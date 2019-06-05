Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.06.2019, 17:37

Иск Привата к Коломойскому в США. 7 плохих новостей для олигарха

Тимофей Милованов

почетный президент Киевской школы экономики, заместитель главы Совета НБУ, профессор Питтсбургского университета

21 мая госбанк ПриватБанк подал в суд США иск против экс-акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. О чем он? (укр.)

Прочитав позов ПриватБанку до екс-власників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова в США. Що там написано?

1. Є розслідування ФБР проти Коломойського. Зараз.

2. Коломойський та Боголюбов переїхали з Швейцарії до Ізраїлю, щоб зменшити ризики видачі до США.

3. Зазначено, що Коломойський може бути основним фінансистом президента Володимира Зеленського. Що може існувати домовленість про вирішення питання ПриватБанку, щоб фінустанова перестала подавати позови на Коломойського та інших.

4. Схеми виводу грошей з Приватбанку існували давно, задовго до канденції Петра Порошенка. Надано багато прикладів з 2008-2010-х років.

5. Схеми працювали так. Видавались позики на операційну діяльність компаній. Ці гроші через кілька рахунків переводились на інші компанії. Потім на ці гроші купували нерухомість та металургійні бізнеси в США.

Читайте также

Зеленский в ЕС: Слухи о дефолте – это продуманные акции 04.06.2019"Коломойского не знаю, но уважаю" - глава набсовета ПриватБанка 07.05.2019НБУ отсудил у Коломойского и Боголюбова недвижимость в Днепре 06.05.2019

6. Коломойський, Боголюбов та компанії, які вони контролюють в США, є найбільшими власниками комерційної нерухомості в Клівленді в Огайо.

7. Була фінансова піраміда. ПриватБанк видавав нові кредити. Ці кредити відмивалися через кілька рахунків і використовувались для погашення старих кредитів (які були використані для купівлі активів в США).

Читайте также

"План Зеленского - это утопия". Интервью Коломойского - за минуту 03.05.2019Коломойский: Если будет нужно, мы Гонтареву привезем в Украину 02.05.2019
Все материалы автора
Материалы, публикуемые в разделе "Мнения", отражают исключительно точку зрения их авторов и могут не совпадать с позицией редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ".
Отправить:
Распечатать:
Теги: ПриватБанк, игорь коломойский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

 