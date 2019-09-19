Первый проект бюджета - 2020: скромный, формальный и временный

Уряд подав у Верховну раду України перший варіант бюджету – досить стриманий, який явно не відповідає заявленим амбітним цілям нової влади. Бюджет побудований на прогнозі зростання ВВП в 2020 році на 3,3%. Це навряд чи допоможе забезпечити зростання цього показника на 40% протягом п'яти років.

Не відображені в бюджеті також чисельні реформи, які має намір реалізувати новий уряд. Немає сумнівів, що ключові показники бюджету будуть переглядатись. Цього не приховує і сам прем’єрміністр Олексій Гончарук і каже, що фактично перший проект бюджету сформований на основі показників "попередників".

Саме тому проект бюджету на 2020 рік в загальних рисах схожий на бюджет на поточний рік – такий же консервативний.

"Ціна держави" проаналізувала ключові особливості проекту бюджету - 2020.

1. Ключові макропроказники – без сюрпризів

Проект бюджету-2020 побудований на скромному показнику зростання ВВП у розмірі 3,3%. Ріст доходів також є доволі стриманим - 5,2% (1079,5 млрд грн). У попередніх роках щорічне зростання бюджету було набагато більшим. На такий же показник зростуть і видатки бюджету, які за планом сягнуть 1170 млрд грн.

В частині доходів урядом заплановане значне падіння дивідендів від НБУ (на 37,3% - з 64,9 млрд грн до 40,7 млрд грн). Це в значній мірі пояснює скромні показники зростання запланованих доходів.

Також наступного року планується значне скорочення одноразових доходів (плата за ліцензії, доходи від реалізації корупційного майна, тощо). Тому доходи бюджету мають зростати, насамперед, за рахунок прибуткового податку з громадян, податку на прибуток підприємств та земельного податку. Останні ж мають обмежений ресурс через недуже прискорену економіку. Крім того, очікується досить сильна національна валюта.

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В результаті, темп росту доходів зведеного бюджету має становити 77 млрд грн, або ж трохи менше ніж 6%. Всього доходи зведеного бюджету 2020 очікуються на рівні 1394 млрд грн.

2. Видатки силового блоку заморозили

Міністерства оборони та внутрішніх справ України повинні отримати фактично ті самі видатки, що й минулого року (відповідне зростання – 0,1% та 0,8%). Відчутне збільшення видатків планується тільки у РНБО. Хоча, як стверджує міністр фінансів Оксана Маркарова, ці гроші ще будуть розподілені РНБО між відомствами.

3. Зросли видатки на освіту, медицину та дороги

Обсяг фінансування Міністерства охорони здоров’я України зріс на 12,9%, а міністерства освіти - на 7,1%. На розвиток дорожньої інфраструктури передбачається спрямувати 74,4 млрд грн, в тому числі на Державний дорожній фонд - 69,7 млрд грн (+38,8%).

4. Податки - майже без змін

Уряд очікує, що податкові надходження мають зрости на 7,5% – з 860,6 млрд грн до 925,7 млрд грн. Зокрема, податок на доходи фізичних осіб – на 17% (з 106 млрд грн до 124,6 млрд грн), податок на прибуток підприємств – на 20% (з 95 млрд грн до 114 млрд грн).

А ось план надходжень за використання природних ресурсів трохи знизився – з 58,3 млрд грн до 58,1 млрд грн. Очевидно, що анонсоване головою парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данилом Гетманцевим підвищення податків за видобуток залізної руди буде реалізовано в 2021 році.

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5. Нерозподілені видатки зростуть

На 2020 рік обсяг нерозподілених видатків планується на рівні 29 млрд грн. На початку 2019 року таких видатків було трохи більше 4 млрд грн. Це означає, що напрямки видатків визначатиме не парламент, а уряд. Такий стан справ може обумовлюватись ситуацією на Сході.

6. Всі субсидії будуть тільки монетизовані

Побоювання того, що новий уряд відмовиться від монетизації субсидій, виявились марними. Проектом передбачено, що всі субсидії надаватимуться в монетизованій формі. Їх розмір заплановано на рівні 47,6 млрд грн.

7. Масштабна приватизація поки в бюджет не закладена

Уряд Гончарука перервав традицію закладати в бюджет по 17 млрд грн доходу від приватизації, яка існувала впродовж останніх декількох років. Як відомо, ці плани по приватизації систематично не виконувались. В 2020 році приватизація має принести всього лиш 5 млрд грн. Втім, даний показник може бути переглянутий при доопрацюванні бюджету.

8. Бюджет Мінфіну схуднув на 27%

Це пов’язано з тим, що, згідно проекту бюджету, Мінфін не буде розпоряджатись соціальною допомогою, розмір якої за планами уряду має становити 59,5 млрд грн, що на 3,5 млрд менше, ніж в минулому році. Тепер цими коштами розпоряджатиметься Мінсоцполітики.

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9. Пенсійний рай відміняється

В проекті бюджету на 2020 рік уряд фактично заморозив рівень субсидій пенсійному фонду – вони зростуть всього лиш на 3%. Скоріш за все, це означає, що індексація пенсій буде дуже скромною.

10. Допомога від міжнародних фінансових організацій зросте

Якщо 2019 року планувалося отримати до бюджету 1,8 млрд грн таких доходів, то 2020-го – понад 3 млрд грн.

11. Всеукраїнському перепису населення бути

В проекті бюджету заплановані видатки на проведення довгоочікуваного Всеукраїнського перепису населення в обсязі 3,4 млрд грн.

12. Електроенергетика – в пріоритеті

З пріоритетів у нас з’явилась електроенергетична галузь – бюджетом передбачене чимале зростання видатків на неї (+4,8 млрд грн - до 5,3 млрд грн).

Наскільки зміниться бюджет в процесі доопрацювання – питання риторичне. Очевидно, що переглядатимуться як ключові макропоказники бюджету, так і окремі статті видатків та доходів. Головне, щоб він врахував реформаторські наміри нової влади і не наповнився "хотєлками" депутатів, які не відповідають і суперечать інтересам платників податків.