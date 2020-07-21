Ни президент, ни Нацбанк не заставят банки кредитовать экономику

Как заставить банки кредитовать экономику? Расскажу вам, как банкир. Хоть и несколько бывший. Никак. Банки нельзя заставить кого-то кредитовать указами президента, законами или решениями Нацбанка. Ни таргетируемая инфляция, ни инфляция в 10%, ни ставка рефинансирования ниже шести, ситуацию не изменят.

После кризиса 2008 года, центральные банки и правительства по всему миру пытаются решить ту же проблему. И говорят о ней не только депутаты-популисты, но и такой человек, например, как Бен Бернанке, - бывший шеф Федеральной резервной системы США. Которого в популизме трудно заподозрить.

Этот вопрос пока не удается решить даже в странах с отрицательной процентной ставкой. И дело здесь не только в плохой судебной системе или других подобных факторах, о чем у нас любят говорить. Просто хороших заемщиков не хватает на всех. А денег на рынке все больше. И возможностей для внебанковского финансирования у компаний, особенно крупных, все больше.

Глянул краем уха консолидированный баланс нашей банковской системы. 1 трлн в кредитах, 400 млрд в ОВГЗ. Это без Нацбанка. Нельзя говорить на каждом углу о кредитовании экономики и параллельно пылесосить всю ликвидность в бюджет. Должна работать экономика и должны работать экономические нормативы.

Любой бизнес - это борьба жадности с трусостью. Банковский тоже. Если у банкира будет альтернатива - вкладывать деньги в кредиты или в ОВГЗ с маржой 6-7%, многие выберут второе.

Я бы и сам выбрал. Хотя нет. Я точно не выбрал бы. Проблема в том, что в основе ОВГЗ лежат те же риски, что и в кредитах. А возможно и большие. И чем их больше в портфеле, тем эти риски выше. Почему на них не распространяются нормативы по концентрациям и по кредиту в одни руки?

Я прекрасно помню 98-й год и свои личные ощущения от ежедневных(!) совещаний у Виктора Ющенко и еженедельных у Леонида Кучмы на предмет любви к Родине и закономерно вытекающей отсюда обязанности проконвертировать старые "плохие" ОВГЗ из нашего портфеля в новые, "самые лучшие в мире" ОВГЗ. Не самые приятные ощущения.

Мы их больше не покупали потом. Возможно я преувеличиваю ситуацию. И она еще далека от нарисованной мною картины. Но объем вложений банков в госдолг, как на мой взгляд, уже вышел и за возможности нашей банковской системы, и за рамки здравого смысла.

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