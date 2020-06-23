Отставка НБУ: удастся ли Коломойскому и Ко реванш

Международным институциям, работающим с Украиной, в принципе, нужно немного. Достаточно для начала хотя бы того, чтобы люди, представляющие нашу страну, вели себя минимально прилично. Да что там прилично - хотя бы договороспособно.

Увы, порой по степени приличности наша власть находится где-то на уровне мексиканских наркобаронов. А по уровню договороспособности - намного ниже.

Животрепещущий пример стратегической важности - попытка отправить в отставку руководство Национального банка Украины.

Напомним, 11 июня Украина торжественно заключает меморандум с Международным валютным фондом. Одно из условий меморандума - независимость Национального банка Украины.

Читайте также - Меморандум с МВФ: нас ждет новый раунд раскрутки ненависти к западным партнерам

Почему это важно для Фонда? Потому что Фонд прекрасно знает банковскую историю Украины, и знает, насколько выгодно может быть для ряда олигархических групп завести в его руководство "своего человека". И мы уже видели, как олигархи буквально нашпиговали зеленую власть своими людьми - хоть в ВР, хоть в Кабмине, хоть в руководстве госпредприятий.

В общем-то, это требование Фонда - часть более обширного требования корпоративной реформы. Вкратце ее суть можно изложить одной фразой - "уберите олигархов от госпредприятий и обеспечьте этим предприятиям независимое и компетентное руководство".

Нацбанк - это больше, чем госпредприятие, это главный финансовый регулятор страны. Если, например, Игорь Коломойский заведет своего человека к его рулю - он выдавит из государства сразу все. Он получит любую компенсацию за ПриватБанк, а если вдруг сильно захочет, сможет его вернуть, заявив о неправомочности национализации. Он отзовет все иски за финансовые махинации, поданные против него НБУ и государственным Приватбанком, в международных судах, и сможет вернуться на любимое Женевское озеро.

Но Украина торжественно пообещала МВФ, что этого не произойдет, потому что во главе НБУ и ПриватБанка останутся профессиональные независимые кадры. И в тот же день МВФ перевел нам транш в $2,1 млрд.

Через несколько часов (!!!) финансовый комитет Верховной рады зарегистрировал постановление о докладе главы НБУ Якова Смолия в ВР (первый этап процедуры его отставки). Кажется, это рекорд даже по меркам отечественной договороспособности.

В тот раз не вышло - просто не собрался кворум. Зато стало известно, кто готовил постановление и что в нем содержится.

В общем-то, те, кто давно следит за темой, могли бы и угадать с одного раза. Зарегистрировал постановление, разумеется, народный депутат Александр Дубинский - фронтмен "группы Коломойского" в парламенте вообще и фракции Слуги народа в частности.

И постановление, по сути, обвинительное. Руководство НБУ обвиняется в:

недостаточном способствовании росту ВВП,

удержании высокой учетной ставки, что "способствовало значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства"

"сверх жесткой монетарной политике",

"неадекватной" реакции на финансовые угрозы,

"искусственное укрепление курса гривны" за счет выпуска ОВГЗ,

том, что не помогло правительству бороться с коронавирусом.

В общем, если просто - набор страшно звучащих оценочных суждений. Если не брать особо экзотичных обвинений в недостаточной помощи правительству бороться с эпидемией (в общем-то это не входит в обязанности НБУ), Дубинский обвиняет Смолия в том, что тот укрепил гривну за счет облигаций внутреннего займа.

Но, во-первых, это укрепление не было таким уж значительным, а во-вторых, не ударило по карманам большинства граждан (в ряде длинном случаев, напротив, немного в них добавило).

В-третьих, за облигации отвечает Министерство финансов. И самое смешное в том, что министр финансов Сергей Марченко (за которого голосовал сам Дубинский при назначении Кабмина Шмыгаля) за несколько дней до постановления Дубинского снова вышел на рынок займов через ОВГЗ. Но к Марченко претензий в поддержании "пирамиды ОВГЗ" почему-то нет!

Но тут ведь как: главное - сформулировать, как обвинение. А там уж зависит от того, сколько у тебя штыков в комитетах и в сессионном зале.

И сработало. В среду, 17 июня, комитет все-таки поддержал документ. И рекомендовал Раде его принять. Со стороны его поддержал глава Совета НБУ Богдан Данилишин, уже ранее замеченный в синхронизации с Дубинским и его политической группой.

Читайте также - Война за Нацбанк: что происходит в Совете НБУ и почему это важно

Если кто-то думал, что это пройдет незамеченным, он был очень наивен.

Вот, например, мнение Романа Шпека, главы Национальной ассоциации банков Украины:

"Политическое самоубийство: как попыткой покритиковать НБУ парламент делает приговор себе. Постановление на нескольких страницах имеет амбицию профессиональной оценки деятельности центрального банка в 2014-2020 годах. Спойлер: вся оценка однобоко направлена ​​на признание деятельности НБУ неудовлетворительной.

Откровенно говоря, такого декларативного и неуклюжего обоснования заранее поставленного заключения не приходилось встречать в официальных документах уважаемых учреждений уже давно… Ни в одной стране центральный банк никому не обещает обеспечить определенные темпы экономического роста. Задача центробанка, и НБУ в частности, - содействие устойчивости экономического развития через ценовую и финансовую стабильность. При нынешней инфляции 1,7% и учетной ставке 6%, несмотря на коронакризис, трудно представить себе что-то более стабилизирующее и стимулирующее в истории Украины, чем текущая политика НБУ."

Далее Шпек корректно замечает, что облигации внутреннего госзайма размещаются Минфином во исполнении госбюджета, который принимает Рада. Поэтому винить здесь Нацбанк - крайне, скажем так, экстравагантная позиция.

Разумеется, обратили внимание на происходящее и за рубежом. Ответ от МВФ пока не пришел, зато пришел от послов всех стран Большой Семерки разом. Вот их общее заявление:

"Послы стран G7 берут во внимание проект постановление Верховной Рады о деятельности НБУ. Установление независимости центрального банка было одной из важнейших реформ, проведенных украинским правительством после Революции достоинства. НБУ помог достичь макрофинансовой стабильности, решить тяжелый банковский кризис и восстановить доверие к банковскому сектору, омраченное самоуправством и коррупцией. Подрыв независимости НБУ повлияет на украинцев, повредит доверию инвесторов и поставит под угрозу международную поддержку усилий украинского правительства по построению безопасной, успешной и демократической страны".

Исчерпывающе. И верно по сути: действительно, реформа НБУ - одна из тех немногих реформ после Революции достоинства, о которой можно сказать: прошла, и прошла успешно.

Настолько успешно, что сместила с трона отдельных хозяев жизни, начиная с Игоря Коломойского и братьев Суркисов. Настолько успешно, что они поставили все на ее откат, - и личную месть ее организаторам. Настолько успешно, что им уже не важно, что будет со страной, для них это уже "пан или пропал".

В общем-то, для всех украинцев, зарабатывающих в гривне, тоже. Их благополучие тоже напрямую зависит от того, удастся ли олигархам реванш.

И, как обычно, олигархи и большая часть населения страны - по разные стороны баррикад.

P.S. Во время сегодняшней встречи с главой Нацбанка Яковом Смолием, временный поверенный в делах США Кристина Квин высоко оценила усилия центрального банка по поддержанию макрофинансовой стабильности во время кризиса COVID-19 и отметила, насколько важна независимость НБУ для экономического роста страны.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.