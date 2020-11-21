Про пенсии и Украину

Ехал утром и слушал радио, там активно обсуждали очередные нововведения в области пенсий, накоплений, фондов и прочих далеких для меня пока вещей. Пока?

По радио проводили опрос на тему: "Как вы готовитесь к пенсии?"

И варианты ответа были:

- государство обо мне позаботится;

- я готов вкладывать в пенсионные фонды;

- матрас и трехлитровый банк.

Для меня удивительным является то, что до сих пор в Украине есть люди, которые искренне надеятся на государство, зная об уровне коррупции и воровства в нем, видя частоту смены приоритетов и векторов развития страны.

Почему эти люди не хотят отвечать за себя сами, а считают, что за них должен подумать какой-то левый "дядя" – это вообще отдельная тема, это следствие искусственной селекции на этих территориях в течение всего ХХ века...

Для меня за гранью интеллекта является готовность людей в Украине вкладывать долгосрочно свои деньги в какие-то структуры.

Эти люди видели сотни рухнувших банков, обанкротившихся страховых компаний, массу разводняка с инвестициями в строительство, финансовые пирамиды и многое другое, но они слепо верят, что именно та организация, в которую они отнесут свои кровные – окажется самой честной и самой надежной. Инфантилизм...

На фоне предыдущих двух опций – матрас и трехлитровый банк выглядят несколько предпочтительнее, но инфляция, денежные реформы, деноминация, законодательные ограничения, грабежи и Альцгеймер в конце концов делают эту опцию тоже тупиковой.

А игра в личный бизнес в Украине – это только на сейчас и с теми же рисками, как в предыдущих трех вместе взятых. Тут можно иметь бизнес не крупнее ларька, т.к. все равно заберут...

Так как же можно себе гарантировать пенсию в таких условиях?

Я ответил себе на этот вопрос еще лет 15 назад, когда мне его задали несколько пенсионеров, работавших у нас тогда курьерами и обсуждавших этот же вопрос.

Единственно возможная достойная пенсия в Украине – это инвестиция в собственных детей и правильное их воспитание, только они позаботятся о тебе в старости, если ты этого заслужил.

Ты, как пенсионер, больше никому в этой стране не нужен, кроме своих детей, которые смогут помочь тебе нормально жить на закате лет и с этим надо смириться, надо принять уже сейчас и не отдавать свои деньги никому другому, а вкладывать в своих детей и вкладывать заранее.

P.S. ...но маленький трехлитровый банк греет душу настоящего украинца все равно больше.

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