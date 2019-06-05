Иск Привата к Коломойскому в США. 7 плохих новостей для олигарха

Прочитав позов ПриватБанку до екс-власників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова в США. Що там написано?

1. Є розслідування ФБР проти Коломойського. Зараз.

2. Коломойський та Боголюбов переїхали з Швейцарії до Ізраїлю, щоб зменшити ризики видачі до США.

3. Зазначено, що Коломойський може бути основним фінансистом президента Володимира Зеленського. Що може існувати домовленість про вирішення питання ПриватБанку, щоб фінустанова перестала подавати позови на Коломойського та інших.

4. Схеми виводу грошей з Приватбанку існували давно, задовго до канденції Петра Порошенка. Надано багато прикладів з 2008-2010-х років.

5. Схеми працювали так. Видавались позики на операційну діяльність компаній. Ці гроші через кілька рахунків переводились на інші компанії. Потім на ці гроші купували нерухомість та металургійні бізнеси в США.

6. Коломойський, Боголюбов та компанії, які вони контролюють в США, є найбільшими власниками комерційної нерухомості в Клівленді в Огайо.

7. Була фінансова піраміда. ПриватБанк видавав нові кредити. Ці кредити відмивалися через кілька рахунків і використовувались для погашення старих кредитів (які були використані для купівлі активів в США).