Реформа ГФС: какими должны быть таможня и налоговая?

Розвиток податкової та митної справ повинен базуватися на створенні й упровадженні єдиних обов’язкових систем електронного обліку купівлі-продажу товару; визначенні та електронному обліку бази оподаткування; електронної інтегрованої системи відслідковування руху товарів по всьому ланцюгу постачання, у тому числі в різних країнах; безперервному митному, податковому та аудиторському контролі від кордону до кінцевого покупця на основі уніфікованого товарознавчого опису товарів, уведення його до бухгалтерського, податкового та митного обліку, який здійснюватиметься в електронному вигляді.

Цей шлях – майбутнє світу.

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Систему достовірного контролю за продажем товарів усередині країни, у тому числі імпортованих, електронним обліком продажів та електронним контролем за базами оподаткування вже будують і використовують США, країни Європи, Китай, Японія та інші.

Кабінет Міністрів України 18 грудня 2018 року зробив крок назад, розділивши Державну фіскальну службу на податкову та митну служби як окремі центральні органи виконавчої влади. Без координації інформаційних баз податкової та митної структур, спільного використання та уніфікованого наповнення, Україна прийде до того, що відстане від світу!

Оптимальним рішенням було б створення й іншої структури, наприклад, Державної економічної адміністрації України (далі – ДЕАУ).

Виходячи з вищезазначеного, на малюнку пропонується можлива організаційна структура для втілення інституціонального механізму формування й реалізації податкової та митної політик.

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Для реалізації схеми пропонується визначення рівнів відповідальності й прав різних структур і відповідно їх керівників.

Міністерство фінансів визначає необхідний рівень забезпечення національних інтересів та доводить показники визначеному органу – ДЕАУ – та подає пропозиції Кабміну про призначення Голови ДЕАУ; призначає керівників Державної податкової служби України (далі – ДПСУ) та Державної митної служби України (далі – ДМСУ), правоохоронної структури фінансових розслідувань (наприклад, фінансової поліції або служби фінансових розслідувань).

ДЕАУ як головний орган:

– формує та доводить стратегічні завдання для податкової та митної служб, фінансової поліції;

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– координує діяльність податкової, митної служб та фінансової поліції, розподіляє функції і усуває їх дублювання. Таке підпорядкування має зменшити адміністративні витрати;

– як головний розпорядник коштів забезпечує фінансування апарату, податкової та митної служб і фінансової поліції;

– готує подання Міністерству фінансів про призначення керівників податкової та митної служб, начальника фінансової поліції;

– призначає заступників керівників податкової та митної служб, заступників начальника фінансової поліції;

– супроводжує та адмініструє єдину Центральну бази даних, за допомогою якої формуватимуться об’єктивні дані для складання та контролю за виконанням Державного бюджету, проводитиметься контроль за переміщенням товарів від кордону до кінцевого покупця; надає єдину інформацію податковій і митній службам, фінансовій поліції;

– створює єдину супутникову систему зв’язку для використання всіма структурами, які координуються Міністерством фінансів;

– створює та супроводжує єдину електронну рубриковану систему нормативних документів з податкового, митного, фінансового законодавств з наданням можливості її використовувати інспекторам податкової та митної адміністрацій, фінансовій поліції, суб’єктам господарювання;

– супроводжує єдину інформаційну структуру для суб’єктів і громадян по всій території України з наданням можливості отримувати, як безкоштовні, так і платні інформаційні послуги з питань оподаткування та митного оформлення;

– формує систему підготовки кадрів, підвищення кваліфікації у відомчому навчальному закладі для підготовки фахівців, які матимуть базові знання з питань фінансів, аудиту, податків, митної справи;

– ставить завдання для науковців єдиної науково-дослідної системи з метою супроводження роботи єдиного аналітичного центру, відповідального за розроблення й супроводження податкової та митної політик, створення методик контролю за критеріями ризику та їх супроводження, забезпечення керівництва держави прогнозними оцінками й оперативною інформацією, підготовку аналітичних оглядів тощо;

– установлює єдині обґрунтовані прогнозні показники, формує об’єднані підрозділи статистики, розробляє методики прогнозних оцінювань дохідної частини бюджету;

– контролює роботу підлеглих, організує оперативну роботу антикорупційних підрозділів власної безпеки тощо.

Податкова та митна служба здійснюють податкову та митну справу і повинні мати статус, який дозволяє в рамках єдиної ДЕАУ бути окремими юридичними особами (або хоча б автономними органами) з керівниками, які будуть мобільними та самостійними у прийнятті оперативних рішень та вирішенні кадрових питань.

Створення як окремої юридичної структури фінансової поліції з керівником, який підпорядкований голові ДЕАУ, передбачає надання фінансовій поліції права на:

а) здійснення оперативно-розшукової діяльності;

б) проведення слідчих дій за статтею «контрабанда» та статтями, віднесеними до компетенції податкової міліції;

в) збирання та реалізацію інформації про порушення законодавства під час виконання податкових і митних зобов’язань платників податків, під час переміщення товарів через митний кордон України; інформації про операції з наркотичними засобами, культурними цінностями тощо.

Створення фінансової поліції як окремої незалежної структури сприятиме поліпшенню правоохоронних функцій, підвищенню показників її діяльності. Надання такому органу функції контролю за діями податківців та митників буде основою для попередження корупційних дій.

Децентралізація – це швидкість у прийнятті рішень, це саме сервісне спрямуванням контрольних органів.

Запропонована модель дасть можливість побудувати систему, де немислимо створити неконтрольовану корупційну монопольну систему. Її реалізація зробить прозорим контроль за рахунок різнорівневої системи кадрових призначень; задіє перехресний внутрішній контроль, коли товар перевіряється послідовно митницею, податківцями та незалежною від них фінансовою поліцією, яка, у свою чергу, перебуває під контролем керівника ДЕАУ через антикорупційний орган. А Міністерство фінансів зможе тримати руку на пульсі через контроль за результатами виконання поставлених завдань та кадровий вплив.

У Меморандумі про економічну і фінансову політику України передбачається створення двох окремих юридичних осіб – Податкової служби та Митної служби; перетворення податкової міліції на службу фінансових розслідувань; посилення ролі Міністерства фінансів у нагляді за податковою та митною службою; підвищення ефективності цих служб; оцінка їх діяльності по КРІ показникам; поліпшення інформаційних послуг для платників податків; боротьбу з шахрайством та корупцією тощо.

Запропонована схема повністю відповідає і духу, і змісту цього документу.

Підтвердженням раціональності та доцільності запропонованої схеми також є розроблений Мінфіном законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведення прибутку з-під оподаткування», який передбачає імплементацію заходів відразу з 10 кроків BEPS.

В проекті закону Мінфін пропонує введення механізмів, які побудовані на спільній роботі податкової та митної структур країни, електронному контролі за переміщенням товарів та коштів не тільки в Україні, а ї за її кордонами.

Такі механізми передбачають обмін інформацією з іншими країнами та структурами всередині України, а також оперативно-розшукову та розвідувальну роботу, яку може проводити фінансова поліція, як для податкової, так і для митної служб.

Рішення по реформуванню ДФСУ, на думку автора, можуть бути уточнені.

Що об’єднує і що роз’єднує податкову і митну справу?

Об’єднує податкову й митну справи майбутнє, яке у світі будується на новітніх наскрізних інформаційних технологіях контролю, який дасть можливість значно спростити роботу підприємцям та побудувати непомітний дієвий бар’єр для фінансових порушників.

А роз’єднує їх минуле, коли цей контроль здійснювався в різних місцях за різними документами. Отже, для об’єднання податківців і митників переваги більш вагомі, аніж для роз’єднання.

Тільки перехід на новий рівень керування дасть можливість створити механізм, який ефективно працюватиме на забезпечення національних інтересів та безпеки України.