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25.10.2019, 12:19

Нацбанк готовится к инфляции, или Потекла #зрада по трубам

Тарас Козак

президент инвестиционной группы Универ

В Украине появится в обращении новая банкнота в 1000 гривень. Стоит ли ожидать роста цен? (укр.)

Віднині в обігу з’явилася нова банкнота - 1000 гривень. Національний банк України давно підготував громадян, бізнес та банки до цієї події. Банки повинні налаштувати свої банкомати та банкнотоприймальні апарати під нові банкноти, бізнесмени - приймати тисячу, як законний засіб платежу. А громадяни - не лякатися папірця з трьома нуликами. 

Запровадження нових, більших номіналів, є необхідністю у країнах з високою інфляцією.

Це робиться з кількох причин:

- З дня введення в обіг найбільшої нинішньої банкноти (₴500) пройшло 13 років. Середня зарплатня за цей час зросла в 10 разів. Якщо ви отримуєте зарплатню готівкою, то кількість папірців у гаманці в день з/п зросте теж приблизно в 10 разів. Теоретично, Нацбанк міг би ввести в обіг і п’ятитисячну банкноту!

- Не тільки в гаманці бувають банкноти. Їх перевозять, переносять, зберігають. Для цього нині потрібно в рази більше автівок, мішків, сейфів. І чоловіки мають бути значно кремезнішими, щоб таскати такі великі за обсягом і важкі вантажі. З запровадженням ₴1000 банкноти зазначені задачі спростяться. 

- Економія паперу і фарби для НБУ, який друкує нові банкноти. А потім ще й утилізує - розрізає на малесенькі шматочки. Витрати Нацбанку на ці операції теж фінансують пересічні українці - платники податків. 

Проте цих розумних і достатніх причин «знавцям» недостатньо. Фінансово неграмотним людям значно простіше повірити в якусь маячню або конспірологію. Чи то Нацбанк готується до великої майбутньої інфляції. Чи то випуск нової банкноти гарантовано пришвидчить зростання цін. Зустрічав також ще більш безглузді побоювання. 

Введення в обіг більших номіналів банкнот є наслідком минулої інфляції. Випуск нових банкнот сам по собі не впливає на інфляцію.

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Підняти ціни на товари та послуги може ажіотаж, викликаний безграмотними заявами та спровокованими ними високими інфляційними очікуваннями. Лякаючи одне одного та розганяючи зраду цілком можна підвищити інфляцію. Добре, що несильно.

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Теги: 1000 грн, новая банкнота
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