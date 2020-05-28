Поколение F, или Деньгами натуру не изменишь

Интересно наблюдать, как человечество с помощью денег пытается спастись от свалившихся на него бед. За последние пару месяцев правительствами и центральными банками развитых стран было выделено более $10 трлн, чтобы нормализовать экономику, страдающую от борьбы с вирусом.

Достигнута ли цель?! В какой-то степени, да. Как минимум, краткосрочная. Без финансовых вливаний последствия были бы гораздо хуже. Во всяком случае, деньги помогут растянуть проблемы во времени и тем самым смягчить удар. Все-таки, есть разница между тем, когда у моста половина опор разваливается в одночасье и когда есть время, чтобы восстановить разрушения.

Думаю, что после трех месяцев кризиса можно утверждать, что мост по-прежнему стоит, большинство опор на месте, а те, что рухнули, будут постепенно отстроены.

Помогут ли деньги решить все трудности, нависшие над мировой экономикой? Скорее всего, нет. За три месяца борьбы с вирусом мы немного позабыли о проблемах, еще совсем недавно представлявших серьезную угрозу глобальному благоденствию.

Brexit, Гонконг, Россия, Ближний восток – хронические и новые боли человечества начинают потихоньку возвращаться. Ну разве помогут деньги унять вечное британское стремление к первенству и уникальности, китайское желание взять под контроль мятежную автономию и навести неокоммунистический порядок во всей стране без остатка, или российскую имперскую тоску о былом величии, завоеванном немецкими аристократами и безродными пролетариями?! Вряд ли…

Эти проблемы деньгами не лечатся. Ведь, взгляни на них с точки зрения финансовой выгоды, то, наверное, и Brexit бы не состоялся, и Гонконг, скорее всего, перестали бы усмирять, а историю с Крымом и Донбассом и вовсе какой-то нелепостью сочли бы.

Да и на индивидуальном уровне, как показывает опыт, натуру деньгами не изменишь! Свиное рыло за дорогими нарядами и роскошными машинами не спрятать, рано или поздно вылезет, воздух потянет, да и хрюкнет. Вот и страна наша, как тридцать лет назад на одном месте топталась да глупыми надеждами жила, так и сейчас продолжает.

Нет, индивидуально мы-то с вами молодцы, прогрессируем, все по первому разряду: машины в гараже дорогие стоят, дети за границей учатся, жены в модное шмотье нарядились да формы силиконом укрепили, мужики вместо "столичную" опрокидывать и "под полубокс" стричься, каберне совиньйон смакуют да маникюр в "барбершопах" делают.

Но вот только как сидели мы в говне, так и сидим. Просто некоторые посреди этого зловонного болота смогли себе правдами и неправдами по островку намыть, кто побольше, кто поменьше. Но все равно ведь, как ни крути, хоть ноги и на суше, а запах-то о происхождении напоминает. Его даже за границей, на самых фешенебельных курортах, ни с чем не перепутаешь. Да и в крупном иностранном аэропорту "гейт" на Родину с закрытыми глазами отыскать можно, по аромату.

Некоторые, конечно, верят или делают вид, что родной дух деньгами можно заглушить. Во всяком случае, уже несколько поколений людей прогрессивных и не очень пытаются эту теорию в жизнь воплотить и практически в ранг национальной идеи возвели. Остается только закрепить ее статьей в Конституции, да еще один красный день в календаре добавить – "День МВФ". У кого-то "День сурка", а у нас "День МВФ"!

А что, не так?! Ведь в последние годы кредит от Фонда - это чуть ли не единственный повод для гордости. И обидно, что не реформами, которых Фонд от нас требует, гордимся, а тем, как выкрутиться удалось, чиновникам иностранным глаза замылить и деньжат до следующего провала отхватить.

Вся наша экономическая жизнь этими выкрутасами опутана. Эйфория от "Ура, миссия приехала! Ура, мы выполнили требования! Ура, мы получили транш!" сменяется стонами "Ой, лишенько, миссия улетела! О горе, депутаты не голосуют! Катастрофа, Фонд опять чем-то недоволен!". Ну прямо тебе, як той "човен в синім морі, то виринав, то потопав". Скоро родится "Поколение F", смысл жизни которого будет заключаться в том, как получить денег от Фонда, ничего при этом не реформировав.

И самое обидное, что в краткосрочной перспективе все ведь правильно делаем! И возразить нечего. Дали кредит, как наркотик, хоть на время болеть перестало и запах от разложения не такой едкий. Выхода-то другого нет. МВФ – это наша последняя надежда, без их денег нам лишь обратно в СССР дорога.

Вот только в долгосрочной перспективе ничего эти деньги не решают. Нет-нет, да и раздастся наше проклятое "хрю-хрю", а за ним и запашком повеет. Натура - это ведь фундамент, стержень, все от нее идет! Пока ее не изменим, никуда нам от "Дня МВФ" не деться. Более того, если прямо сейчас менять не начнем, то так и до новой Переяславской Рады дохрюкаться можем.

А уж если хотим жить без запаха и наслаждаться не мерзким урчанием разжиревших хряков, а соловьиными трелями, то об образовании, морали и культуре прежде всего задуматься нужно. Вот только задача эта намного сложнее будет, чем подготовка ко "Дню МВФ".

Она образованности, ума и большого труда требует, хотя и отдача от такой инвестиции будет огромная, ведь сделает богатой всю страну.

У нас же пока все наоборот: богатеют только те, кому всегда мало их богатств! А как утверждал один мудрец, это худший род бедности!