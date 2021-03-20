Риски расслоения и неопределенности: какие перспективы у мировой экономики

В рамках ініціативи Club Plaza, мене запитали, "які перспективи світової економіки бачить МВФ". У Міжнародному валютному фонді період тиші, так як наступний прогноз по економіці буде зроблений буквально через пару тижнів, під час Весняних зборів МВФ.

Я бачив звіт, тому не можу особливо говорити про цифри, але розповім про розвиток тих висновків, які робились наприкінці січня під час WEF. Отже, п’ять аспектів:

1. У цьому році планується зростання світової економіки, що добре після синхронного падіння більшості країн в 2020-му.

Зростання планується в більшості країн, але воно не буде рівномірним. У світі прогнозується так зване відновлення в формі Букви К – частина країн значно підуть вгору, наприклад, Китай. А частина будуть все більше відставати.

Наростатиме більше розшарування, в першу чергу, між країнами.

2. По-друге, наскільки великим буде саме зростання, точно не відомо. Іншими словами, невизначеність – це найстабільніший і стійкий тренд, який бачить МВФ:

Справа в тому, що траєкторія розвитку світової економіки дуже залежитиме від так званої гонки між вакцинацією від коронавірусу та новими захворюваннями. В цілому по світу виглядає так, що лікарі і вчені перемагають COVID-19.

У США в день робиться більш 2 млн вакцин і швидкість вакцинації зростає у всіх штатах. В Ізраїлі вже вакциновано більшість населення.

Але є країни, які ще не почали вакцинацію, і таких багато. Наприклад, Грузія і Вірменія тільки починають кампанію. Є країни, в яких вакцинація проходить повільнішими темпами, ніж нова хвиля пандемії. Як багато буде таких країн – не зрозуміло.

Cвіт впорається з пандемією не тоді, коли такі країни, як США або Ізраїль вакцинуються повністю населення і не будуть відчувати локальну трансмісію, а коли це ж станеться в бідних країнах.

І тут знову ми говоримо про розшарування. Що може статися з такими країнами, які не зможуть забезпечити вакцинацію?

Є три шляхи – країни все ж вивчать уроки і зможуть провести вакцинацію успішно. Другий шлях – інші, більш розвинені країни, їм допоможуть, в тому числі через міжнародні організації. І третій шлях – ізоляція. Країни, які не зможуть провести успішну вакцинацію, будуть по-своєму закриті для решти світу. І це буде дуже впливати на їх економічне зростання, і не тільки через туризм.

3. Третій фактор – проблеми країн перед пандемією, які підсвітила криза.

Перша з таких проблем – борги країн. У багатьох країнах і до кризи вони були високими. У 2020 році центробанки багатьох країн влили багато грошей в глобальну економіку. Більшість урядів запозичили багато грошей всередині і за межами країн. Витратили їх на допомогу бізнесу і домогосподарствам. Криза закінчується, а по боргах треба розраховуватися.

За даними МВФ і Світового банку, борги в світі знаходяться на історично високому рівні. Для найбідніших країн Велика двадцятка запропонувала деякі інструменти щодо відстрочення боргу. Обговорюються часткові списання. Але більше проблем передбачається для країн, що розвиваються. Так що думаю, 2021 рік пройде під егідою таких дискусій, бо проблему боргів треба вирішувати.

4. Четвертий важливий фактор – зростання бідності в світі і, знову ж таки, розшарування всередині країн.

Згідно нового дослідження МВФ, домінуючі компанії в більшості країн стали ще багатшими, а ось бідні верстви населення стали біднішими. І в цілому бідність зросла. Це вперше за 10 років.

І що важливо – ефект кризи непропорційно вдарив по жінках і молоді. Вони постраждали найбільше, і в розвинених, і в країнах, що розвиваються.

5. Але є і хороші новини – за минулий рік світ пройшов шлях в цифровізації, який в інших умовах ми б проходили, напевно, за десятиліття.

Це і питання розвитку онлайн торгівлі, і дистанційної роботи, і навіть онлайн навчання.

Все це разом дуже сильно структурно вплине на економіку. Як – подивимося. Тут точно будуть свої переможці і переможені, що знову буде приводити до розшарування.

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