Налоговый карантин для малого бизнеса: штрафы и проверки отменяются. Что еще?

Можно долго спорить об их эффективности, и сложно не согласиться с тем, кто говорит, что это всего лишь полумеры. Но давайте пользоваться хотя бы теми законными возможностями, которые у нас есть.

Как бы мы не оценивали эффективность карантинных мероприятий с точки зрения препятствования распространению COVID-19, никто не спорит с тем, что по экономике они наносят сокрушительный удар. И если крупный бизнес имеет определенный запас прочности и может устоять на ногах, то малый просто отправлен в нокаут.

Именно поэтому на прошедшей неделе депутаты, принимая решение о введении карантина, одновременно приняли еще один важный документ - Закон Украины от 17 марта 2020 года №533-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки плательщиков налогов на период осуществления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)".

Закон уже действует – 17 марта 2020 года он был официально опубликован в газете "Голос України" №51 и вступил в силу на следующий день, то есть с 18 марта 2020 года.

Если его проанализировать, то увидим, что большинство изменений адресованы прежде всего малому бизнесу, как, например, освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ за себя или отсрочка применения РРО. Но и всем остальным они тоже принесут некоторое облегчение. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Мораторий на применение штрафов и пени

В период с 1 марта по 31 мая 2020 года:

Во-первых, в этот период не должны применяться штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, кроме санкций за:

- нарушение начисления, декларирования и уплаты НДС, акцизного налога, рентной платы;

- нарушение правил учета, производства и оборота горючего или спирта этилового на акцизных складах, применяемых на общих основаниях;

- отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге, без согласия контролирующего органа;

- нарушение требований к договорам долгосрочного страхования жизни или договоров страхования в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, в частности страхования дополнительной пенсии.

А во-вторых, не должна начисляться пеня, а начисленная, но не уплаченная за этот период пеня, подлежит списанию.

Понятно, что подавляющее большинство физлиц-предпринимателей не являются плательщиками НДС, не говоря уже о производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых. Поэтому оставшимися штрафами их не испугать. Зато если кто-то в этой ситуации не сможет вовремя заплатить единый налог – мораторий действительно защитит от финансовых санкций.

Хотя единщикам 1-2-й групп без наемных работников полезно вспомнить также о законной возможности взять на один месяц в году "отпуск" без уплаты единого налога. Об этом "ЛІГА:ЗАКОН" писала здесь.

И, кстати, плательщики НДС на время тоже вздохнут чуть свободнее - в числе оставшихся штрафов за "нарушение начисления, декларирования и уплаты НДС" не упоминается штраф за несвоевременную регистрацию налоговых накладных.

В период с 1 марта по 30 апреля 2020 года:

1. Не применяются штрафные санкции за несвоевременное представление отчетности и несвоевременную уплату ЕСВ.

2. Плательщикам ЕСВ не начисляется пеня, а уже начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию.

Сложно сказать, чем руководствовались депутаты в части ЕСВ, устанавливая мораторий на месяц короче, чем в части налогов. Скорее всего, испугались резкого сокращения поступлений в Пенсионный фонд. Кстати, и в части проверок наблюдаем почти ту же закономерность.

Мораторий на проведение проверок

На период с 18 марта по 31 мая 2020 года:

1. Установлен мораторий на проведение документальных и фактических проверок, кроме проверок по вопросам бюджетного возмещения НДС.

2. Плановые проверки в соответствии с планом-графиком на 2020 год, которые должны были начаться в период с 18 марта по 31 мая, должны быть перенесены. Обновленный план-график проверок должен быть обнародован на официальном веб-сайте ГНС до 30 марта текущего года.

3. Документальные и фактические проверки, которые начаты до 18 марта и еще не завершены, должны быть приостановлены на период до 31 мая текущего года.

На этот же период приостановлено течение сроков давности, предусмотренных Налоговым кодексом. То есть рассчитывать на то, что у контролеров останется меньше времени, для того чтобы прийти с проверкой, не приходится. Срок моратория просто добавят к общему сроку давности по налогам - 1095 дней (или 2555 дней для трансфертного ценообразования).

Кроме того, до 31 мая 2020 года запрещается проведение органами государственного надзора (контроля) плановых контрольных мероприятий в сфере хозяйственной деятельности. Но из этого правила есть исключения – запрет не распространяется на проверки:

- субъектов с высокой степенью риска;

- в сфере соблюдения требований по формированию государственных регулируемых цен;

- вопросов санитарного и эпидемического благополучия.

На период с 18 марта по 18 мая 2020 года:

1. Установлен мораторий на проведение документальных проверок по правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ.

2. Документальные проверки по ЕСВ, которые начаты до 18 марта и еще не завершены, должны быть приостановлены на период до 18 мая текущего года.

Временное освобождение от некоторых налогов и ЕСВ

За период с 1 марта по 30 апреля 2020 года:

1. Не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности), которая используется в хозяйственной деятельности. А тем, кто уже подал декларацию на год - предусмотрено право представить уточняющую декларацию для изменения уже начисленной суммы налога.

2. Не облагаются налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты нежилой недвижимости, находящиеся в собственности физических или юридических лиц. Как и в случае с платой за землю, есть возможность подать уточняющую декларацию для изменения уже начисленной суммы налога.

3. Освобождаются от начисления и уплаты ЕСВ за себя физические лица – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства.

Это, наверное, самое полезное послабление для микробизнеса, то есть людей, которые сами себя обеспечивают работой. Но тем, кто использует труд наемных работников, следует понимать, что освобождение касается только взноса "за себя", но не взносов, которые начисляются за зарплату. Конечно, на два месяца введен мораторий на проверки и штрафы в части ЕСВ, но потом все равно смогут прийти и оштрафовать. Впрочем, в нынешней ситуации любая отсрочка поможет собраться с силами.

Отсрочка введения РРО-новаций

Также перенесены нововведения в сфере применения РРО, предусмотренные законами №128-ІХ и №129-ІХ от 20 сентября 2019 года.

Большинство норм Закона №128-ІХ вступят в силу не с 19 апреля (как предполагалось изначально), а только с 1 августа 2020 года. Речь идет, прежде всего, о внедрении программных РРО и новых санкциях за нарушения в сфере РРО.

Обязательное применение РРО предпринимателями на едином налоге 2–4 групп независимо от объема дохода по отдельным видам деятельности, предусмотренное Законом №129-ІХ, перенесено с 1 октября 2020-го на 1 января 2021 года. А общее применение РРО всеми ФЛП 2–4 групп независимо от видов деятельности и объемов дохода вообще перенесено на 1 апреля 2021 года, что довольно символично.

Кроме того, отсрочено применение РРО для ФЛП, которые предоставляют платные услуги в сфере здравоохранения и доход которых за календарный год менее 1 млн грн (напомним, что осенью прошлого года Законом №129-ІХ их обязали применять РРО независимо от объемов дохода). Хотя вряд ли такое смягчение исправит сейчас общую ситуацию в сфере здравоохранения.

Перенос сроков декларирования доходов гражданами

Напоследок изменения для обычных граждан.

1. Годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2019 год они представляют до 1 июля 2020 года (вместо 1 мая), а при наличии права на налоговую скидку, декларацию все равно можно представить в конца года.

2. Уплату налогового обязательства, указанного в представленной налоговой декларации, осуществляют до 1 октября 2020 года (вместо 1 августа).

Впрочем, это не коснется подавляющего количества граждан, которые получают доходы только от налоговых агентов в виде зарплаты, и поэтому от подачи декларации освобождены. За них налог уже заплатили.

Вот, собственно говоря, и все налоговые изменения, предусмотренные на период карантина. Можно долго спорить об их эффективности, и сложно не согласиться с тем, кто говорит, что это всего лишь полумеры. Но давайте пользоваться хотя бы теми законными возможностями, которые у нас есть.

Со своей стороны мы в "ЛІГА:ЗАКОН" постарались свести для вас всю информацию о текущих налоговых изменениях в новом модуле НАЛОГИ-2020, многие из материалов которого открыты для свободного доступа. Вместе преодолеем и этот непростой период. Мало ли испытаний выпало на наш век.