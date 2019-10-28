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28.10.2019, 20:40

ОВГЗ, Минфин, Нацбанк, Гонтарева ... Кто виноват в сильной гривне

Тарас Козак

президент инвестиционной группы Универ

Доллар нашел свой новый коридор в диапазоне 24,5-25,5 ₴/$. Спекулянтам не удалось "раскачать" наличный курс до 26 ₴/$ в начале октября (укр)

Так виглядає, що українці вже змирилися з тим, що цієї осені не буде традиційного знецінення гривні. 

Долар знайшов свій новий коридор в діапазоні 24,5-25,5₴/$. Приплив чергової порції сотень мільйонів доларів для купівлі ОВДП на аукціоні Мінфіну в кінці вересня лише на кілька днів ”прогнув” долар на міжбанку. А спроби спекулянтів ”розкачати” готівковий курс до 26 ₴/$ на початку жовтня теж не мали успіху.

Сьогодні безготівковий долар дорожчий 25,12₴/$, ніж в обмінниках - 24,95₴/$. Це свідчить, що останнім часом населення більше продає «зеленого», ніж купляє. 

Звідки долари у громадян? Безперечно, хтось продає свої старі запаси, накопичення. Втім, на мою думку, основне джерело доларів у населення - це перерахування із-за кордону їхніми родичами-заробітчанами. Лише за перше півріччя 2019 року, за даними Нацбанку, в Україну надійшло понад $5,5 млрд. Це значно більше, ніж усі іноземні інвестиції в нашу країну за цей період - як портфельні в ОВДП, так і прямі. При цьому статистика не врахувала «найжирніший» третій квартал, коли на сезонні роботи додатково виїжджають мільйони українців. 

За весь 2019 рік очікується більше $15 млрд надходжень від наших гастарбайтерів. І не більше $5 млрд інвестицій від іноземців. Що важливо, заробітчани переказують кошти умовно назавжди, а інвестори - лише тимчасово. 

Тому не ОВДП, Мінфін, Нацбанк, Гонтарева, Маркарова чи ще хтось винен у сильній гривні. А пересічний роботящий українець.

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Теги: НБУ, гривна, гривна укрепляется
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