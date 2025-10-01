"Тяжелое решение". Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50%
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас – 25%). Об этом он сообщил в Telegram.
В отличие от предыдущих раз, налог не будет вводиться задним числом.
"В этом году, как и обещали, мы не поднимали налогообложение, и банки заплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%. Но война продолжается. И из года в год потребности сектора безопасности и обороны требуют все больших расходов. Уже сейчас подготовка госбюджета на 2026 год побуждает нас к тяжелым решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики считаю целесообразным заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков на 2026 год", – написал депутат.
Инициированный им законопроект предусматривает установление для банков ставки налога в размере 50% с одновременным запретом учета убытков прошлых периодов.
По прогнозам Гетманцева, это позволит привлечь дополнительно 30 млрд грн в государственный бюджет.
- Верховная Рада впервые ввела 50%-ый налог на прибыль банков в 2023 году. Планировалось, что это будет одноразовая мера, а начиная с 2024 года базовая ставка снизится до 25%, но в октябре 2024 года депутаты снова повысили ее до 50%.
- В начале 2025 года Гетманцев сказал, что повышение налога на прибыль для банков в 2025 году не планируется и что решение Конституционного суда Украины о стабильности налогообложения запрещает ретроактивное повышение налогов.
