Пять фактов о выполнении Госбюджета-2019. И один прогноз

Ситуация с выполнением госбюджета-2019 противоречива. Министерство финансов Украины отчитывается о недоборе доходов, говоря при этом, что в целом все в порядке. В это же время Национальный банк Украины предупреждает о рисках, вплоть до секвестра.

Кто из ведомств прав? Отложим словесные оценки в сторону и обратимся к фактам.

Факт № 1. Бюджет сильно недовыполняется по доходам

Законом "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" установлены плановые показатели налоговых поступлений в общий фонд госбюджета, которые предполагают рост поступлений от налоговых органов почти на 15%, от таможни – почти на 10%.

По итогам первого полугодия рост налоговых поступлений в общий фонд составил менее 14%. Впрочем, этот "недобор" вызван не проблемами со сбором налогов "per se" (как таковым, - Ред.), а возмещением НДС, которое было "переброшено" с конца 2018 года на январь-февраль 2019-го.

Другое дело, что рост поступлений от таможни за этот период составил лишь 1%. Поэтому проблема доходов бюджета сосредоточена именно на таможне, и масштабы ее огромны. В годовом выражении речь идет о недоборе таможенных поступлений в объеме около 30 млрд грн.

Факт № 2. НБУ закрыл первое полугодие

Отчет Государственной казначейской службы показывает, что доходы общего фонда госбюджета в первом полугодии увеличились на 9,5%, что не сильно отстает от установленного законом на год темпа роста (11,4%). Как такое возможно?

В первом полугодии недобор удалось "замаскировать" сверхплановыми и досрочными перечислениями прибыли НБУ. Центробанк перечислил на 27 млрд грн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем 17 млрд грн из этой суммы вообще не планировались.

Эти средства перекроют существенную часть недобора таможенных поступлений по итогам года, однако сама по себе проблема никуда не делась.

Факт № 3. Сильная гривня не объясняет все

Одна из основных проблем в контексте сбора доходов госбюджета – слишком крепкая гривня. Очень часто этим фактором объясняют все отклонение фактических показателей от плановых. Однако это не так.

При планировании госбюджета-2019 был использован среднегодовой курс 28,2 грн/$. Но фактический средний курс по итогам первого полугодия составил 26,9 грн/$. Очевидно, что курсовое отклонение в гривневом эквиваленте составляет около 5%. Соответственно, на эту причину можно списать только половину недобора доходов от таможни.

В начале июля курс и вовсе опустился заметно ниже отметки 26 грн/$, что при прочих равных условиях только усилит давление на импортные поступления.

Факт № 4. "Заначка" в расходах снова поможет

Укрепление гривни снижает и бюджетные расходы на обслуживание долга. По итогам пяти месяцев 2019 года Минфин направил на обслуживание долга на 7 млрд грн меньше, чем предусмотрено планом. Однако, как и в случае с таможенными поступлениями, обменный курс не является достаточным объяснением отклонения – в данном случае он вообще второстепенен.

А дело вот в чем. Уже не первый год Минфин при планировании госбюджета предусмотрительно максимизирует план по расходам на обслуживание госдолга. Это обеспечивает хороший запас прочности при выполнении бюджета. Такие расходы существуют лишь на бумаге, их можно безболезненно резать. Поэтому то, что многие по итогам первого полугодия видят как "недовыполнение расходов", на самом деле таковым не является – все кредиторы Украины получают процентные платежи вовремя и в полной мере.

Например, таким образом в 2018 году на обслуживании государственного долга удалось "сэкономить" 15 млрд грн (в законе было предусмотрено 130 млрд, а по факту на эти цели ушло 115). В текущем году есть все основания полагать, что по данной статье расходов не понадобится финансировать до 20 млрд грн. Что станет хорошим подспорьем для компенсации недобранных доходов.

Факт № 5. Нет финансирования – нет и дефицита

Очень часто звучат опасения на счет роста бюджетного дефицита. Во-первых, приведенный выше факт №4 указывает на то, что эту угрозу не стоит преувеличивать.

Во-вторых, дефицит не может образоваться сам собой. Он должен быть чем-то профинансирован. Это выпуск долгов, который осуществляется в больших масштабах – и на рефинансирование прежних займов, и на покрытие дефицита. Но, помимо этого, Украина который год вынуждена размещать еще и долги сверх плана ввиду хронического невыполнения плана по приватизации (альтернатива долговому покрытию бюджетного дефицита).

На этот год план по приватизации задан как 17,1 млрд грн, а за пять месяцев выполнено 0,2 млрд. Соответственно, это уже создает мощную потребность в дополнительных заимствованиях. Несмотря на недавние успехи в размещении суверенного долга, Украина не чувствует себя настолько вальяжно, чтобы привлекать еще и дополнительное финансирование на увеличение бюджетного дефицита. То есть "прикрутить" к этой конструкции еще и расширение дефицита – весьма хлопотная задача.

Обещанный прогноз

Поэтому мы полагаем, что дефицит государственных финансов в 2019 году сохранится близким к отметке 2% ВВП. Это продолжает политику фискальной стабилизации, проводимой в последние годы. В частности, благодаря этому соотношение государственного долга к ВВП в этом году уверенно снизится ниже 60%, и даже имеет все шансы упасть ниже 55% ВВП.