Новой украинской школе больше не быть? Бюджет нужно сокращать. Но не такой ценой

Респект і вдячність Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради за те, що підняли хвилю протесту проти жорсткого секвестру в сфері культури. А у когось є сумніви, що те саме чекає освіту і науку? Бо як же ж - у скрутні часи треба різати те, що найменш зрозуміло. Ну там Національний фонд досліджень якийсь, чи щось там про розвиток школи. То сильно на виріст речі.

За наявними даними, станом на зараз, проектом змін до держбюджету планується перерозподілити (тобто забрати) більшість видатків, які так чи інакше спрямовані на розвиток у сфері освіти і науки, а саме:

- Субвенцію на створення професійно-технічних навчально-практичних центрів - 259 млн грн.

- Фонд розвитку закладів вищої освіти - 250 млн грн.

- Субвенцію "Спроможна школа для кращих результатів" - 1,5 млрд грн по загальному фонду (тобто програми не буде).

- Субвенцію на підтримку молодих вчителів - 1,5 млрд грн.

- З меншого - мінус 10 млн на Український центр оцінювання якості освіти (10 млн на ЗНО!!!); мінус 7 млн на здійснення сертифікації вчителів; мінус 36 млн на кредити на вищу освіту; мінус 10 млн на діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Омбудсмена; мінус 75 млн на Малу академію наук (музею науки не бути); мінус всі гроші (2,2 млн) на проведення WorldSkills в Україні.

і тепер тримайтесь …

- Субвенцію на НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ - 1,4 млрд.

- Кошти для запуску гранатового фінансування НАУКИ через Національний фонд досліджень. Залишають лише зарплати. Мінус 500 млн грн.

- Загалом усі кошти, які йшли в бюджетній програмі МОН "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень" (базове фінансування, 400 млн грн) - під нуль.

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Я розумію, що секвестр неминучий, що треба перерозподіляти кошти на медичне забезпечення. Розумію. Але чому в першу чергу влітає гуманітарній сфері? Як секвестр в освіті/культурі/науці корелюється з відповідними заходами у правоохоронній сфері, до прикладу?

Знаю, що треба скорочувати бюджет, але чіпати принаймні три останні позиції - це просто стріляти собі в ногу. Ми втратим один рік реформи школи, бо я дуже сумніваюсь, що в 2021-му хтось закладе більше 3-х млрд, аби надолужити НУШ за два роки. Ну і різати зараз науку - в мене цензурних слів нема. Як не хочете фінансувати інші напрямки науки, то спрямуйте ті 500 млн Нацфонду досліджень виключно на медичні напрямки. Ніт, треба забрати все.

Станом на зараз це лиш проект. Знаю, МОН бореться за кожну програму, при цьому розуміючи рівень складності ситуації загалом. Відповідальність за оце все буде на прем’єр-міністрі України Денисі Шмигалі, бо фінальне рішення за ним. Пане Денисе, будь ласка, збережіть зміни.