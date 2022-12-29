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План по поступлениям любой ценой, или Совковая философия налоговиков на примере Rozetka

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План по поступлениям любой ценой, или Совковая философия налоговиков на примере Rozetka

старший экономист Центра экономической стратегии
29.12.2022, 18:58

Война войной, а налоговики кошмарят бизнес набегами в режиме "косплей спецназа". Ситуация требует перемен, не дожидаясь даже налоговой реформы

В этом году у украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka было 98 налоговых проверок. Значительная часть из них прошла корректно, но не все.

Представьте себе: Харьков, блекаут. В три магазина Rozetka, которые работают в режиме "пунктов несокрушимости" (подзаряжают и греют всех желающих), врываются работники Государственной налоговой службы Украины (ГНС) в режиме "косплей спецназа", кричат, чтобы все, кто находится в помещении, оставались на местах, блокируют работу магазина, спрашивают документы на все, что можно, включая дизель-генераторы и горючее для них, угрожают работникам.

Результат – штрафы, до 51 000 грн. По информации основателя и совладельца Rozetka Владислава Чечеткина, все штрафы его компания оспаривает в судах. И ставит своей целью добиться последствий для налоговиков, превысивших пределы своих полномочий.

По подсчетам Чечеткина, даже если Rozetka уплатит все эти штрафы, один день работы каждого налоговика, привлеченного к этим проверкам, принесет государству всего 500 грн. А сколько этот цирк стоил затрат времени работников магазина, сколько еще потратят времени судьи и представители ГНС в обжалованиях?

В конце концов, если эти "ковровые проверки" бизнеса с многомиллиардными оборотами заканчиваются копеечными штрафами за формальные нарушения, то объяснений здесь два:

– или ответственные налоговики профессионально непригодны,

– или они неспособны оценить риски и кошмарят добропорядочный бизнес. То есть опять же, они профессионально непригодны.

Замечу, Владислав Чечеткин – образец ответственного владельца бизнеса. В одном из интервью он отметил: "Абсолютное большинство в стране понимает, что сейчас не платить налоги – преступление против государства. Это уже не мелкие игры, а вопросы чести бизнеса".

Чечеткин не жалуется на высокую налоговую нагрузку в стране, не выпрашивает у государства льготы для своего бизнеса, как многие, а также системно помогает Вооруженным Силам Украины, считая это не благотворительностью, а совместной работой на победу Украины над российскими оккупантами.

Мое уважение Владиславу, что он смело говорит о проблемах с ГНС публично: многие предприниматели не готовы выносить такие истории в публичную плоскость.

Ситуацию с работой ГНС и администрированием налогов нужно менять и немедленно. Простите, но это тупая совковая философия – "план по поступлениям в бюджет любой ценой". Такой "план" дается ценой значительного долгосрочного ущерба экономическому росту и подрывает доверие к государству. Это преступно во время войны.

К сожалению, с начала войны президент Украины Владимир Зеленский ни разу в своих обращениях не призывал бизнес и граждан к ответственной уплате налогов. Может потому, что в Офисе президента чувствуют, что на фоне такого дикого администрирования налогов это будет непопулярный призыв.

Ситуация требует перемен. Повторюсь, общество и бизнес повзрослели, а ГНС осталась в эпохе Александра Клименко (бывший министр доходов и сборов Украины, представитель украинского олигархического клана, известного как "Семья Януковича". – Ред.). Хотя и не администрирует больше сеть "конвертов" и не "заносит наверх".

Вредителей в ГНС нужно унимать. ГНС должна стать сервисной службой, а не репрессивной. Не дожидаясь даже налоговой реформы.

Даниил Гетманцев, вы просили обращать внимание на проблемы в ГНС. Вот, обращаю. Очень хочу, чтобы ответственные местные ГНИ получили максимально конкретные последствия.

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налоговая реформа налоги rozetka ГНС Даниил Гетманцев доходы бюджета Юрий Гайдай налоговое давление
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