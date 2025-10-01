"Важке рішення". Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50%
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував втретє підняти податок на прибуток банків до 50% (зараз – 25%). Про це він повідомив у Telegram.
На відміну від попередніх разів, податок не буде вводитися заднім числом.
"У цьому році, як і обіцяли, ми не піднімали оподаткування, і банки заплатять податок на прибуток підприємств за базовою ставкою 25%. Та війна триває. І з року в рік потреби сектору безпеки і оборони потребують дедалі більших видатків. Уже зараз підготовка держбюджету на 2026 рік спонукає нас до важких рішень, тому для забезпечення передбачуваності податкової політики вважаю за доцільне заздалегідь підняти питання про тимчасове підвищення ставки податку на прибуток банків на 2026 рік", – написав депутат.
Ініційований ним законопроєкт передбачає встановлення для банків ставки податку в розмірі 50% з одночасною забороною врахування збитків минулих періодів.
За прогнозами Гетманцева, це дозволить залучити додатково 30 млрд грн до державного бюджету.
- Верховна Рада вперше ввела 50%-ий податок на прибуток банків у 2023 році. Планувалося, що це буде одноразовий захід, а починаючи з 2024 року базова ставка знизиться до 25%, але у жовтні 2024 року депутати знову підвищили її до 50%.
- На початку 2025 року Гетманцев сказав, що підвищення податку на прибуток для банків у 2025 році не планується і що рішення Конституційного суду України про стабільність оподаткування забороняє ретроактивне підвищення податків.
Коментарі (0)