НБУ выводит из обращения монету и часть купюр. А вы уже пересмотрели ваши гривни?

Інформація про вилучення з обігу деяких купюр і монет змусила мене пригадати події 25-річної давності. Події, пов’язані з підготовкою до введення в обіг національної валюти – гривні.

Добре підготовлена на той момент реформа. Але мене особисто турбували тоді деякі рішення, підтримані більшістю учасників процесу підготовки. Йшлося про часові рамки і граничні суми обміну купоно-карбованців.

На щастя, ці обмеження вдалося досить швидко нейтралізувати в частині сум обміну, а обмін Національний банк України проводив багато років після 2 вересня 1996 року – дати старту запровадження гривні.

Сподіваюся, причини мого хвилювання зрозумілі. Некоректне ставлення до попереднього, хоч і тимчасового платіжного засобу, вже при народженні робить вразливим нове дитя – гривню. Бо якщо вчинили некоректно раз, очікуй подібної некоректності вдруге.

Чому я згадав ці події?

2 вересня 2020 року, НБУ прийняв рішення припинити з 1 жовтня "платіжну силу" монет номіналом 25 копійок та всіх купюр, випущених в обіг до 2003 року. Я спробував у своїй уяві образно пригадати вигляд цих купюр. І не зміг. І це людина, яка займалася грошовою реформою в Україні.

Безумовно, я знайду потрібну мені інформацію. Але чи всі зможуть це зробити? А головне, чи потрібно, щоб люди це робили, коли процес вилучення міг і мав би відбуватися так, щоб ніхто особливо його не відчував: коли монети і купюри продовжують працювати на "прийом", але видача назад уже не відбувається.

І це проводиться без будь-яких додаткових ускладнень для громадян.

Зараз же громадян "порадували" новиною – платіжний засіб невдовзі перестане бути платіжним засобом. І мене зовсім не тішить, що силу цього платіжного засобу протягом року можна буде підтвердити обміном у банках на нові знаки, а протягом трьох – в уповноважених банках.

На фоні фундаментальних проблем в Україні, у тому числі ризиків для стабільності національної валюти, дехто віднесе, підняту мною проблему, до другорядних дрібниць.

Але не маємо права забувати, що й з таких "дрібниць" формується ДОВІРА. Довіра до національного платіжного засобу. Або НЕДОВІРА...

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