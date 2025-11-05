Кабмин утвердил проект бюджета-2026 ко второму чтению в Раде: ключевые изменения

Фото: Юлия Свириденко / Telegram

Кабинет министров 5 ноября одобрил проект государственного бюджета Украины на 2026 год ко второму чтению в Верховной Раде. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Все решения в этом документе нарабатывались в контексте ключевых приоритетов бюджета – безопасность, оборона и социальная устойчивость", – заявила она.

По сравнению с первым чтением доходы государственного бюджета увеличены на 27,8 млрд грн, расходы – на 33,6 млрд грн, а предельный объем дефицита – на 5,8 млрд грн, уточнили в Министерстве экономики.

Доходы госбюджета (без межбюджетных трансфертов) определены в сумме 2,85 трлн грн, расходы – 4,84 трлн грн, дефицит – 1,9 трлн грн (18,4% ВВП).

Источник: Минфин

Ожидается, что дополнительные доходы обеспечат изменения в налоговой сфере и уточнения прогнозов поступлений.

В частности, за счет повышение ставки налога на прибыль банков с 25% до 50% (законопроект №14097) планируют получить дополнительно около 30 млрд грн.

Дополнительные доходы ожидаются также от увеличения дивидендов ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" (+1,3 млрд грн).

В то же время произошла техническая корректировка грантовых поступлений Всемирного банка по проекту RELINC: грант на 5 млрд грн заменен льготным займом, гарантированным Еврокомиссией в рамках механизма Ukraine Facility.

Дополнительные ресурсы направят, в частности, на:

→ резервный фонд: +18,9 млрд грн (всего 54,5 млрд грн) для оперативного реагирования на вызовы военного времени;

→ оплату труда преподавателей: +6,6 млрд грн (всего 190,5 млрд грн) – поэтапное повышение (в течение года) на 50% зарплаты не только учителям школ, но и педагогическим и научно-педагогическим работникам государственных высших учебных заведений и профессиональных колледжей;

→ публичные инвестиционные проекты: +4,3 млрд грн (всего 107,2 млрд грн), что включает продолжение программы обновления пассажирских вагонов;

→ государственную жилищную политику: +1,3 млрд грн (всего 46,5 млрд грн) через ПАО "Украинская финансовая жилищная компания".

Также предусмотрен возврат в государственный бюджет 1,4 млрд грн, ранее внесенных в уставный капитал ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" и неиспользованных по назначению.

Проект госбюджета во втором чтении Верховная Рада должна рассмотреть до 20 ноября.