Популизм на марше. Зарплаты учителям и выборы

Все-таки дурной пример заразителен и правительство, часть из которого активно идет на выборы, причем вместе, подхватило было, опустившееся знамя желающих просто напечатать деньги и раздать учителям. И пусть пока не $4 000 на руки, но с чего-то, ведь, надо начинать.

Прямо перед выборами правительство приняло решение о резком росте зарплат учителям. Не хочется быть адвокатом дьявола, ведь у нас у всех есть учителя, а многие ими и являются, и выступать против хороших и достойных зарплат. Но резкий рост зарплат перед выборами, который должен стать реальностью с нового года, слишком сильно пахнет популизмом.

И это решение будет очень дорого стоить украинской экономике, а значит каждому из нас.

Шутка ли, простое повышение зарплат учителям приведет к росту дыры в бюджете на 30 млрд грн в следующем году. Эта цифра, кстати, одного порядка с дырой в бюджете, которая возникала при введение пресловутого ПнВК, что нам не дал сделать МВФ.

Именно из-за дыры в бюджете. А тут раз – и готово. Пока МВФ не в городе, правительство принимает решение. Потом МВФ приедет, а все в домике, правительство уже другое. Ловкость рук и никакого мошенничества.

Учителям надо платить достойные зарплаты. Но эти зарплаты надо где-то брать. Экономика должна позволять платить такие зарплаты. На сегодня на зарплаты бюджетникам Украина тратить 11% от бюджета. Это очень очень много. Мы очень социальное государство. И от того такое бедное.

При этом, даже среди бюджетников, учителя выделяются. Зарплата учителей в среднем выше чем, например, у врачей. Что вообще не соответствует мировой практике. Почему? Просто потому, что учителей в Украине много. И все они имеют право голоса. И поэтому, если и думают, какую категорию бюджетников подкупить перед выборами, то подкупают учителей.

В результате, в Украине, на самом деле, мы видим удивительную картину, когда низкие по общему мнению зарплаты учителей, являются высокими, как для нашего состояния экономики. Не для кого не секрет, что зарплаты учителей, – это производная. Есть реальный сектор, где люди что-то создают и дают рост экономики. И то, что произвели, государство потом перераспределяет. Учителя не создают, учителя получают часть от созданного другими. Это нормально. Так везде в мире. И любой учитель легко скажет вам, что благодаря их работе, потом есть кому создавать. Это правда.

Но в текущем моменте, учителя, как бэк-офис в корпорации, - поддерживающее подразделение, но не приносящее доход. В общем, это означает, что учителя получают производный доход, который зависит напрямую от состояния бюджета и экономики в целом. И что мы видим в Украине.

В Европе в среднем отношение зарплаты учителей к зарплатам людей с высшим образованием составляет 0,6.

То есть около 60%. В Украине на данный момент эта цифра уже 0,8. А после повышения будет 1,0. То есть украинские учителя получают зарплаты выше, чем их европейские коллеги, не в абсолютных цифрах, а в относительных. Конечно, многие могут сказать, что у нас еще и теневые зарплаты высокие. Может быть, это и правда, и тогда цифры были бы другими, если бы они учитывали зарплаты в конвертах. Но вот беда, учителя получают деньги из бюджета, бюджет формируется путем сбора налогов, и когда кто-то не платит налоги, то он именно что забирает деньги, в том числе и у учителя. Государство просто не может позволить себе повышать зарплаты учителям. Как не может позволить себе повышать пенсии. У государства просто нет для этого ресурса. И если мы хотим повышать зарплаты учителям, то должна быть простая схема. Приходят инвестиции, создается рост экономики, этот рост перераспределяется, у бюджета есть деньги повысить зарплаты учителям. Обратная схема не работает.

Что в результате? Если будет реализован этот рост? Мы получим проблемы с МВФ, разбалансированный бюджет и инфляционное давление.

У нас в последние годы в стране, несмотря на постоянные вопли о зубожинни, дурными темпами растет внутренний спрос. Разгоняя цены. А сейчас мы видим пиковый рост потребительский настроений, что, как результат, тоже приводит к активизации тех самых потребителей-покупателей. И это уже само по себе осложняет борьбу с инфляцией. А тут еще и правительство решило помочь, поддерживая такими решениями рост цен.

Последнее приведет к тому, что Нацбанк будет менее охотно снижать ставку. Это, в свою очередь, будет сдерживать рост экономики. А с ним и потенциал для того самого роста доходов.

Для оправданного роста доходов, которые не съедаются инфляцией. И это не лучшие условия для прихода инвестиций. А значит и для того самого, настоящего роста доходов. В том числе и учителей.