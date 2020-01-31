О снижении ставки Нацбанка, курсе гривни и кредитовании

Нельзя сравнивать ставку Нацбанка и, например, ставку по федеральным фондам Федеральной резервной системе США. Даже если отбросить в сторону то, что ФРС при ее назначении, в основном, ориентируется на состояние экономики, а наш Нацбанк, наоборот, на монетарные показатели. Другой механизм влияния. Другие последствия.

Когда пару лет назад ФРС начал поднимать ставку и, добравшись до 2,5%, объявил прогноз на 2024 год 4,2%, процентные ставки по бондам выросли на тот же срок до 5-6% процентов. По-моему, именно тогда мы привлекали внешние заимствования под 9,6% в долларах США.

Индексы фондового рынка по всему миру упали на 20%. Со счетов инвесторов были смыты волной триллионы (не миллиарды, я не ошибся) долларов. Забили колокола маржин-коллов, замаячили дефолты. ФРС опомнился и стал понижать ставку, доведя ее до 1,7%.

Тут же упали ставки по бондам и по кредитам в долларах по всему миру, и те наши дорогие бонды торгуются уже с доходностью 6,5%. Выросла прибыль компаний, начал снова расти фондовый рынок.

Доходность бондов нормальных эмитентов упала до неприличных цифр, и сегодня к нам повалили покупать ОВГЗ в гривне те, кто год назад не мог Украину на глобусе найти. Им просто размещаться в долларах негде.

Уменьшение ставки, это однозначно шаг в правильном направлении. Она наверняка снизит интерес банков к вложениям в ОВГЗ и депозитные сертификаты. Повысит ли это их интерес к кредитованию предприятий? Трудно сказать. Прямой зависимости здесь нет. На Западе, кстати, тоже. Даже при отрицательных ставках. И они тоже не знают, что с этим делать.

На уровень кредитования влияют другие факторы. Снизится ли ставка кредитования? Думаю, не очень. Она зависит от реальной цены ресурсов на рынке, а не от ставки напрямую.

Снизится доходность ОВГЗ. Снизится привлекательность их для нерезидентов. Уменьшится их интерес к этому рынку. Установится более справедливая цена заимствования. Уберутся эти дикие перезаявки и отрыхтуются курсовые и ценовые перекосы на нашем рынке. На что я надеюсь.

11% - это много, или мало. Трудно сказать.

Я бы очень хотел, чтобы Нацбанк в этом вопросе ориентировался, в первую очередь, на экономику. Которая, как в том фильме, правду знает. И сама подскажет, много это, или мало. А потом уже, на курс, инфляцию, и интересы бюджета.