Нацбанк поднял учетную ставку с 10% до 25%. Никакой "зрады" нет. Это правильный шаг

Национальный банк Украины поднял учетную ставку с 10% до 25%. Поддерживаю это решение и считаю его верным.

Была ли альтернатива?

Было два варианта.

Первый – ввести еще более жесткие ограничения, загнав всех в угол, и держать бизнес и население в "черной коже". Но это не сработало бы.

Такая альтернатива поднятию учетной ставки – дальнейшая девальвация наличного курса гривни и дальнейшее "закручивание гаек" с различными ограничениями.

Ограничения, которые уже действуют: по наличному и безналичному курсу, на конвертацию гривни в валюту, и так мешают населению и бизнесу. И их научились обходить с помощью фейковых контрактов, перехода на наличные расчеты.

Дальше непременно началось бы давление на обычных людей и бизнес со стороны силовиков – этого нельзя допускать.

Второй – по-честному поднять учетную ставку: сделать гривневые инструменты привлекательными, стабилизировать валюту, чтобы предотвратить девальвацию, стабилизировать инфляцию.

Но ведь инвестиции и госбюджет страдают?

Рост ставки в мирное время помешал бы делать инвестиции, но во время войны их и так больше не делают. Удорожает оборотный капитал, но и здесь гораздо большим препятствием является война, а не процентные ставки.

Высокая ставка – проблема для государственного бюджета, ведь теперь Министерство финансов будет платить больше процентов по своим облигациям.

Но бюджетная проблема в принципе не решается без помощи внешних партнеров – мы не можем во время войны достаточно зарабатывать, чтобы покрыть собственные потребности. Объемов помощи, выделенной нам союзниками, вполне достаточно для закрытия бюджетных нужд.

Вопросы в распределении этой помощи (надо немного больше на бюджетные нужды) и скорости предоставления денег. Но этот вопрос следует решить путем переговоров с партнерами.

Ставку Нацбанк поднимает не постепенно, а сразу одним решением. Это верный подход. Иначе все бы ожидали, пока ставка дойдет до нынешнего уровня и решение не сработало бы.

Поднятие в один шаг сразу поддержит гривню и поможет противодействовать росту цен. Для людей и бизнеса это сейчас важно.

И хорошо, что Нацбанк действует именно по "человекоцентрической", а не по "бюджетоцентрической" философии.

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