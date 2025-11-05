Кабмін затвердив проєкт бюджету-2026 до другого читання в Раді: ключові зміни

Уряд вніс зімни до проєкту бюджету-2026 з урахуванням бюджетних висновків парламенту

Фото: Юлія Свириденко / Telegram

Кабінет міністрів 5 листопада схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

"Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету – безпека, оборона і соціальна стійкість", – заявила вона.

Порівняно з першим читанням доходи державного бюджету збільшено на 27,8 млрд грн, видатки – на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту – на 5,8 млрд грн, уточнили в Міністерстві економіки.

Доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2,85 трлн грн, видатки – 4,84 трлн грн, дефіцит – 1,9 трлн грн (18,4% ВВП).

Джерело: Мінфін

Очікується, що додаткові доходи забезпечать зміни у податковій сфері та уточнення прогнозів надходжень.

Зокрема, шляхом підвищення ставки податку на прибуток банків із 25% до 50% (законопроєкт №14097) планують отримати додатково близько 30 млрд грн.

Додаткові доходи очікуються також від збільшення дивідендів ПАТ "Українська фінансова житлова компанія" (+1,3 млрд грн).

Водночас відбулося технічне коригування грантових надходжень Світового банку за проєктом RELINC: грант на 5 млрд грн замінено пільговою позикою, гарантованою Єврокомісією в межах механізму Ukraine Facility.

Додаткові ресурси спрямують, зокрема, на:

→ резервний фонд: +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу;

→ оплату праці викладачів: +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) – поетапне підвищення (протягом року) на 50% зарплати не лише вчителям шкіл, а й педагогічним і науково-педагогічним працівникам державних закладів вищої освіти та фахових коледжів;

→ публічні інвестиційні проєкти: +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн), що включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;

→ державну житлово політику: +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) через ПАТ "Українська фінансова житлова компанія".

Також передбачено повернення до державного бюджету 1,4 млрд грн, раніше внесених до статутного капіталу ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" і невикористаних за призначенням.

Проєкт держбюджету у другому читанні Верховна Рада має розглянути до 20 листопада.

ДОПОВНЕНО. Половину "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), планують спрямувати на закупівлю пасажирських вагонів для Укрзалізниці, уточнила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Крім цього, на закупівлю вагонів будуть спрямовані 1,4 млрд грн, які поверне у бюджет ДП "Фінансування інфраструктурних проектів". Загалом на вагони для УЗ у бюджет закладають 5,7 млрд грн.

У тексті законопроєкту зафіксовано, що:

→ мінімум 1 млрд грн має піти на гуманітарне розмінування земель,

→ дивіденди "Укрфінжитла" (1,27 млрд грн) спрямують на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),

→ Мінфіну планують надати право за рішенням Кабімну здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ,

→ зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, мають до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямовувати ці гроші на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва.

Крім того, перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО Мінсоцполітики (замість даних Міграційної служби).

За пропозицією депутатів уряд повинен до 1 липня 2026 року подати до парламенту законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами.

Кабімну доручено розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити зарплати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

Окремо Підласа зазначила, що розподіл ПДФО залишився без змін проти першого читання – 60% ПДФО пропонується зараховувати до місцевих бюджетів.

Доходи від "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду" також залишились враховані в доходах бюджету.

На 8,24 млрд грн пропонується зменшити видатки на Державну прикордонну службу (перерозподілили переважно на користь Нацгвардії – 5,85 млрд грн та Нацполіції – 2,29 млрд грн).

По додатковому 1 млрд грн планують спрямувати на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків і укриття в дитячих садках.

Крім того:

→ +528 млн грн – публічні інвестиційні проекти (ПІП) у сфері охорони здоров’я (попередньо – на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні, але це має ще затвердити Стратегічна інвестиційна рада). Загалом всі медичні ПІПи передаються під МОЗ,

→ +500 млн грн на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій,

→ +500 млн грн місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.

Верховна Рада планує розглянути бюджет-2026 в другому читанні 18 листопада.