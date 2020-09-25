Онлайн на страже порядка: как финтех помог населению пережить карантин. И что будет дальше

Пандемия COVID-19 рано или поздно закончится. Но уже сейчас всех волнует вопрос – какие будут последствия для мировой экономики, и как изменится поведение потребителей.

Давайте рассмотрим сферу финтеха, которая конкурирует с традиционными финансовыми методами предоставления финансовых услуг населению. Развитие каких трендов в этой отрасли ускорил коронакризис, и каких последствий стоит ожидать.

Глобальная диджитализация

Безусловно, одна из главных тенденций сегодня – это рост темпов диджитализации.

В связи с жесткими ограничениями карантина, бизнес был вынужден закрыть оффлайн-сегменты и перейти в онлайн. Но это не был какой-то прорыв или революция в индустрии. Еще до пандемии ни одна компания не могла конкурировать на рынке, если в бизнес-процессах отсутствовали элементы диджитальности.

Коронакризис просто сделал любой оффлайн-бизнес контрастно невыгодным, и радикально вынудил его инвестировать в инновации.

Бесконтактные платежи

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения повлияли на рост спроса онлайн-платежей и бесконтактной оплаты. Ради собственной безопасности, все больше людей стали переходить в онлайн. По данным Национального банка Украины, в первом квартале 2020 года, количество cashless-операций в Украине увеличилось почти на 25% (до 1,4 млрд операций на общую сумму 920 млрд гривень), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Учитывая карантинный тренд последних месяцев, рост количества пользователей дистанционных сервисов и изменения в модели оплаты населения вполне логичны. По данным Нацбанка, украинцы все меньше средств получают наличными с платежных карточек, отдавая предпочтение безналичным операциям. Так, в первом полугодии 2020 года, количество операций по получению наличных уменьшилось на 12% против первого полугодия 2019 года. А безналичные операции составили 86,1% всех операций.

Такая ситуация обострила потребность в расширении платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными карточками, и готовых цифровых решениях безналичной оплаты.

Такие решения были доступны и раньше, но пользовались ими далеко не все. Ярче всего видны изменения в сфере ритейла – до пандемии люди, которые неохотно покупали онлайн, например, пользователи за 60, были вынуждены оперативно адаптироваться и освоить опции бесконтактной оплаты.

Ведь большинство населения строго соблюдало карантин и ограничило выход из дома, а потребность в покупках никуда не делась. К тому же, массово закрылись торговые центры и хозяйственные магазины, не работал общественный транспорт. Все это привело к тому, что украинцы стали больше покупать в интернете.

По данным нашей компании, количество онлайн-оплат в Украине за период карантина увеличилось в два раза. Только в марте показатель составил 600 000, а уже в июле – превысил 1 млн онлайн-платежей. Ниша онлайн-платежей быстро развивается, соответственно, растет количество финтех-компании с готовыми решениями для удовлетворения спроса.

Как следствие, у игроков рынка электронной коммерции возросла потребность в интернет-эквайринге, когда вы можете заплатить за товар или услугу на онлайн-площадке с помощью платежной системы типа NovaPay или любой другой. По сути, это удаленная безналичная оплата.

Сегментирование финтеха

Финтех очень чутко реагирует на изменения реального мира. Ранее мы наблюдали тенденцию создания глобальных финтех-проектов. Но пандемия внесла свои коррективы – ресурса на масштабные решения банально не хватает, поэтому все больше финтех-компаний мигрируют в отдельные сегменты и углубляют там свою экспертизу.

При этом, инвесторы более осмотрительно подходят к проектам.

Как пример, появилось больше сервисов, которые облегчают перевод денег между странами. В целом, с начала безвизового режима между Украиной и ЕС, наблюдалась активная миграция людей. Как следствие, вырос спрос на кросс-бординг услуги, включая международные переводы. Хотя сейчас показатели мировой индустрии кросс-бординга упали на 15-20%, в Украине существенного снижения не произошло, так как большое количество украинцев остались в Европе во время пандемии. Поэтому услуга переводов по-прежнему востребована.

Кроме того, на фоне всех этих изменений, не угасает интерес инвесторов к финансированию технологии Blockchain. В Европе, например, расходы на корпоративный блокчейн выросли на 60%.



Чем проще – тем актуальней

COVID-19 сделал инновационное привычным и нормальным. Сейчас очень четко прослеживается тренд на упрощение интерфейсов. Финтех-компании и банки понимают, что потребности нынешнего потребителя – это user-friendly интерфейс. Это, в том числе, вызвано возросшим спросом на онлайн-решения у старшего поколения пользователей. До пандемии они отдавали предпочтение более привычным для них способам оплаты, но были вынуждены "переключиться" на инновационные, и порой, сложные для них форматы.

Очевидно, что старшая аудитория просто не поймет сложных интерфейсов – все должно быть предельно просто и понятно.

Данный тренд положительно скажется на пользовательском опыте, стимулируя сферу к развитию. А значит, на рынке появится больше игроков, которые будут предлагать больше качественных сервисов в разных сегментах.

Банки и финтех

Сейчас мы наблюдаем активную кооперацию банков и финтех-компаний. Возросла необходимость оперативного внедрения инноваций в традиционные банковские процессы, стимулируя потребность присутствия новых необанков. Ожидаю, что в ближайшем будущем на рынке появятся новые сильные игроки.

Ведущие украинские банки продолжают развивать онлайн-каналы продаж, так как сегодня клиенты все чаще выбирают бесконтактные способы взаимодействия.

Становятся все более актуальными проекты кредитования и страхования. Более масштабными становятся разработки проектов внедрения искусственного интеллекта в кредитовании. Доступной стала, например, оценка кредитоспособности по профилю социальной сети клиента. По прогнозу исследовательской компании Autonomous Next, к 2030 году мировые банки смогут сэкономить до 22% с помощью технологий искусственного интеллекта. Экономия может достигнуть $1 трлн.

Возможности новой реальности

Возврата к традиционному оффлайну уже не будет. Онлайн-услуги – это новая норма. Совершенно неожиданно пандемия коронавируса стала драйвером развития цифровых технологий, и катализатором повышения эффективности бизнес-процессов индустрии.

В целом, прогнозы строятся с осторожностью. Большего развития получат услуги комплаенса и информационной безопасности. Все большую популярность набирают системы KYC (Know Your Customer) – особенно продукты для удаленной проверки контрагентов.

Есть вероятность, что произойдет взрывной рост нишевых направлений финтеха. Финансовые сервисы в области электронной коммерции постепенно поднимутся до того же уровня, что и эквайринг.

Пока мы находимся в точке перелома: неизвестно, будет ли вторая волна пандемии коронавируса, или наша жизнь будет постепенно возвращаться в привычное русло.

Но, однозначно – финтех продолжает идти по пути развития новых инструментов и модернизации существующих решений.



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