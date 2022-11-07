С каким бюджетом Украина будет жить в 2023 году: три плюса и минуса финплана

3 ноября Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете страны на 2023 год. Он побил сразу несколько рекордов, самый очевидный из которых – это первый бюджет войны за все годы независимости Украины. Впрочем, есть и менее очевидные, но не менее веские особенности.

В общем, из восьми бюджетов, с процессом принятия которых я работал с 2014 года, в этом году получился, пожалуй, наиболее адекватный финансовый план страны. С одной стороны, это обусловлено тем, что он принимался в условиях войны и на прогнозах, что она продолжится в следующем году. С другой – важную роль сыграл и пристальный надзор международных партнеров Украины, финансирование которых в прямом смысле жизненно необходимо для выживания страны.

Три плюса госбюджета-2023

1. Своевременность

Бюджет на 2023 год поставил рекорд по наиболее раннему принятию в целом. Предыдущий рекорд был установлен 14 ноября 2019 года. Да и в целом за всю историю независимой Украины бюджет в ноябре принимали до этого года только трижды – в 2013, 2018 и 2019 годах.

Большинство бюджетов принималось в декабре, с нарушением сроков и процедур, с заседаниями бюджетного комитета до ночи, многочисленными попытками "пропихнуть" какие-то дополнительные миллиарды как не правкой в таблице, то хотя бы с голоса.

Поэтому кейс в этом году – это большой плюс, который в непредсказуемое время войны обеспечивает предсказуемость финансово-экономический политики государства.

2. Адекватность и приоритетность расходов на оборону

На следующий год около половины всех расходов бюджета (43%) составляют расходы на безопасность и оборону – на них заложено 1,14 трлн грн, или беспрецедентные 18,2% ВВП. Это абсолютно адекватно военным вызовам. И в принципе нет других сфер, на которые выделялись бы необоснованно огромные суммы средств.

Второе место занимает социальная сфера, которая составляет 16,9% расходов – на нее приходится 447,6 млрд грн. Третье – расходы на здравоохранение в сумме 176,1 млрд грн (6,7%) и очень близко расходы на образование – 156 млрд (5,9%).

Это, наверное, первый год, когда ко второму чтению большинство депутатских предложений касалось не увеличения, а уменьшения бюджетов тех или иных программ. Ну и действительно, в сегодняшних реалиях в бюджете заложен максимум возможного на оборону и минимум необходимого на другие сферы.

3. Предсказуемость налоговой политики

Несмотря на кучу пиар-акций и спекуляций некоторых чиновников за несколько месяцев до бюджетного процесса, в этом году бюджет прошел без сопроводительного законопроекта с налоговыми изменениями. То есть налогообложение остается без изменений и хотя бы в этой части позволяет бизнесу как-то планировать работу на следующий год. Ну и хоть какой-то год не изучать новые ставки и администрирование "под елку".

Три минуса госбюджета-2023

Хотя бюджет государства на 2023 год в целом получился соответствующим вызовам военного времени, без минусов все же не обошлось. Большинство из них традиционно касается странных расходов.

1. Реинкарнация соцэконома

Кабинет министров Украины предусмотрел на 2023 год работу Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. На это в бюджет заложили 35,5 млрд грн.

Направления расходов: строительство, реконструкция, капитальный ремонт инфраструктуры, разработка проектной документации, закупка транспорта, благоустройство территорий, покупка жилья пострадавшим от боевых действий.

Звучит вроде бы нормально, но есть нюанс.

Решение о выделении средств из этого Фонда принимает Кабмин, но по согласованию с Комитетом ВР по бюджету. То есть схема повторяет механизм соцэконома, который использовали много лет и который так любят некоторые депутаты.

2. Миллиарды на телемарафон

В тексте закона о госбюджете-2023 ко второму чтению Кабмин увеличил бюджет Министерства культуры на 22% (+1,6 млрд грн). Ведомство заняло второе место среди пятерки тех, чьи бюджеты выросли между первым и вторым чтениями.

Львиная доля этих средств – это увеличение финансирования на телемарафон "Единые новости". В целом на телемарафон ко второму чтению добавили 1,4 млрд грн (во втором чтении бюджет на соответствующую программу составляет уже 1,94 млрд, хотя до первого было 535 млн грн). Эти миллиарды появились в тексте даже несмотря на то, что в зале соответствующую правку сбили при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

К сожалению, получилось так, что ко второму чтению объем средств на национальную безопасность и оборону не изменился совсем и составляет 1,14 трлн грн. В то же время на телемарафон нашлось 1,4 млрд грн, да и на Укравтодор дополнительные 7 млрд тоже.

Конечно, в случае Укравтодора с натяжкой можно сказать о полной отмене льгот на горючее в июле 2023 года как источника поступлений, да еще и вспомнить, что хоть на ремонт дорог и выделены несколько десятков миллиардов, но эта сумма в разы меньше бюджетов "Большого строительства" 2020–2021 годов. И эта тенденция все равно остается спорной. А вот необоснованное и неподдержанное увеличение расходов на телемарафон новостей выглядит очень плохо в разгар войны.

3. Внешнее финансирование

С теоретически экономической точки зрения, очень хорошо, что львиная доля бюджета финансируется внешними заимствованиями. Но это только теория. На практике в условиях войны это безоговорочная необходимость, и очень хорошо, что экономический блок смог обеспечить эту поддержку.

Плюс, действительно, большая часть международного финансирования максимально повлияла на качество и адекватность госбюджета. По большому счету, госбюджет 2023 года – это документ о том, как Украина будет использовать международные средства. Это гарантия того, что наши деньги идут на армию и победу, а также пытаемся вместе с партнерами закрыть все ключевые расходы, от которых мы не можем отказаться: зарплаты, пенсии, медицина или образование.

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