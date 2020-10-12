Рост инфляции отменяется? Что больше влияет на индекс – коронавирус или цены на продукты

Споживчі ціни в Україні у вересні зросли на 0,5% м/м, а річна інфляція знизилася до 2,3% р/р (порівняно з 2,5% р/р у серпні). Цей показник набагато нижчий консенсусного прогнозу Bloomberg (2,9% р/р) та наших оцінок (3,3% р/р), а також липневого прогнозу Національного банку (3,1% р/р).

Базова інфляція також дещо уповільнилася – до 3,1% р/р – на тлі зростання базового індексу споживчих цін на 1,1% м/м. Обидва показники залишаються нижче цільового діапазону НБУ на рівні 5% +/- 1 в.п. з початку року.

На спад інфляції вплинуло нетипове для вересня зниження цін на продовольчі товари на 0,7% м/м (останній раз зниження цін на продукти харчування у вересні спостерігалося в 2013 році). У результаті, продовольча інфляція впала до 1,4% р/р у порівнянні з 2,5% у серпні. Причина – зменшення цін: на фрукти (-8,9% м/м, +19,0% р/р у порівнянні з 33,7% р/р у серпні), на овочі (-7,0% м/м, -19,8% р/р) та на хлібобулочні вироби (+0,2% м/м, +7,3% р/р у порівнянні з 8,3% р/р у серпні).

Водночас, як і очікувалося, зростання цін житлово-комунальних послуг повернулося до додатних значень (0,6% р/р) внаслідок підвищення цін на газ на 18,4% м/м.

Крім того, прискорились темпи зростання цін у освіті та охороні здоров'я до 14,1% р/р і 6,5% р/р відповідно, а також уповільнилося зростання цін на послуги готелів і ресторанів до 4,2% р/р.

Незважаючи на послаблення обмінного курсу гривні, відновлення реальної заробітної плати та роздрібної торгівлі, а також зростання світових цін на енергоносії в останні місяці, споживча інфляція у вересні залишалася стриманою.

В основному, це пояснюється різким зниженням високоволатильних цін на такі продукти, як фрукти й овочі. У найближчі місяці цей фактор може бути знівельовано, враховуючи погіршення очікувань щодо врожаю зерна, соняшнику та інших сільськогосподарських культур.

Однак уповільнення попиту на тлі нового спалаху коронавірусу може чинити додатковий опір зростанню цін. У результаті ризики для нашого прогнозу інфляції на кінець 2020 року (5,3% р/р) зміщуються донизу.

Те ж саме стосується нашого прогнозу щодо рівня облікової ставки НБУ. Низька інфляція у вересні додає аргументів до зниження облікової ставки, що обговорюватиметься на наступному засіданні правління НБУ з питань монетарної політики, запланованому на 22 жовтня. Але, враховуючи проінфляційні фактори в коротко- та середньостроковій перспективі (сплеск бюджетних видатків наприкінці року, пауза у фінансуванні з боку МВФ та інших офіційних партнерів, триваючий девальваційний тиск, занепокоєння з приводу врожаю, підвищення мінімальних зарплат тощо), ми як і раніше вважаємо, що НБУ дотримуватиметься "вичікувального підходу" та збереже облікову ставку на рівні 6% до кінця цього року.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.