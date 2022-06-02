UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк поднял учетную ставку с 10% до 25%. Никакой "зрады" нет. Это правильный шаг

Цей матеріал також доступний українською
Нацбанк поднял учетную ставку с 10% до 25%. Никакой "зрады" нет. Это правильный шаг

экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
02.06.2022, 18:55

Поднимая учетную ставку, Национальный банк действовал именно по "человекоцентрической", а не по "бюджетоцентрической" философии

Национальный банк Украины поднял учетную ставку с 10% до 25%. Поддерживаю это решение и считаю его верным.

Была ли альтернатива?

Было два варианта.

Первый – ввести еще более жесткие ограничения, загнав всех в угол, и держать бизнес и население в "черной коже". Но это не сработало бы.

Такая альтернатива поднятию учетной ставки – дальнейшая девальвация наличного курса гривни и дальнейшее "закручивание гаек" с различными ограничениями.

Ограничения, которые уже действуют: по наличному и безналичному курсу, на конвертацию гривни в валюту, и так мешают населению и бизнесу. И их научились обходить с помощью фейковых контрактов, перехода на наличные расчеты.

Дальше непременно началось бы давление на обычных людей и бизнес со стороны силовиков – этого нельзя допускать.

Второй – по-честному поднять учетную ставку: сделать гривневые инструменты привлекательными, стабилизировать валюту, чтобы предотвратить девальвацию, стабилизировать инфляцию.

Но ведь инвестиции и госбюджет страдают?

Рост ставки в мирное время помешал бы делать инвестиции, но во время войны их и так больше не делают. Удорожает оборотный капитал, но и здесь гораздо большим препятствием является война, а не процентные ставки.

Высокая ставка – проблема для государственного бюджета, ведь теперь Министерство финансов будет платить больше процентов по своим облигациям.

Но бюджетная проблема в принципе не решается без помощи внешних партнеров – мы не можем во время войны достаточно зарабатывать, чтобы покрыть собственные потребности. Объемов помощи, выделенной нам союзниками, вполне достаточно для закрытия бюджетных нужд.

Вопросы в распределении этой помощи (надо немного больше на бюджетные нужды) и скорости предоставления денег. Но этот вопрос следует решить путем переговоров с партнерами.

Ставку Нацбанк поднимает не постепенно, а сразу одним решением. Это верный подход. Иначе все бы ожидали, пока ставка дойдет до нынешнего уровня и решение не сработало бы.

Поднятие в один шаг сразу поддержит гривню и поможет противодействовать росту цен. Для людей и бизнеса это сейчас важно.

И хорошо, что Нацбанк действует именно по "человекоцентрической", а не по "бюджетоцентрической" философии.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
депозит инфляция кредиты бюджет курс гривни учетная ставка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 