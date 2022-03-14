Налоговые стимулы для бизнеса на время войны: что в новом законе №7137-д

Верховная Рада начала неделю с помощью бизнеса. Налоговый комитет на своем заседании в понедельник, 14 марта, единогласно утвердил текст нового закона, который должен поддержать украинский бизнес в условиях войны. Он будет принят как альтернативная комитетская версия №7137-д.

Закон содержит нормы об уменьшении НДС и акциза на горючее, налоговые стимулы для крупного бизнеса и благотворительности.

"Упрощенка" для крупного бизнеса

На период действия военного положения платить единый налог смогут не только ФОПы-"упрощенцы", но и крупные предприятия. Это одна из ключевых новаций законопроекта. Эту норму комитет поддержал по инициативе Кабинета министров Украины.

Закон повышает лимит доходов для использования единого налога с 10 млн до 10 млрд гривень. Это значительно расширяет круг предприятий, которые смогут снизить налоговую нагрузку на время войны и сохранить свою деятельность. Налог с оборота устанавливается на уровне 2%. Порядок уплаты налога будет определяться Кабмином.

Кроме того, для таких предприятий снимается ограничение по количеству работников и видов деятельности (исключение составляет деятельность, связанная с подакцизными товарами и игорным бизнесом). Надеемся, это позволит поддержать наличие рабочих мест в стране.

Льготы для реализации топлива

С начала войны и гражданские, и военные столкнулись с ограниченными возможностями достать горючее. Проблемы есть и со снабжением, и с ценой – нефть даже в довоенные времена уже била многолетние рекорды, а с наложенными санкциями поползла вверх. Аналитики прогнозировали, что сохранение текущего регулирования могло бы привести к цене в 50 грн за литр или вообще дефициту топлива.

Законопроект №7137-д содержит сразу несколько шагов по стабилизации цен и поставке необходимого топлива:

- устанавливается нулевая ставка акциза;

- уменьшена ставка НДС на топливо – 7% вместо 20%, предусмотренных сейчас.

Стимулы для помощи бойцам и благотворительности

Закон освобождает от налогообложения передачу имущества Вооруженным силам Украины, нашим бойцам по терробороне и другим украинским вооруженным формированиям, больницам. Не будет облагаться налогом и другая благотворительная помощь – это позволит поддержать беженцев, убежища и других пострадавших от развязанной Россией войны.

В частности, для реализации этой нормы предусмотрены следующие изменения:

- освобождается от уплаты налогов и акцизов горючее, которое передано военным, принудительно изъято для нужд государства или передано как гуманитарная помощь. Также от налогообложения освобождается принудительно изъятое для нужд государства имущество;

- освобождается от НДФЛ благотворительная помощь участникам боевых действий и жителям на территории боевых действий;

- не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь, оказываемая пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ;

- предоставлено право на налоговую скидку в размере 16% (вместо текущих 4%) на пожертвование неприбыльным организациям;

- благотворительную помощь, перечисленную учреждениям здравоохранения и спецсчетам НБУ для поддержки вооруженных сил, можно относить к расходам без ограничений (сейчас такие ограничения составляют 4% от размера прибыли).

Послабление для предпринимателей: без НДС за уничтоженные товары и штрафы по РРО

Предприниматели, потерявшие склады, производства или магазины в результате боевых действий, не будут платить НДС по уничтоженному товару. НДС также не придется платить с товаров, переданных на нужды обороны.

Также предприниматели смогут включить в налоговый кредит по НДС суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные, но имеются необходимые первичные документы. Такие накладные нужно будет зарегистрировать в течение шести месяцев после прекращения военного положения.

До прекращения военного положения компании получают разрешение на импорт и реализацию табачных изделий без установленной маркировки, но с маркировкой в соответствии с требованиями ЕС.

Также в 2022 году предприятия, находящиеся на территории активных боевых действий, не уплачивают экологический налог.

Кроме того, могут не беспокоиться бухгалтеры. Подать электронные документы или получить электронные сервисы можно в рабочие дни с 08:00 до 18:00.

Поддержка ФОПов и владельцев земли

ФОПы как на упрощенной, так и на общей системах налогообложения, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Эта норма стартует с 1 марта 2022 г. и прекращает действие через год после окончания военного положения.

ФЛП-"упрощенцы" 2-3 группы не будут платить ЕСВ и за мобилизованных сотрудников, эти расходы покроет госбюджет.

Также до завершения военного положения предприниматели освобождаются от санкций за нарушение закона об РРО. Единственное исключение – нарушения при продаже подакцизной продукции, поскольку мы уже сталкивались со злоупотреблениями, в частности, в продажах горючего из-за большого ажиотажа.

Также налоговые льготы предусмотрены владельцам земельных участков. С марта 2022 года до конца года они освобождаются от платы за землю, которая расположена на территориях боевых действий в соответствии с перечнем КМУ, а также до конца 2023 года – от минимальной платы за землю (МНС).

Защита прав потребителей: безналичные расчеты и ипотека без санкций

От российской войны страдают не только бизнес, но и граждане.

Во-первых, на время военного положения и еще 30 дней спустя будет действовать запрет на взыскание имущества и выселение жильцов, взявших жилье в ипотеку до войны.

Во-вторых, банк не может начислять дополнительные штрафы за просроченные задолженности по потребительским кредитам.

В третьих, с начала войны мы получили сотни обращений от граждан, которым в магазинах или на заправках отказывали в расчетах карточками и требовали кэш. Предусмотренное в законопроекте восстановление фактических проверок позволит проверять такие предприятия и сохранить права потребителей на безналичные расчеты.

Кроме того, на время военного положения изменения коснутся и государства – зарплата чиновников (которые напрямую не вовлечены в оборону страны) ограничивается суммой в 10 "минималок" (с 1 января 2022 года эта сумма составляет 65 000 гривень), а государство получает право конфисковать имущество не только российских госкомпаний, но и граждан и частных предприятий страны-агрессора.

Спасибо Налоговому комитету Верховной Рады, Кабмину, Государственной налоговой службе, бизнесу, экспертам, работавшим 24/7 над разработкой этого законопроекта. Теперь ожидаем его принятия сразу за основу и в ближайшее время.

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