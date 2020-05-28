Что делать, чтобы вам не блокировали счет в банке

Если бы меня попросили написать памятку по финмониторингу или спросили, что делать, чтобы не блокировали счет в банке, это выглядело бы примерно так.

Не уверен, что это ответит на все вопросы, но и тема достаточно щекотливая.

Памятка по финмониторингу для клиентов банков.

Вначале несколько важных тезисов:

1. Банкам запрещено раскрывать подробности процедур финмониторинга, чтобы клиенты не могли под них подстроиться.

2. Процедуры финмониторинга, которые предписано соблюдать субъектам финмониторинга (банкам, страховым компании и многим другим) не имеют ничего общего с клиентоориентированностью. Только нечеловеческие усилия позволяют некоторым субъектам финмониторинга применять их более или менее «дружелюбно».

3. Подразделение финмониторинга независимый орган в банках и правлению банков запрещено на него оказывать давление и/или влияние.

4. Есть буква и есть дух закона о финмониторинге.

Дух закона следующий - вы можете проводить какие угодно операции, НО вы должны не допустить сомнительные операции, операции связанные с торговлей наркотиками, терроризмом, криминалом и не допустить операции там, где вам не понятен источник происхождения средств. Точнее даже, не источник происхождения средств, а должна быть понятна экономическая сущность операции (что включает в себя и источник происхождения средств).

Вы должны ЗНАТЬ СВОЕГО КЛИЕНТА. И есть рекомендации как лучше его «узнать». Но ответственность за «незнание» клиента полностью на банке.

Как банки применяют эти требования закона:

1. При открытии счета клиент заполняет анкету финмониторинга. Здесь он указывает свои источники дохода и происхождения средств.

2. Банки анализируют движение средств по счетам. Как правило, после сумм оборотов 300-500 000 в месяц. Но лимиты установлены индивидуально и не являются жестким критерием, соблюдая который, клиенту точно не зададут вопросы.

3. Некоторое использование счетов вызывает повышенный интерес. Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Также могут вызвать вопросы нетипичное поведение счета. Например, разовое большое зачисление средств, несоответствующее заявленному доходу.

4. Очень важным для банков при анализе является «бытовое» использование счета клиентом. Если клиент, активно пользуется картой для жизни - тратит средства в магазинах, интернете, пополняет мобильный и оплачивает коммунальные счета, к таким счетам у банков, как правило, очень редко есть вопросы, а если и возникают то риторические и простые.

5. Если банк хочет уточнить характер операций по счету, он приостанавливает работу счета для получения дополнительной информации.

Какую информацию жет банк? Идеально это декларация о доходах или справка о заработной плате. Банкам подходят также договора, подтверждающие реальность сделок и дохода клиента, для проведения таких оборотов по счету. Регламент таких проверок и коммуникация в этом случае с клиентом и есть тот момент, где можно «дожать» клиентоориентированность.

Здесь можно попытаться выстроить удобную быструю коммуникацию. Но надо понимать, что банк не имеет право говорить, что его не устраивает, банк может задавать уточняющие вопросы и на них желательно давать подробные ответы в неагрессивной форме.

6. В случае, если ответы клиента банк не удовлетворили, банк может отказать клиенту в дальнейшем обслуживании или попросить не превышать определенный месячный оборот по счету, который он определит исходя из доказанных доходов клиента.

Украинская практика применения процедур финмониторинга пока сильно проще и легче для клиентов, чем западная. Там банки просто озверели и очень трепетно изучают профайлы клиентов, если их обороты по счетам отличаются от заявленных доходов. Я сталкивался и мне сильно не понравилось, хотя все мои доходы прозрачны, как слеза.

Мы, например, уточняем информацию у 20-30 клиентов в день, и если вам встречаются публикации, в которых гневно пишут о том, что мы что-то кому-то заблокировали, это, скорее всего, этот жанр.

Обижаться на это - все равно, что обижаться на погоду или проигрыш твоей любимой команды. Это, просто, суровая реальность. Весь мир борется с непрозрачными деньгами и мы, рано или поздно, к этому привыкнем.