Почему курс доллара падает, а цены нет? На самом деле, уже падают

По-перше, вплив курсу відтермінований по часу. По-друге, на певні товари ціни вже падають. По-третє, уповільнюється інфляція - тобто швидкість зростання цін.



І нарешті, - не всі ринки конкурентні. А на монопольних ринках поведінка монополістів може бути така, що зміни курсу відображаються в більших прибутках, а не менших цінах. (Ми розслідуємо такі ринки і боремось з монополістами. Але це потребує часу.

Але сьогодні Держстат опублікував дані, що ціни в грудні 2019 року впали. Звичайно, до місячних даних потрібно ставитись з великою обережністю. Бо це може бути випадковістю.

Краще дивитись на річні тренди. Детальний коментар Мінекономрозвитку нижче.

Зверну увагу на ще один показник Держстату - річна інфляція уповільнилась до 4,1%. Це ще нижче цілі НБУ.

Цей факт підтверджує мою позицію про те, що на сьогодні монетарна політика НБУ зажорстка, потрібна корекція. В сторону зменшення облікової ставки. НБУ повністю незалежна інституція, і ми поважаємо їхні економічні рішення. Але маємо право висловлювати свою позицію.

Нижча облікова ставка дозволить позитивно вплинути на розвиток економіки, також позитивно вплине на курс. А це, в свою чергу, позитивно вплине на експортерів та бюджет.

Зазвичай, певна девальвація має негативні наслідки для споживачів. Тут ситуація інша. Ми вже нижче цілі по інфляції і тому певне підвищення інфляції є виправданим.

Коментар Мінекономрозвитку

Відповідно до даних Держстату, вперше за роки незалежності України у грудні 2019 року на споживчому ринку спостерігалась дефляція – ціни знизились на 0,2 % (раніше у грудні фіксувалося лише зростання цін, зокрема найнижче зростання становило 0,2 % у 2011-2012 рр.).

У річному розрахунку споживча інфляція продовжила стрімко сповільнюватися – до 4,1 % (порівняно з 5,1 % у листопаді) та у підсумку була близькою до нижньої межі цільового діапазону 5 % +/-1в.п.

В цілому за підсумком 2019 року споживча інфляція є нижчою як за прогноз на початку грудня – 4,5 %, так і за прогноз середини жовтняжовтневий урядовий прогноз – 6,7 %.

Базовий індекс споживчих цін знизився на 0,3 % (у річному розрахунку уповільнив зростання до 3,9 % порівняно з 4,8 % у листопаді). Небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки знизився на 0,1 % (у річному розрахунку уповільнив зростання до 4,3 % порівняно з 5,6 % у листопаді).

Нетипове для грудня зниження цін викликане:

- суттєвою ревальвацією гривні (лише упродовж грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США укріпився на 3,1 % (є найбільшим значенням у помісячному вимірі упродовж всього 2019 р.).

Це створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни (знизилися ціни на переважно імпортні товари: фрукти, одяг і взуття, побутову техніку, фармацевтичну продукцію, паливо та мастила, автомобілі та ін.);

- зниженням ціни на природний газ для потреб населення на 11,2 % (з початку року ціни знизилися на 28,7 %).

Крім того, насичення окремих сегментів продовольчого ринку (розширення пропозиції м’яса та м’ясопродуктів, цукру, олії та ін.) нівелювало зростання цін на ринку молочних продуктів.

Це дозволило зламати сезонність продовольчого ринку і залишити ціни незмінними у порівняні з попереднім місяцем (за останні два десятиліття у грудні завжди фіксувалося зростання цін на продукти харчування, найменше зростання було у 2011-2012 роки, коли ціни зросли на 0,1 %).