ОВГЗ сравнивают с финансовой пирамидой МММ. Это манипуляция

Все-таки бачу, що потрібно пояснювати, чому ОВДП не має нічого спільного з фінансовими пірамідами. Бо деякі видання у заголовку задаються питаннями про аналогію ОВДП та МММ, при чому в тексті не роблячи однозначного висновку.

Що таке фінансова піраміда типу МММ?

Це коли один учасник піраміди купує певний актив за ціною Х, потім продає його іншому учаснику за ціною Х+Y, той продає цей актив третьому учаснику за ціною X+Y+Z (де X, Y та Z – числа більші за нуль). І так далі.

І найголовніше:

1. Актив, яким "торгують" всередині МММ нічого не вартий поза пірамідою.

2. Єдина можливість заробити в піраміді – це продати актив. Якщо не продав - у кінці втратив усе. Бо в кінці усі ці X, Y та Z перетворюються на нуль.

Цих двох головних пунктів в ОВДП немає.

ОВДП – це зобов’язання українського уряду. Вони забезпечені самим урядом. Тож поки є держава Україна, ці цінні папери мають вартість відмінну від нуля. І у нас, і за кордоном.

ОВДП не обов’язково продавати, щоб на них заробити. Можна просто тримати їх, очікуючи купонних платежів та остаточного погашення облігацій урядом.

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