ПриватБанк выиграл апелляцию у Коломойского. Что дальше?

Що сталося?

ПриватБанк позивався до Лондонського суду, вимагаючи від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова повернення $1,91 млрд, які було виведено з банку.

Лондонський суд у грудні 2018 року прийняв рішення, що він не буде розглядати цю справу, вважаючи, що вона не підпадає під його юрисдикцію. Також суд прийшов до висновку, що із загальної суми позову в $1,91 млрд, реалістично позиватися варто лише на $0,51 млрд. При цьому, суд не був повністю впевнений у своїх висновках, а тому дозволив ПриватБанку подати апеляцію (так, у Лондоні саме суддя вирішує, чи є його рішення остаточним) і не дозволив зняти раніше виданий наказ про заморозку активів Коломойського та Боголюбова.

Виходячи з того, що пише ПриватБанк, апеляційний суд у Лондоні не погодився із рішенням суду першої інстанції і 15 жовтня 2019 року повністю його скасував.



Що це означає?

Тепер Лондонський суд буде розглядати претензії ПриватБанку до Коломойського та Боголюбова по суті, і до закінчення цього розгляду їх активи залишатимуться замороженими.

Таким чином, знову з’являються шанси на те, що ПриватБанку вдасться стягнути з колишніх власників чимале відшкодування. І дуже важливо, що такий шанс буде наданий за рішенням Лондонського суду, авторитет якого визнають усі сторони конфлікту. Знову-ж-таки, якщо суд першої інстанції буде мати хоч найменший сумнів у справедливості свого рішення, він дозволить поставити остаточну крапку більш авторитетним англійським судам вищої інстанції.

Коли пройдуть слухання з цієї справи і коли ми почуємо вердикт – поки що незрозуміло. Але констатуємо перемогу нового менеджменту та нового власника ПриватБанку.

Що це змінює? Нові можливості та новий ризик

Гроші

Так, це рішення збільшує шанси на те, що ПриватБанк отримає від колишніх власників компенсацію до $1,9 млрд (що із відсотками може становити $3 млрд).

Питання щодо можливої суми (заявлена сума явно не дотягує до $5,9 млрд, які уряд вклав в ПриватБанк, і невідомо наскільки вона може змінитися після розгляду) та термінів можливої компенсації (скоріш за все, це буде дуже не скоро) залишаються відкритими.

Але це хороша новина і вона дозволяє говорити про інші варіанти, зокрема

Компроміс на прийнятних умовах

В української влади з’являється новий вагомий аргумент в можливих переговорах із колишніми власниками банку, дозволяючи шукати з ними компроміс на умовах, що є більш прийнятними як для держави, як і для її західних фінансових партнерів.

При цьому, продовження заморозки активів, імовірно, спонукатиме самих колишніх власників банку на пошук компромісів із владою, адже розгляд може затягнутися на роки і час може грати проти них. Іншими словами, мирова угода стає більш ймовірною і потенційно більш прийнятною для України.

Нема держбанку – нема проблем

При цьому, варто зазначити, що із рішенням Лондонського суду зростають ризики для ПриватБанку всередині країни.

Так, збільшується «ціна» майбутньої долі ПриватБанку за рішеннями українських судів (які не є такими авторитетними, як британські, але такими ж непередбачуваними).

Зокрема, якщо ми припускаємо, що правова позиція банку в Лондонському суді є кращою за позицію Коломойського, то для останнього стає загрозою живий державний ПриватБанк на момент закінчення слухань у Лондоні. А неживий банк, або банк, що повернувся у власність Коломойського, - такої загрози не становитиме.

Раніше Ігор Коломойський публічно і мабуть щиро говорив, що, навіть у разі його перемоги над опонентами в питанні націоналізації, він розглядатиме варіанти рішень, що не зашкодять банку (а отже - фінансовій стабільності країни).

Тепер, приймаючи до уваги новий розвиток подій, його бачення може суттєво змінитися.