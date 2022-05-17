Бизнес снова ждут проверки и отмена льгот военного времени? Не время закручивать гайки

Когда прошел первый шок с начала полномасштабного вторжения России, в сторону украинского бизнеса начали звучать провокационные заявления украинских сторонников советского социализма, в частности, относительно увеличения количества проверок, отмены льгот военного времени, государственного регулирования, которое стало главной причиной дефицита критически необходимого горючего.

Пора разобраться, что нужно делать с экономикой и бизнесом во время войны. Пора закручивать гайки? Или пора создавать поле экономической свободы в стране?

Война раскрыла очень много проблем с государственным регулированием в целом. Закручивание гаек не работает. Активная война не освобождает наше государство от необходимости строить и развивать жизнеспособную и гибкую экономическую систему. Наша экономика должна выдерживать любые вызовы времени, включая войну. Не только в краткосрочной перспективе, но и в дальнейшем противостоянии с Россией.

Сейчас все ресурсы страны – и государственной системы, и экономики, и каждого из нас – должны работать на общую победу. Работать в гармонии, с учетом интересов и положения друг друга. Государство не должно выжимать последние капли жизни из экономики. Экономика обязана работать и платить налоги в разумных рамках. Общество – с пониманием относиться к сложным обстоятельствам, в которых мы все живем.

Никто не говорит правительству или представителям большинства, что сейчас нужно проводить радикальные экономические преобразования или работать над послевоенным "экономическим чудом".

Но именно сейчас пора планировать и декларировать принципы будущей политики – политики, обеспечивающей экономическое развитие Украины. Кроме того, отдельные элементы этой политики, которые можно внедрить сегодня, следует внедрять.

Какая это политика

Это политика экономической свободы, инвестиционной привлекательности и построения комфортной инфраструктуры для развития экономики в будущем. Говорить, что это сейчас "не ко времени", – откровенно вредная логика для будущего страны.

Почему?

Первое. Потому что для победы над Россией нам нужны не только налоги, но и работающая экономика уже сейчас. Если бестолковая политика убьет и так страдающую от войны экономику, через полгода никаких налогов не будет вообще.

Второе. Для того чтобы после победы восстановить страну, стимулы для развития нужно не сворачивать, а конструктивно взращивать. И нельзя разрушать доверие предпринимателей и инвесторов к государству под предлогом "потребностей военного времени".

С какими вызовами столкнется Украина уже на следующий день после победы

1. Вернуть миллионы украинцев домой. Восстановить старые рабочие места. Создать сотни тысяч новых рабочих мест.

2. Быстро восстановить всю критическую и социальную инфраструктуру. И здесь нельзя рассчитывать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на западную помощь.

3. Обеспечить долгосрочное экономическое развитие радикального повышения уровня жизни.

4. Оплачивать перевооружение армии лучшими образцами украинского и западного оружия.

Чтобы удачно решать те задачи, которые сейчас есть перед страной, нельзя дополнительно снижать потенциал экономики и украинского предпринимательства.

Это "прекрасно" удается российскому агрессору – вся украинская экономика страдает от обстрелов и разрушений, от падения спроса, разрушения логистики, от потери миллионов рабочих рук и потребителей, бежавших от войны за границу.

И именно поэтому нужно не добивать бизнес ложной логикой бюджетоцентризма, а там, где государство может помочь, – помогать. Ибо нельзя разорить тех, кто создает добавленную стоимость.

Конечно, необходим баланс между поддержанием краткосрочной боеспособности и наращиванием ресурсов в среднесрочной перспективе.

Что нужно и не нужно делать, чтобы сохранить экономическую активность сейчас, начать постепенно восстанавливать экономику и обеспечить "экономическое чудо" сразу после победы?

Чего не нужно делать:

1. Повышать налоги под благороднейшими поводами. Потому что нельзя выжимать последние соки из бизнеса и лишать экономику перспектив восстановления.

2. Вводить новейшие нормы регулирования и новейшие немотивированные проверки. Сейчас у государства достаточно инструментов блокировать злоупотребление отдельных предприятий без грабительских проверок и дополнительных препятствий в работе бизнеса.

Следует навести порядок в Бюро экономической безопасности, которое наделено всеми полномочиями по борьбе с реальными злоупотреблениями. Но почему-то не справляется, имея исчерпывающие ресурсы и достаточный штат работников.

3. Внедрять государственное регулирование цен.

Мы это видим на примере рынка горючего, когда рынок товара уже получил очень большой убыток из-за проблем с логистикой (блокирование моря, блокирование поставок из Беларуси) и частичного разрушения инфраструктуры производства, то сохранение регулирования цен не помогло решить проблему, а нанесло дополнительный ущерб продавцам и потребителям.

4. В публичных коммуникациях угрожать бизнесу и пугать инвесторов, все еще работающих в Украине или желающих вернуться. Это только сдерживает хотя бы частичное восстановление экономической активности.

Что НУЖНО делать?

1. Упрощать администрирование налогов. Работать над внедрением автоматической системы уплаты налогов. Сейчас пора убрать все административные или технические преграды, особенно для упрощенцев.

2. Уменьшать регулирование, список лицензий и нужных разрешений для всех без исключения отраслей экономики. Украина демонстрирует большую способность к диджитализации даже во время войны.

И в первую очередь это должно сейчас касаться упрощения всего, что связано с экономической активностью.

3. Оптимизировать структуру государственного управления: сокращать как количество государственных регуляторов и контролирующих учреждений, так и их штаты.

Это касается и налоговой администрации. Теперь рационально поддержать людей деньгами напрямую и через обучение полезным навыкам в реальном секторе, чем платить зарплату за работу, которая стране и экономике не нужна.

4. Планировать будущее. Уже сейчас разрабатывать программы поощрения создания новых бизнесов – производств и сервисов – в наиболее пострадавших от боевых действий регионах.

Уже сейчас разрабатывать грантовые программы для поддержки ветеранских и переселенческих предприятий, чтобы помочь нашим защитникам после войны вернуться в мирную жизнь и стимулировать людей возвращаться в Украину.

Россия ждет от нас глупостей. Россия ждет от нас безответственной экономической политики. Ждет от нас давления на бизнес, разрушения остатков экономики, ждет от нас новых проверок для предпринимателей, ждет от нас социализма. Ждет чего-либо, что ослабляет нашу среднесрочную и долгосрочную способность к сопротивлению.

И именно поэтому ответственная стимулирующая экономическая политика как раз сейчас важна как никогда.

Над этим и нужно работать. Чтобы украинцы, работающие в тылу на нашу победу, могли потреблять, тратить деньги, платить налоги. Чтобы предприниматели, которые не только платят налоги, но и донатят на армию и гуманитарные проекты миллиарды гривен ежемесячно, могли и дальше это делать.

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