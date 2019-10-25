Нацбанк готовится к инфляции, или Потекла #зрада по трубам

Віднині в обігу з’явилася нова банкнота - 1000 гривень. Національний банк України давно підготував громадян, бізнес та банки до цієї події. Банки повинні налаштувати свої банкомати та банкнотоприймальні апарати під нові банкноти, бізнесмени - приймати тисячу, як законний засіб платежу. А громадяни - не лякатися папірця з трьома нуликами.



Запровадження нових, більших номіналів, є необхідністю у країнах з високою інфляцією.

Це робиться з кількох причин:



- З дня введення в обіг найбільшої нинішньої банкноти (₴500) пройшло 13 років. Середня зарплатня за цей час зросла в 10 разів. Якщо ви отримуєте зарплатню готівкою, то кількість папірців у гаманці в день з/п зросте теж приблизно в 10 разів. Теоретично, Нацбанк міг би ввести в обіг і п’ятитисячну банкноту!



- Не тільки в гаманці бувають банкноти. Їх перевозять, переносять, зберігають. Для цього нині потрібно в рази більше автівок, мішків, сейфів. І чоловіки мають бути значно кремезнішими, щоб таскати такі великі за обсягом і важкі вантажі. З запровадженням ₴1000 банкноти зазначені задачі спростяться.



- Економія паперу і фарби для НБУ, який друкує нові банкноти. А потім ще й утилізує - розрізає на малесенькі шматочки. Витрати Нацбанку на ці операції теж фінансують пересічні українці - платники податків.



Проте цих розумних і достатніх причин «знавцям» недостатньо. Фінансово неграмотним людям значно простіше повірити в якусь маячню або конспірологію. Чи то Нацбанк готується до великої майбутньої інфляції. Чи то випуск нової банкноти гарантовано пришвидчить зростання цін. Зустрічав також ще більш безглузді побоювання.



Введення в обіг більших номіналів банкнот є наслідком минулої інфляції. Випуск нових банкнот сам по собі не впливає на інфляцію.

Підняти ціни на товари та послуги може ажіотаж, викликаний безграмотними заявами та спровокованими ними високими інфляційними очікуваннями. Лякаючи одне одного та розганяючи зраду цілком можна підвищити інфляцію. Добре, що несильно.