделение гфс
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