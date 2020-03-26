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26.03.2020, 15:00

Не будет никакого "чистого листа": что ожидает Украину в случае дефолта

Юрий Костоглодов

управляющий партнер ICOM Capital

Дефолт - это не обнуление долгов, они не списываются. Никакой перезагрузки и начала с "чистого листа" не происходит. Долги придется все равно отдавать

Правду говорят, что наши сограждане поголовно все - самые экспертные эксперты в области экономики, финансов и права. Несколько дней на полях Facebook ведутся баталии по поводу возможности дефолта Украины. Вчера втянулся в одну из таких дискуссий и решил вынести несколько ее моментов.

Итак. Если - дефолт. Сейчас у нас кредитный рейтинг В, с позитивным прогнозом. Это дает возможность и государству, и корпоративному сектору кредитоваться на вполне приемлемых условиях на международных финансовых рынках.

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В случае дефолта у нас появится дефолтный рейтинг не только для государства, но и всех заемщиков. С этого момента можно забыть о всех инструментах, которые помогают жить экспортеру, процентные ставки прямо коррелируют с кредитным рейтингом. Поскольку значительная часть оборотных средств банков - внешнее финансирование, ставки взлетят. Более того, с рынка скорее всего уйдут иностранные банки ибо делать им здесь уже не чего. Все инвесторы начнут выводить капитал и спровоцируют дополнительный рост курса.

И самое главное. Дефолт - это не обнуление долгов, они не списываются. Никакой перезагрузки и начала с "чистого листа" не происходит. Долги придется все равно отдавать.

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И так, дальше "принцип домино" или "цепная реакция":

1. Дефолт государства сразу же аукнется в корпоративном секторе.

2. Дефолт спровоцирует рост курса и инфляцию. Привет начало 90-х!

3. Рост курса меняет структуру импорта.

4. Дефолт через сложности в корпоративном секторе провоцирует бюджетный дефицит.

5. Банкротства, безработица, вполне вероятен очередной "банкопад".

6. Об инвестициях, которых и так мало - придется забыть.

И все это - не на несколько месяцев, а на четире-пять лет. И выходить из этого штопора придется обратившись к кому? К Международному валютному фонду - это единственная структура, которая выступает в качестве такой себе "финансовой скорой помощи".
Есть ли альтернатива дефолту? Есть, в 2014-2015 мы уже проходили похожую ситуацию - выплаты всегда можно реструктуризовать, это не очень хорошо, но намного лучше, чем дефолт.
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Теги: экономический кризис, дефолт, карантин
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