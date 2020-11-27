Почему я не даю таких рекомендаций, верней, даю, но только родителям, близким и самым лучшим друзьям, и то по большой просьбе, и то с миллионом оговорок и обещаний не обижаться в случае чего.

1. У нас гибкое курсообразование. То есть валюта может колебаться в пределах плюс-минус 5% в неделю, может, даже, и плюс-минус 10% в месяц, и это нормально.

То есть через неделю ваша рекомендация "покупать" может оказаться провальной, а еще через неделю, наоборот, успешной. И каким тогда считать прогноз – хорошим или плохим? Зависит от периода.

1а. /психологическое/ Люди (так устроен наш мозг) склонны преуменьшать выгоду и преувеличивать потери.

Если ваша рекомендация через неделю будет провальной – советовали продавать доллар, а он вдруг подорожал – получите потоки "любви" и обвинений. Даже если еще через неделю ваша рекомендация вдруг получится удачной, вам припомнят не финальный успех, а тот период, когда, последовав рекомендации, последователь был в убытке. Если это был ваш друг – есть риск, что именно что был.

2. Общего, подходящего всем рецепта нет. Ни в медицине, ни в инвестициях.

Любое инвестиционно-сберегательное решение индивидуально. Чтобы понять, советовать покупать или продавать валюту, нужно знать как минимум, зачем нужна эта валюта (сберечь, застраховаться от девальвации, получать проценты в валюте или гривне, отложить деньги на покупку дома через полгода или на лечение кота), на какой срок готовы инвестировать и многое другое.

Как врач перед назначением лекарства интересуется кучей других вещей, вплоть до детских болезней, гоняет по анализам и вот это все.

3. Знание о курсе стоит денег.

С чего мне дарить его вам, как говаривал Хаттори Хансо Беатрикс Киддо. Если я знаю (именно знаю), сколько будет стоит доллар через, например, полгода, зачем мне бесплатно делиться этим тайным знанием. Создавать конкуренцию?

Простите, нет. Тихонько сам пойду, продам или куплю, заработаю денег, куплю жене сапоги.

Если не "знаю", а "считаю, что" – так лучше так и сказать. Считаю, что, при таких обстоятельствах и таких-то факторах доллар к такому-то времени может подорожать (или подешеветь) до таких-то значений, и считаю этот сценарий наиболее вероятным. Длинно и слабая модальность? Зато честно.

4. (и для меня главное) Этичность таких рекомендаций. Рекомендации по инвестициям и сбережениям это прежде всего ответственность. Вам верят, потому что вы хороший экономист, журналист-прогнозист, айтишник, видеоблоггер или котовед? Отлично.

Готовы ли вы брать на себя ответственность за решения других людей, которые вам верят? Распоряжаться (по сути) их деньгами, даже со всеми приличествующими отговорками и дисклеймерами – вас же спрашивают не просто так, а с целью вложить деньги. Свои, а для вас – чужие.

Так вот, готовы ли вы отвечать за чужие решения и чужие деньги. Перед их хозяевами и самими собой. Я нет. Поэтому и не даю таких рекомендаций.

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