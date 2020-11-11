После COVID-19: топ-5 технологий, которые меняют финансовую сферу

Сегодня многие процессы в разных отраслях бизнеса перешли в онлайн. Это вынужденное и одно из главных последствий пандемии коронавируса. Безусловно, несмотря на все сложности перехода, это позитивное явление. Оно подтолкнуло бизнес к столь необходимой трансформации.

Этот процесс коснулся не только ритейла или услуг, но и финансовой сферы, в особенности банков, которые всегда были достаточно консервативными и неповоротливыми учреждениями.

Цифровизация банков началась довольно давно, но не была очень быстрой и касалась в основном систем внутреннего документооборота.

Но с каждым годом цифровые сервисы проникали все глубже как внутрь корпоративного финсектора, так и в различных решениях для конечного пользователя. Это вылилось в внедрение систем онлайн банкинга для широких слоев населения, а также онлайн программ для трейдинга и других.

Наблюдая за изменениями последних лет, выделил пять основных трендов, которые сейчас активно меняют финансовую сферу.

Облачные технологии

До недавнего времени финансовый мир (в особенности крупные финансовые организации) не спешили использовать облачные технологии, так как переживали за целостность и сохранность своих данных.

Сейчас же, рост объемов данных, которые нужно обрабатывать, изменение бизнес моделей и эволюция технических решений заставляет даже большие и неповоротливые банки постепенно "переходить в облака".

Зачем им это? Прежде всего для хранения и использования большого количества данных. Ведь управление рисками в финансах напрямую зависит от объема данных, которые нужно брать во внимание.

Переход в облако помогает также увеличить скорость выхода на рынок новых продуктов (учитывая прежнюю "неповоротливость" банков, иногда это занимает больше года и сокращение расходов на персонал и логистику.

Лучшим примером будет китайский необанк WeBank, в котором расходы на инфраструктуру и логистику значительно уменьшились по сравнению с традиционными банками. В подобных банках практически нет физических офисов, вся логистика проводиться онлайн, а собственная IT-инфраструктура сводится к минимуму в пользу облачный решений.

Например, используя облачные технологии и блокчейн, WeBank удалось сократить стоимость транзакций на вопиющих 95%, что в конечном итоге также отразилось на стоимости обслуживания для клиентов.

Среди европейских необанков, облачными платформами активно пользуются такие банки как Monzo и N26. На рынке США среди успешных, благодаря использования облак и передовых технологий, банков – Bambu, Moven, Chime.

Эти банки быстро нашли своих клиентов за счет привлекательных предложений. Например, уменьшения или отсутствия комиссий. Опять же, им удалось достичь этого за счет снижения расходов на физические офисы и перенаправление расходов в сторону IT.

Пример банка подобного типа есть уже и в Украине. Это Monobank. Тоже смотрит в это направление, двигаются в этом направлении.

AI/ML – искусственный интеллект и машинное обучение

С искусственным интеллектом встречался каждый из нас — YouTube советует нам песни, которые могут понравиться, навигатор показывает более подходящие маршруты, а социальные сети неплохо подскажут, с кем дружить. И с каждым днем он становится умнее благодаря машинному обучению.

В финансах искусственный интеллект активно используется для аналитики в трейдинге — моделирования возможных сценариев поведения рынка.

В финансовом планировании он нужен при управлении частных капиталов, а также в борьбе с мошенничеством.

К примеру, в крупнейшем коммерческом банке ДанииDanske Bank, используя машинное обучение, смогли сократить список подозрительных операций на 1200 случаев в день, другими словами 1 200 операций больше не нуждаются в дополнительных рассмотрениях.

Роботизация

Многие процессы в финансовой сфере, такие как проверка транзакций, ответы на частые вопросы клиентов, документооборот, подготовка отчетности и так далее, являются рутинными, и рано или поздно будут автоматизированы.

Новая волна этой автоматизации будет связана в первую очередь с искусственным интеллектом и машинным обучением. Это позволит компаниям увеличить производительность, снизив или удержав расходы на том же уровне.

Вот представьте себе. Вы приходите в сервисный центр, чтобы получить какую либо справку, даете свой паспорт, его сканируют и происходит магия — программный робот мгновенно рассылает запросы в разные базы данных, агрегирует ответы и через несколько минут выдает вам нужную справку, сохранив данные в системе.

Такие технологии уже есть, называются они — RPA (Robotic Process Automation). В ближайшем будущем они появятся и в Украине и приведут к упразднению или перепрофилированию многих должностей. Это будет актуально как для банковской сферы, так и для отраслей.

Дополненная и виртуальная реальность

AR/VR – это не только Pokemon Go или Snapchat. Дополненная и виртуальная реальность активно применяется и в финансовом секторе, например, для трейдинга. Такие технологии позволяют визуализировать данные и улучшить клиентский сервис. Например, некоторые банки выпустили AR решения, позволяющие проще находить отделения банка или банкоматы.

Миллениалы не очень любят ходить в отделение банков и стоять в очередях, а во времена коронавируса и подавно. Клиентский сервис в банковской отрасли вскоре может стать полностью автоматизированным и полностью "уйти" в виртуальную реальность.

В ближайшем времени можно будет легко продать в ипотеку квартиру, показав ее клиенту в AR/VR, а, вместо похода в банк и разговора с реальным человеком, клиенту будет достаточно надеть свой VR-шлем.

Как только гаджеты с поддержкой смешанной реальности станут широко распространены, 3D онлайн банкинг станет реальностью. Иллюстрация всех данных клиента уже не будет ограничиваться экраном смартфона и станет намного информативнее.

Революционность этих изменений можно сравнить с изобретением сенсорного экрана в телефонах. Чем далее, тем больше альтернативная реальность будет дополнять, а потом возможно и заменять повседневную жизнь.

Блокчейн

Еще недавно тема блокчейна и криптовалют была довольно "хайповой". Интерес к ней проявляли как рядовые пользователи, так и большие финансовые учреждения и даже государства. Купить биткоин хотели буквально все.

Сегодня блокчейн несколько отделился от понятия криптовалюты и стал глубоко техническим термином. Он получает все большее распространение в кибербезопасности, вопросах удостоверения личности и финансовых децентрализованных операциях и помогает вдохнуть новую жизнь в обычные банковские операции.

Например, переход на блокчейн ускорит операции в трейдинге (посттренинговый клиринг и расчеты) с нескольких дней или недель до нескольких минут или секунд.

Это позволит значительно упростить большинство процессов идентификации, снизив риски и повысив безопасность. Именно поэтому пока одни банки с опаской смотрели в сторону новой технологии, другие – наперегонки соревнуются чтобы ее пошире внедрить.

Например, в 2017 году, один из крупнейших банков в мире JPMorgan разработал блокчейн-систему IIN (межбанковская информационная сеть). С того времени к системе подключилось более 415 банков из 78 стран, включая немецкого гиганта Deutsche Bank и других крупных игроков.

IBM же в свою очередь запустила платформу для создания проектов на блокчейне Hyperledger. К ней сразу присоединились и активно используют многие компании, в частности Deutsche Bank, DTCC, Лондонская фондовая биржа, Wells Fargo и State Street и многие другие. С ее помощью компании строят свои системы для осуществления платежей, управляют цепями поставок, отслеживают транзакции и т.д.

Блокчейн шагает по планете, хоть и говорят теперь о нем гораздо меньше, чем еще несколько лет назад.

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